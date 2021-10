Shiffrin startet mit seinem 70. Weltcupsieg in die Saison

Ski Alpin – Ski-Weltcup – Riesenslalom der Frauen – Sölden, Österreich – 23. Oktober 2021 Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin feiert auf dem Podest nach dem Gewinn des REUTERS / Lisi Niesner Frauen-Riesenslaloms

Sölden, Österreich, 23. Oktober (Reuters) – Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin startete am Samstag nach einem zweiten Angriffsdurchgang bei einem Riesenslalom in Sölden mit dem 70. Weltcupsieg ihrer Karriere in die alpine Skisaison.

Die amtierende Olympiasiegerin war bei der Erstbefahrung des Rettenbachgletschers 0,02 Sekunden langsamer als die Schweizerin Lara Gut-Behrami, war dann aber schneller als jeder andere, um die Weltmeisterin um 0,14 zu schlagen.

Die Slowakin Petra Vlhova, Weltcup-Gesamtsiegerin, fiel von sechs auf Rang drei zurück – aber 1,30 Sekunden hinter Shiffrins Tempo – in einem Rennen mit rund 9.000 begeisterten Zuschauern, die die sonnigen Bedingungen des österreichischen Senders genossen.

Die italienische Weltcup-Riesenslalom-Siegerin Marta Bassino, die im letzten Jahr den Auftakt gewonnen hatte, fuhr im Hinspiel Ski, während ihre Landsfrau Federica Brignone, Weltcup-Gesamtmeisterin von 2020, eine Tür im zweiten Stock verfehlte.

Sölden beginnt die Reise nach Peking, wobei die dreimalige Weltcup-Siegerin Shiffrin voraussichtlich ihre olympische Medaillenbilanz – zwei Gold- und eine Silbermedaille – von ihren beiden vorherigen Spielen erweitern wird.

Die 26-Jährige gewann bei den Weltmeisterschaften in Cortina d’Ampezzo im vergangenen Februar in vier Rennen vier Medaillen und hofft, in Peking an allen fünf Einzelrennen der Frauen teilnehmen zu können.

“Es ist wichtig, stark in die Saison zu starten, also bin ich wirklich glücklich”, sagte Shiffrin im Ziel nach ihrem zweiten Sieg im österreichischen Resort. Den Auftakt des Vorjahres verpasste sie mit einer Rückenverletzung.

„Es ist schon früh, um im Oktober mit dem Laufen zu beginnen, und du denkst: ‚Oh mein Gott, lass uns gehen‘.

“Aber diesen Hügel muss man wirklich bewältigen und ich habe auf die harte Tour gelernt … heute ist der richtige.”

Geschrieben von Alan Baldwin in London, herausgegeben von Toby Davis

