Shiffrin bricht Rekord für Slalomsiege mit 47. Karriere-Weltcupsieg in Österreich

Mikaela Shiffrin beeindruckte mit einem Sieg von hinten in einem Nachtrennen am Dienstag im österreichischen Schladming, um ein starkes Signal an die slowakische Rivalin Petra Vlhova im letzten Weltcup-Slalom der Frauen vor den Olympischen Spielen in Peking zu senden.

Auf dem schwierigen Parcours der Planai rutschte der Amerikaner vom fünften Platz ab und fuhr mit einem Angriffslauf die schnellste Zeit, um die Führende des ersten Laufs Vlhova um 0,15 Sekunden zu schlagen.

Vlhova hat in dieser Saison den Slalom der Frauen dominiert, fünf von sieben Rennen gewonnen und den Saisontitel mit zwei verbleibenden Rennen gewonnen.

Aber Shiffrin war am Dienstag wieder in Bestform, zwei Tage nachdem er den vorherigen Slalom nicht beendet hatte.

„Es ist so ein Privileg, auf dieser Strecke zu fahren, und ich wollte heute nur gewinnen, es mir verdienen“, sagte Shiffrin, der die Planai als „ikonischen Hügel“ bezeichnete.

Die Amerikanerin weinte und vergrub ihr Gesicht auf einem Werbebanner im Zielbereich, nachdem ihr einstufiger Vorsprung noch vorhanden war, nachdem alle vier Läufer ins Ziel gekommen waren.

„Das letzte Mal, als ich in Schladming Slalom gefahren bin, war eine WM, so emotional“, sagte die US-Amerikanerin mit Blick auf die WM 2013, als sie mit 17 Jahren ihren ersten Weltmeistertitel gewann.

Der Sieg am Dienstag markierte Shiffrins 47. Karriere-Slalomsieg und machte sie zur ersten Skifahrerin in der Geschichte des Weltcups, die so viele Rennen in einer einzigen Disziplin gewann. Zuvor teilte sie sich die Bestnote mit dem schwedischen Großmeister Ingemar Stenmark, der in den 1970er und 1980er Jahren 46 Riesenslaloms gewann.

„Es wird eine Weile dauern, bis ich das aufgesogen habe. Es hat viele Jahre Arbeit gekostet, diese Zahl zu ermitteln. Heute Abend möchte ich einfach nur genießen, wie ich den zweiten Lauf gefahren bin“, sagte Shiffrin.

„Es ist einfach etwas Besonderes, jetzt hier zu sitzen. Ich habe das Gefühl, dass es noch nicht passiert ist“, sagte Shiffrin, die ihren Gesamtvorsprung vor Vlhova auf 55 Punkte ausbaute.

Vlhova gewinnt den Titel der Saison 2 Rennen vor Schluss

Ihr Sieg hinderte Vlhova nicht daran, den Saisontitel in der Disziplin zu gewinnen.

Der Slowake führt Shiffrin mit 220 Punkten Vorsprung an, nur zwei weitere Weltcup-Slaloms stehen nach den Olympischen Spielen an.

„Mitte Januar die Welt zu gewinnen, ist unglaublich“, sagte Vlhova, die amtierende Gesamtmeisterin, aber in dieser Saison bisher nur Slaloms und Riesenslaloms bestritten hat.

„Für uns war es unser Hauptziel, den kleinen Slalom-Globus zu gewinnen. Wir haben es geschafft und es ist etwas Großes“, sagte sie.

Vlhova hat den Slalom-Globus bereits einmal im Jahr 2020 gewonnen, nachdem Shiffrin ihn in sieben Jahren sechsmal gewonnen hatte.

„Jedes Mal, wenn du es schaffst, ein bisschen schneller zu sein als Petra, ist das ein toller Job“, sagte Shiffrin. „Sie ist so stark, dass sie keine Fehler macht. Sie fährt richtig Slalom. Das ist wirklich etwas Besonderes.“

Andere Ergebnisse

Der Titel ging in der vergangenen Saison an Katharina Liensberger. Am Dienstag lag die Österreicherin nach dem ersten Lauf 0,79 hinter dem achten Platz und landete am Ende ihres zweiten Laufs schließlich auf Platz 21.

Die Deutsche Lena Durr belegte mit 0,93 ihren dritten Podestplatz der Saison.

Shiffrins Teamkollegin Paula Moltzan lag nach dem ersten Lauf auf dem sechsten Platz, hatte aber in ihrem zweiten Lauf ein Tor gespreizt. Die Amerikanerin fährt mit dem Stock am Handschuh, seit sie sich das linke Handgelenk gebrochen hat.

Der Kanadier Ali Nullmeyer und die Schweizerin Wendy Holdener, die sich nach dem ersten Lauf den dritten Platz teilten, scheiterten im letzten Lauf.

Anna Swenn-Larsson, die am Sonntag in Slowenien bei einem Slalom Dritte wurde, gehörte im ersten Durchgang zu den schnellsten Startern und führte Vlhova im ersten Durchgang mit mehr als zwei Zehntelsekunden vor Vlhova, bevor die Schwedin durch ein Tor trat.

Die Planai-Strecke ist eine jährliche Etappe der Herrenrunde. Die Damen fuhren zuletzt 2013 bei den Weltmeisterschaften in dem Austragungsort.

Das Rennen wurde aus dem nahegelegenen Flachau verlegt, das zuletzt von einem Anstieg der Coronavirus-Infektionen betroffen war.