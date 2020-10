Sie müssen diese Koronaregeln befolgen

Vom Umzug zum Mini-Kader: Die Uefa hat spezielle Koronaregeln für die Europapokalwettbewerbe erlassen. Deutsche Vereine müssen ihre Stadien möglicherweise sogar an andere Mannschaften abgeben.

Angesichts der Koronapandemie hat die Europäische Fußballunion (Uefa) mehrere “spezifische Bestimmungen” für die Gruppenphasen der Europapokalwettbewerbe erlassen. Das könnte auch betroffen sein FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach – möglicherweise sogar als Gastgeber von Top-Spielen ohne deutsche Beteiligung.

“Alle Vereine, die an der Gruppenphase teilnehmen, müssen ihr Bestes geben, um ihren von der Uefa bestätigten Austragungsort als neutralen Austragungsort für andere Spiele zur Verfügung zu stellen”, so die Uefa. Wenn Spiele der Königsklasse aufgrund lokaler Koronabeschränkungen verschoben werden müssen, können auch Anfragen an die Bundesliga-Vereine gerichtet werden. Der zeitlich eng abgestimmte Spielkalender bietet jedoch kaum Alternativen.

Zeitplan

Der letzte Gruppenspieltag ist für den 8. und 9. Dezember geplant. Als Vorsichtsmaßnahme erlaubt die Uefa jedoch, dass die Vorrunde dieses Jahres bis zum 28. Januar 2021 abgeschlossen sein wird. Wenn dies nicht funktioniert, legt das Uefa-Exekutivkomitee “Grundsätze” fest, damit die Teilnehmer an der Ko-Runde von Champions League und Europa League bestimmt werden.

Wenn die nationalen Vorschriften die Ausrichtung eines Spiels verhindern, ist der Heimverein normalerweise dafür verantwortlich, ein alternatives Datum und / oder einen alternativen Ort zu finden. Auch wenn das Land des Gastvereins es unmöglich macht, zum Spiel zu reisen. Aber dann werden die Kosten geteilt. Grundsätzlich sollten sich alle Clubs bemühen, “Ausnahmen von bestehenden Reisebeschränkungen wie Grenzschließungen und Quarantänevorschriften” zu erhalten.

Corona-Tests

Positive Koronatests innerhalb des Teams führen nicht unbedingt zu Spielstornierungen. Wenn mindestens 13 Spieler verfügbar sind (einschließlich mindestens eines Torhüters), muss das Spiel zum geplanten Datum gespielt werden. Dies würde jedoch beispielsweise dadurch verhindert, dass die Behörden eine Quarantäne für das gesamte Team anordnen.

Die Vereine haben auch die Möglichkeit, Spieler, die ursprünglich nicht für den Europapokal registriert sind, erneut zu registrieren. Neue Termine mit Spielern, die dann negativ getestet haben, sind möglich. Wenn das nicht funktioniert, verliert der verantwortliche Verein das Spiel am Grünen Tisch.

Schiedsrichter

Wenn ein Mitglied des Schiedsrichterteams mit dem einverstanden ist Coronavirus Uefa behält sich das Recht vor, Ersatzschiedsrichter zu benennen, die möglicherweise auch aus dem Land eines der am Spiel beteiligten Vereine stammen.

Zuschauer

Grundsätzlich sind Zuschauer zu den Spielen zugelassen, maximal 30 Prozent der Stadionkapazität dürfen genutzt werden. Auswärtsfans sind nicht erlaubt. Nur die letzten Tage in der Bundesliga zeigten jedoch, dass in seltenen Fällen mehrere tausend Zuschauer in den Stadien zu sehen sein werden. Voraussetzung ist auch, dass alle Besucher Abstand halten und Mund- und Nasenschutz tragen. Die örtlichen Gesundheitsbehörden haben das letzte Wort.