Google hat mit Facebook „eine Vereinbarung getroffen“, um die Vertraulichkeit von Apple zu umgehen • The Register

Vor einigen Jahren hat Google Berichten zufolge einen Plan namens “Jedi” entwickelt, um seinen Anzeigenaustausch sicherzustellen immer gewonnen.

Und im Jahr 2017, nachdem Facebook angekündigt hatte, Header-Auktionen zu übernehmen, soll Google mit Facebook einen Deal mit dem Namen “Jedi Blue” abgeschlossen haben, in dem die beiden Internet-Giganten “zusammen arbeiten, um Benutzer zu identifizieren, die Apple-Produkte verwenden” und einrichten würden. Quoten dafür, wie oft Facebook Publisher-Auktionen gewinnen würde“.

Das Jedi-Projekt wird beschrieben in eine geänderte Beschwerde, eingereicht am Freitag, die die Kartellklage vom Dezember 2020 gegen Google erweitert, die von Texas, 14 anderen US-Bundesstaaten und dem Commonwealth von Puerto Rico eingereicht wurde.

Das Kartellverfahren in Texas gegen Google ist eine von vier laufenden Klagen, die von der US-Regierung gestützt werden, in denen behauptet wird, dass sich der Websuchriese in unlauterem Wettbewerb befinde. Vor einem Jahr reichte das US-Justizministerium eine Bundeskartellbeschwerde ein. Colorado hat im vergangenen Dezember im Namen einer Gruppe von 38 Bundesstaaten eine Klage eingereicht. Dann gibt es die im Juli eingereichte Klage gegen Android und den Google Play Store, die von 36 US-Bundesstaaten und Commonwealths sowie Washington DC unterstützt wird.

Die geänderte Beschwerde im Rechtsstreit in Texas erstreckt sich auf eine Beschwerde in der ursprünglichen Beschwerde über die angeblichen Bemühungen von Google, die Datenschutzgesetzgebung mit Hilfe von Apple, Amazon, Facebook und Microsoft während eines geschlossenen Treffens zwischen den Unternehmen am 6. August 2019 zu verzögern.

Wir haben es geschafft, das zu verlangsamen und zu verzögern [European ePrivacy Regulation] Prozess und arbeitete hinter den Kulissen Hand in Hand mit anderen Unternehmen

Um zu demonstrieren, dass die öffentlich geäußerten Bedenken von Google in Bezug auf den Datenschutz eine Täuschung sind, beschreibt der neue Text ein Google-Dokument, das vor dem Treffen erstellt wurde und besagt: “Wir waren erfolgreich bei der Verlangsamung und Verzögerung der [ePrivacy Regulation] Prozess und arbeitete hinter den Kulissen, Hand in Hand mit anderen Unternehmen“, unter Berufung auf die Europäische Kommission Datenschutzbestimmungen.

Auktionskopf erschien um 2015 als Möglichkeit, die Kontrolle von Google über das Ökosystem der Anzeigenauktionen und die von ihr erhobenen Gebühren zu umgehen. Im Jahr 2016 heißt es in der Gerichtsverhandlung, dass rund 70 % der großen Publisher Header-Auktionen nutzten, um ihre Werbefläche gleichzeitig mehreren Anzeigenbörsen und nicht nur Google anzubieten, um von ihnen das beste Angebot zu erhalten.

“Google erkannte schnell, dass diese Innovation die Fähigkeit seines Aktienmarktes, eine sehr deutliche Reduzierung aller Werbetransaktionen von 19 auf 22% zu fordern, erheblich gefährdete”, heißt es in der überarbeiteten Beschwerde. Header-Auktionen haben auch die Fähigkeit von Google untergraben, mit internen, nicht öffentlichen Informationen auf der einen Seite des Marktes zu handeln, um sich auf der anderen einen Vorteil zu verschaffen – eine Praxis, die in anderen Märkten in Betracht gezogen würde, wie Insiderhandel oder Front Running.“

Google hat heimlich seinen eigenen Geldbeutel gewonnen, auch wenn eine andere Börse ein höheres Gebot abgegeben hat

Laut der geänderten Beschwerde schien Google zunächst den Publishern entgegenzukommen, indem es ihnen erlaubte, seine Server zu verwenden, um ihr Inventar an Werbeflächen zum Verkauf an mehr als eine Börse gleichzeitig zu senden.

„Allerdings hat Google heimlich seinen eigenen Geldbeutel gewonnen, auch wenn eine andere Börse ein höheres Gebot abgegeben hat“, heißt es in der geänderten Klageschrift. “Der Google-Codename für dieses Programm war Jedi – ein Hinweis auf Star Wars.”

“Und wie ein interner Google-Mitarbeiter erklärte, hat Google die Jedi bewusst entworfen, um Konkurrenz zu vermeiden, und die Jedi haben daher den Verlagen geschadet. Nach Googles Begriffen generiert das Jedi-Programm ‘Teilrenditen. Optimal für Verlage und ernsthafte Risiken negativer Medien”. Abdeckung bei äußerer Exposition. ‘”

Die Dominanz von Google über das Ökosystem der Online-Werbung, so argumentiert die Beschwerde, erlaube es Google, zwischen 22 und 42 % der Werbegelder zu sammeln, die andernfalls an Herausgeber und Produzenten von Webinhalten gehen würden.

„Vermeidung und Verringerung des Schutzes der Privatsphäre von Kindern“



Es wird auch behauptet, dass Google versucht hat, die Bemühungen anderer Technologieunternehmen zu koordinieren, “den Schutz der Privatsphäre von Kindern in den von der FTC vorgeschlagenen Vorschriften” und dem Gesetzgeber zu verhindern und zu verringern. In dem von Google für das Technologieunternehmen Cabal am 6. August 2019 erstellten Dokument heißt es, die Werbebranche wolle ihre Positionen in Bezug auf die Kindersicherheit angleichen und “versuchte, Microsoft zu bremsen”, damit sie nicht im Wettbewerb stehe Vertraulichkeit.

Die angebliche Jedi Blue-Partnerschaft zwischen Google und Facebook, die in der ursprünglichen Beschwerde beschrieben wurde, wird in der neuesten Einreichung näher erläutert. Die beiden Unternehmen sollen eng zusammengearbeitet haben, um Facebook dabei zu helfen, “Nutzer in Auktionen zu erkennen und öfter zu bieten und zu gewinnen”.

„Zum Beispiel haben Google und Facebook ihre Software Development Kits (SDKs) integriert, damit Google Daten von Facebook zum Abgleichen von User-ID-Cookies weitergeben kann“, heißt es in der geänderten Beschwerde. “Sie haben sich auch koordiniert, um Verlagen zu schaden, indem sie einheitliche Preisregeln eingeführt haben …”

Die Einzahlung ging weiter:

Das Register fragte Google, ob es sich zu den Vorwürfen in der geänderten Beschwerde äußern möchte und insbesondere, wie das Unternehmen frühere Aussagen wie “Wir nehmen den Datenschutz sehr ernst” mit einem angeblichen internen Gefühl in Einklang zu bringen, hinter den Kulissen zu arbeiten, um Datenschutzbestimmungen zu behindern.

“Nur weil [Texas Attorney General Ken] Paxton sagt, dass etwas es nicht wahr macht “, sagte ein Google-Sprecher in einer E-Mail an Das Register. “Wir haben deutlich gemacht, dass wir weltweit einheitliche Datenschutzbestimmungen unterstützen. Zum Beispiel fordern wir den Kongress seit Jahren auf, bundesstaatliche Datenschutzgesetze zu verabschieden.”

In einer Nachricht an Die RegZach Edwards, Mitbegründer des Webanalyseunternehmens Victory Medium, sagte, die in der Beschwerde erweiterten Behauptungen sollten die Herausgeber alarmieren.

“Die neuen, nicht bearbeiteten Dokumente zeichnen ein Bild des Verhaltens von Google und Facebook, das niemanden überraschen sollte, aber Verlage und Anzeigenkäufer sollten zutiefst besorgt sein über die Tricks, Exploits, Transaktionen hinter den Kulissen und willkürlichen Gebühren, die ihre Einkommen in den letzten zehn Jahren, alles als Google und Facebook wussten, dass sie irreführend waren “, sagte er.

„Die Verweise auf ‚Jedi Blue‘ und verschiedene Verweise auf Star Wars in den nicht redigierten Abschnitten dieser Dokumente sind äußerst grob, und jeder sollte verstehen, dass Google versucht hat, den Werbestandard für Auktionen zu vergiften, indem er viele Probleme verursacht und anscheinend offen gelogen hat zu bestimmten Themen an Verlage, um “die Verlage davon zu überzeugen, selbst Änderungen vorzunehmen”.

Google, sagte er, brandmarkte seine Beziehung zu Facebook, als wären sie Jedi aus dem Star Wars-Franchise, die das könnten Menschen manipulieren mit Gedanken Sachen.

“Google hält so wenig von Publishern und anderen Anzeigenkäufern, dass sie Pläne ausführten, diese Partner zu belügen, um einen separaten Anzeigenstandard zu lahmlegen, der auf bestimmten Publisher-Websites mit Google konkurrierte”, sagte Edwards. ®