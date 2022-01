Laut. Realistisch. Online. ESNS 2022 überprüft | gigweise

Es ist Samstagabend und phosphoreszierende Blitze durchschneiden den schwach beleuchteten Raum. Lauwarme Pints ​​schwappen aus Plastikbechern, wiegende Hände werden hoch in die Luft gehoben und Köpfe wippen im Takt zu Rave-beeinflussten Beats der 90er Jahre. Wacklige Dielenböden erzittern unter wackligen Füßen, und Körper prallen aufeinander, während ein langhaariger Gitarrist sich durch ein besonders gefräßiges Riff kaut. Es mag wie eine rauflustige Affäre in einem großen Veranstaltungsort oder ein hochkarätiger Auftritt in einem viel zu kleinen Pub klingen, aber in Wirklichkeit war dies die Szene in meinem spärlichen Wohnzimmer im Südosten Londons als ich und ein paar enge Landsleute drängten sich am letzten Tag der Ausgabe 2022 von Eurosonic Noorderslag (ESNS) um einen zerbrochenen Laptop-Bildschirm.

Obwohl das Festival das zweite Jahr online gehen musste – das Festival sieht normalerweise eine Vielzahl von Bands aus ganz Europa, die nach Groningen kommen, während Musikfans und Festivalbucher durch jeden der berühmten Veranstaltungsorte der niederländischen Stadt hüpfen –, weigerte sich die diesjährige Ausgabe zu schwanken auf sein Versprechen, die besten frischen kontinentalen Talente zu fördern.

Großbritannien war während der vier Tage des Festivals ziemlich gut vertreten, mit Sets von britischen Kultkünstlern wie dem ironischen und skurrilen Wet Leg und dem für den Mercury Prize nominierten BERWYN, eingestreut zwischen einigen dezenteren, aufstrebenden Namen. Höhepunkte waren das Glasgower Duo MEMES – das sich mit druckvollen, sich reimenden Texten über „Heavy Nights“ und „feeling alright“ seinen Weg durch zehn Minuten zackigen Garagenrock bahnte – und Manchesters Secret Night Gang, deren treffende Zusammenstellung von Disco-Rhythmen , Gospelharmonien und eine starke Bläsersektion erinnerten an eine späte Nacht in einem berauschenden Jazzclub oder an eine verzerrte und statische Spielshow im Stil der 70er Jahre.

Die aus Worthing stammenden NOISY waren ein weiteres herausragendes Mitglied: Das Trio, das von ihrem provisorischen Heimstudio aus an den Feierlichkeiten teilnahm, mischte hochfliegende elektronische Hooks mit riffigen und wütenden Rock-Sensibilitäten, um einen stadiongroßen Sound zu kreieren, der die Band als würdige Headliner der Zukunft etablierte – aber dabei höchstwahrscheinlich ein paar Nachbarn verärgert haben.

Der Rest des Kontinents lieferte ebenfalls ab, und das Line-up des Festivals war so umfangreich – mit 214 handverlesenen Acts aus 24 verschiedenen Ländern – dass man leicht das Gefühl hatte, dass selbst der planungssicherste Zuschauer zumindest etwas verpassen würde einer der bald großen Namen des Wochenendes.

Die belgische Psych-Pop-Gruppe The Haunted Youth wurde zuvor mit Bands wie The Cure und Slowdive verglichen, und ihre faszinierende Art von Shoegaze-durchdrungenem ätherischem Rock, gepaart mit ihren gebleichten Haaren, leicht gewaschenem Denim und dem Look mit Strickjacken, liest sich wie etwas direkt aus einer Teenie-Rom-Com der 90er. Die litauischen Newcomer shishi zollten mit ihrer vom Riot-Grrrl inspirierten Interpretation von nervösem Psych-Rock auch alten Künstlern Tribut. Mit einer wirbelnden und subtil bedrohlichen Mischung aus schreiender Percussion, melodischen Gitarrenlinien und eindringlichen Gesangsharmonien, die die Umweltkrise berühren, hat die Band eine moderne Interpretation von Surfmusik geschaffen, für die Surfrocker, die wollen, dass Sie aufhören, Ihre Plastikflaschen hineinzuschmeißen der Ozean.

Die in Belfast ansässige Enola Gay servierte ein ebenso eindringliches Set von kakophonischem Noise-Punk – mit schwirrenden Synthesizern, die gegen eine stetige Rhythmusgruppe und giftige Vocals ausgespielt wurden – bevor das italienische Krautrock-Viertel a/lpaca durch einen rasanten, psychisch angehauchten Bordun platzte bedrohliche Basslinien, hektische Gitarrenarrangements und verzerrter Lo-Fi-Gesang. Der österreichische Fünfer Sharktank änderte leicht sein Taktgefühl und schlängelte sich durch ein paar minutiöse Minuten wackeligen Trip-Hop, mit Abschnitten von generischem Pop-Gesang und schleppenden Indie-Gitarrenlinien, die von melodischen und melancholischen Rap-Abschnitten und lebhaften Percussion-Explosionen durchdrungen waren.

Und neben der Umrundung des Kontinents in nur vier Tagen hat ESNS auch hervorragende Arbeit geleistet, indem es einige der einheimischen Talente der Niederlande zur Schau stellte. Da der gesamte Samstag niederländischen Acts gewidmet war – eine Tradition, die auf die Anfänge des Festivals als niederländischer Battle of the Bands-Wettbewerb in den späten 1980er Jahren zurückgeht – zeigte der letzte Tag der Veranstaltung die Breite der blühenden Musikszene seines Heimatlandes . Das Post-Rave-Trio Baby’s Beserk, gekleidet in Volantkleider, überlebensgroße Ärmel und Blow-Outs im Stil der 70er Jahre, lieferte eine exzentrische und künstlerische Mischung aus computergesteuerten Beats, lebhaften Bassgrooves und clubtauglichen Rhythmen, die an die ferne Flaute von erinnerten ein Late-Night-Rave, während die Gute-Laune-Fuzz-Rock-Band POM durch ein sonnengetöntes Set heizte und das Rotterdamer Tramhaus mit ihren prägnanten und umherziehenden Post-Punk-Rhythmen die Dinge anheizte.

Der Höhepunkt des Samstags kam jedoch in Form von Son Mieux, einer Gruppe theatralischer und funkiger Multiinstrumentalisten aus Den Haag. Angeführt von Rädelsführer Camiel Meiresonne – denken Sie, Harry Styles‘ glatte, mit Pailletten bekleidete Sensibilität trifft auf Brandon Flowers’ extravagante und kraftvolle Darbietung – tanzte und kreiste das 7-köpfige Team durch ein weitläufiges und gefühlvolles Set aus groovenden Disco-Beats und klappernden Funk- gesprenkelte Perkussion.

Und im Laufe des Wochenendes wurde deutlich, mit welcher Geschicklichkeit die Organisatoren des Festivals die Veranstaltung online umstellen konnten. Auch wenn das rein virtuelle Format unvermeidlich seine Tücken hat – überflüssig zu erwähnen, dass Ausflüge von Großbritanniens eigenen bizarren und bissigen Polit-Punks Yard Act oder dem Norwegen-über-Island-Disco-Funk-Duo Ultraflex vor einem IRL-Publikum besser aufgenommen worden wären – Das Netflix-für-neue-Musik-Feeling der Mehrkanal-Livestream-Plattform von ESNS bedeutete Raum für mehr Experimente für einige der exzentrischeren Künstler des Festivals.

Klirrendes isländisches Duo BSÍ war einer von vielen Acts, die mit kreativer Regie experimentierten, als ihr Set – gedreht in Reykjavík, am „besten und kleinsten Veranstaltungsort der Welt“ – mit einer Szene eröffnet wurde, in der Kinder lachen und den Namen der Band mit Markern auf Zettel kritzeln. Ebenso verfolgte die Art-Pop-Experimentatorin Sylvie Kreusch – von Kopf bis Fuß in einen glänzenden silbernen Anzug gekleidet und sich wie ein Rockstar der 1970er Jahre herumwerfend – als das in Dänemark ansässige Soft-Synth-Duo GENTS einen stärker visuell orientierten Ansatz für ihre Performance entschied sich für eine unkonventionellere Einrichtung, da sie auf einem ungemachten Bett mit stimmungsvoller Beleuchtung, einer Himalaya-Salzlampe und einer Blumenvase lagen.

Der Charme von ESNS liegt also in seiner unveränderlichen Fähigkeit, der Kurve voraus zu sein: die Erschließung der kulturellen Trends des Kontinents genauso einfach wie die Erschließung seiner neuen Welle von Künstlern. Wenn TikTok mit Playlist-fähigem Gen-Z-Pop in Flammen aufgeht, dann hat ESNS den neunzehnjährigen Singer-Songwriter Finn Askew hinzugezogen, um die Stimmung zu verkörpern. Wenn VICE sagt, dass das Indie-Sleaze-Revival in vollem Gange ist, greifen die Festival-Twee-Rocker Qlowksi dazu, uns direkt nach Ballerinas und Zooey-Deschanel-Pony zu greifen. Und wenn wir uns nach zwei Jahren auf dem Sofa alle ein wenig bildschirmmüde fühlen, findet ESNS einen neuen Ansatz für virtuelle Musikveranstaltungen, die sich inmitten eines Klimas von Frustration und Angst viszeral und gut durchdacht anfühlen.

Auch wenn rein virtuelle Festivals weit von einer langfristigen Lösung entfernt sind – wir werden noch ein weiteres Jahr vor unseren Bildschirmen nicht mit Bierschleudern und Crowdsurfing-Nächten unter den Sternen tauschen – das sechsunddreißigste Jahr von ESNS hat nicht nur bewiesen, dass lautstarke und realistische Online-Angebote möglich sind, sondern dass sie, wenn sie gut umgesetzt werden, der Schlüssel zur Vereinigung einer erschöpften und übersehenen Branche sein können.

ESNS findet jedes Jahr im Januar in Groningen, Niederlande, statt.