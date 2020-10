Apple-Kunden brauchen Geduld – gutes Zeichen für die Aktie?

Seit dem vergangenen Freitag können zwei der vier neuen iPhone-Modelle, die Apple letzte Woche offiziell vorgestellt hat, vorbestellt werden. Die ersten Geräte sollten diese Woche ausgeliefert werden, aber viele Kunden müssen etwas länger warten.

Zum Beispiel wird jeder, der heute über die deutschsprachige Apple-Website ein iPhone 12 Pro in Pazifikblau bestellt, das Gerät wahrscheinlich erst zwischen dem 4. und 11. November erhalten. Bereits zu Beginn des Vorverkaufs am Freitag berichteten einige Kunden, dass sich die angezeigten Lieferzeiten immer weiter in die Zukunft verschieben.

Aber nicht nur Kunden in diesem Land sind betroffen. In den USA müssen Vorbestellungen je nach Konfiguration möglicherweise sogar bis Mitte November auf ihr neues iPhone warten. Medienberichten zufolge war der Ansturm in China so groß, dass die Apple-Website vorübergehend überlastet und nach dem Start der Vorbestellung nicht mehr zugänglich war. In Taiwan waren die Vorausbuchungskontingente einiger Mobilfunkbetreiber innerhalb weniger Minuten ausverkauft (DER AKTIONÄR berichtete).

Rekordumsatz im Weihnachtsquartal?

Dies sind im Grunde genommen gute Nachrichten für Apple-Aktien: Das große Interesse und das hohe Auftragsvolumen lassen darauf schließen, dass die neuen Smartphones von den Nutzern gut angenommen werden. Es wird nun spannend zu sehen sein, ob dies auch mit dem neuen iPhone 12 Mini und dem Flaggschiff iPhone 12 Pro Max wiederholt werden kann – der Vorverkauf beginnt erst am 6. November.

Umfangreiche technische und optische Innovationen geben den Analysten Hoffnung, dass die Nachfrage nach der neuen iPhone-Generation hoch sein wird. Daniel Ives von Wedbush Securities hat seine Umsatzprognose für das laufende Quartal auf 75 bis 80 Millionen iPhones angehoben. Bisher hatte er nur 60 bis 65 Millionen Einheiten auf der Liste.

Das iPhone ist nach wie vor das wichtigste Produkt im Apple-Portfolio. Als besonders positiv bewertet DER AKTIONÄR die Tatsache, dass alle vier Modelle im Weihnachtsquartal noch bestellt werden können. Denn dort ist die iPhone-Nachfrage traditionell am höchsten.

Kurzfristig konnte das iPhone 12 Apple-Aktien noch keinen dauerhaften Impuls geben. Die mittel- und langfristigen Aussichten bleiben jedoch optimistisch. Apple bleibt eine Grundinvestition. Die Kaufempfehlung gilt weiterhin.