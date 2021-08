Simone Biles verlässt die Olympischen Spiele in Tokio mit einem Erbe, das tiefer ist als Gold

Wir erwarten mittlerweile die Transzendenz der Olympischen Spiele. Aber es ist schwer, all die herzzerreißenden Triumphe der Vergangenheit mit dem zu vergleichen, was Simone Biles am Dienstag auf einem angehobenen Holzbalken von 16 1/2 Fuß Länge und 4 Zoll Breite getan hat.

Der 24-jährige Biles riss sich unter dem blendenden Licht der Erwartungen zusammen, um die Spiele in Tokio mit einer Bronzemedaille am Balken zu verlassen.

Es brachte eine berauschende Mischung aus Kraft und Zerbrechlichkeit eines der größten Turner der Geschichte ans Licht. Letzte Woche zeigte Biles ihre Verletzlichkeit, indem sie mitten im Wettkampf anhielt, weil sie mental nicht bereit für einen riskanten Sprung war.

Am Dienstag schwebte sie über den schmalen Balken wie die Turnerin, die alle erwartet hatten.

Dieses Bild definiert die Spiele in Tokio. Es ist schwer vorstellbar, dass Biles’ Weg zur Bronzemedaille nicht in das Pantheon der denkwürdigen olympischen Momente eintrat.

“Ich habe nicht erwartet, dass ich die Medaille holen würde”, sagte Biles über seinen letzten Akt. „Ich wollte das nur für mich tun. Und was auch immer passiert, passiert.

Was geschah, war magisch. Biles bot eine medaillenwürdige Show, da sie wusste, dass nicht alle Augen sicher waren, ob sie dem Rampenlicht standhalten würde.

Biles tanzte über einen Balken, der etwas breiter als ein iPhone 11 war, als würde er einen Sonntagsspaziergang machen. Den letzten Tag des Kunstturnens krönte sie mit der Landung mit zwei Backflips in gebückter Position.

Biles legte seine Hände auf sein Herz und verließ die Bühne, um seinen Trainer, seine Teamkollegen und seine Gegner zu umarmen.

Es war nicht die Farbe einer Medaille. Oder sogar einen gewinnen. Biles hatte im Alleingang ein Gespräch über die psychische Gesundheit und Sicherheit von Sportlern auf einer unverhältnismäßigen Bühne begonnen, die die Art und Weise, wie wir unsere Sporthelden sehen, für immer verändern könnte.

Seine Entscheidung, letzte Woche im Mannschaftsfinale mitten im Wettkampf aufzuhören, und sein anschließender Rücktritt vom Einzelfinale haben alles in den Schatten gestellt, was im Tokyo Three Ring Sports Circus passierte.

“Sie hat den Weg der Turnkultur beleuchtet und nimmt uns alle mit auf diese Reise”, sagt die neuseeländische Historikerin Georgia Cervin, Autorin des Turnbuchs “Degrees of Difficulty”.

Das Gesicht der Olympischen Sommerspiele hatte zu viel Leid ertragen, um weiterzumachen, egal was Amerikas Sponsoren und Sportfunktionäre wollten. Galle ist nie untergetaucht. Sie ging jeden Tag in die Arena, um ihre Teamkollegen zu unterstützen.

Dann kletterte sie auf den Schwebebalken, als sich der Vorhang für eine der Flaggschiffsportarten der Spiele schloss. Sie hat es nur für sich getan.

„Es ist eine neue Erzählung für eine neue Kultur, die sensibler auf psychische Probleme und Überlebende von Traumata sexueller Übergriffe reagiert“, sagte Mark Dyreson, Sporthistoriker bei Penn State.

Biles sagte, sie habe als Überlebende des sexuellen Missbrauchs des verurteilten Schwerverbrechers Larry Nassar, langjähriger Arzt der US-Nationalmannschaft und Mannschaftsarzt des Bundesstaates Michigan, mit Zweifeln zu kämpfen. Nassars sexuelle Übergriffe auf Hunderte von Turnern sind zu einem der schlimmsten Sportskandale wegen sexuellen Missbrauchs aller Zeiten geworden.

Während die olympischen Sponsoren sie zum Gesicht der Spiele in Tokio ernannten, kämpfte Biles auch gegen Muskeltraumata, die aus einem zusätzlichen Jahr Training für den Wettkampf resultierten, das durch das Coronavirus verzögert wurde.

Alle Geister beiseite lassend, stieg Biles auf den Balken und machte sich an die Arbeit, wie sie es unzählige Male zuvor getan hatte.

“Ich würde nichts ändern”, sagte Biles gegenüber Reportern. “Wir müssen uns auf uns selbst als Menschen konzentrieren, nicht nur auf die Sportler, denn manchmal verlieren wir den Kontakt zu unseren menschlichen Gefühlen.”

Biles hat die Grenzen der typischen Sporterzählung überschritten. Wir haben bereits in diesen Siegesgeschichten gebadet, die Leidenschaften für den größeren Kontext des Wettbewerbs entzünden.

Da war der österreichische Skifahrer Hermann “Hermann-ator” Maier in Zeitlupe, als er bei den Nagano Games 1998 in Japan auf der Abfahrtsstrecke außer Kontrolle geriet.

Irgendwie kehrte Maier wenige Tage später ins Skigebiet zurück, um Gold im Super-G und Riesenslalom zu gewinnen.

Es gab die kanadische Eiskunstläuferin Joannie Rochette, die zwei Tage nach dem Verlust ihrer Mutter durch einen plötzlichen Herzinfarkt an den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver teilnahm. Rochette gewann eine Bronzemedaille – Kanadas erste im Eiskunstlauf seit 22 Jahren – und trat vor tränenüberströmten Fans auf, die für immer Trauer und Verlust verbunden haben.

Amerikanische Athleten haben viel zur Geschichte beigetragen, angefangen mit Stanford-Alaun Kerri Strug.

Die 4-Fuß-7-Turnerin verstauchte sich bei ihrem ersten Sprung mit der Mannschaftsgoldmedaille bei den Spielen in Atlanta 1996 den Knöchel. Trotz der Schmerzen absolvierte Strug ihren zweiten Sprung, der sich als unnötig herausstellte, um sicherzustellen, dass die United Staaten besiegten Russland zum ersten Mal in der olympischen Geschichte. Die Amerikaner hatten bereits gewonnen, bevor Strug den zweiten Sprung machte.

Die Tatsache wurde vorerst übersehen. Zu diesem Zeitpunkt war die Geschichte zu reich, um sie auszulöschen, insbesondere nachdem der ehemalige Trainer Bela Karolyi den winzigen Strug in seine Arme genommen und zum Feiern durch die Arena stolziert hatte.

Auch an Eisschnellläufer Dan Jansen erinnert man sich in einem ähnlichen Kontext wie dem von Rochette. Er war Favorit auf den 500-Meter-Lauf bei den Calgary Games 1988. Stunden vor dem Start erfuhr Jansen, dass seine Schwester an Krebs gestorben war. Der Skater rutschte aus und stürzte zu Beginn des Rennens. Er stürzte erneut im 1.000-Meter-Lauf.

1992 wurde Jansen Vierter und verpasste im 500er Sprint knapp eine Bronzemedaille.

Er nahm an den Spielen von Lillehammer 1994 als erster Mensch teil, der 36 Sekunden über 500 m knackte. Im Rennen bei den Winterspielen wurde er aber Achter.

Bei seinem letzten olympischen Rennen fand er Erlösung, stellte einen Weltrekord über 1.000 Meter auf und gewann Gold.

Der erfolgreiche Ausstieg von Biles am Dienstag hat das Potenzial, eine größere Geschichte zu erzählen als die der Vergangenheit. Er beendet wahrscheinlich eine olympische Karriere, die vier Goldmedaillen aus Rio de Janeiro beinhaltet.

Die Spiele in Paris 2024 erscheinen für Biles nicht mehr realistisch. Sie hatte geplant, im Alter von 27 Jahren an einem Event teilzunehmen, vielleicht sogar an zwei, in einem von Teenagern dominierten Sport. Aber am Dienstag sagte die siebenfache Medaillengewinnerin, sie wolle an persönlichen Problemen arbeiten, bevor sie über andere Olympischen Spiele nachdenke.

Die Selbsteinschätzung hatte bereits begonnen, als sie im Ariake Gymnastics Center auf den Schwebebalken kletterte.

“Ich habe das nur für mich und nur für mich getan”, sagte Biles.

Beenden.