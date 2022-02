Senator John Kennedy prangert die „Tyrannei der Führungselite“ in Kanada an

NEUSie können jetzt Fox News-Artikel anhören!

Senator John Kennedy, R-La., hat die Antwort von Premierminister Justin Trudeau auf den Freedom Convoy am „Jesse Watters in der besten Sendezeit.“

Sen. JOHN KENNEDY: Lassen Sie mich zunächst ein Wort zu Kanada sagen, und ich möchte klarstellen, dass ich friedlichen Protest unterstütze. Ich bin nicht damit einverstanden, das Gesetz zu brechen, aber ich glaube, wir sehen in Kanada die Tyrannei der Führungselite über die Mehrheit der Arbeiterklasse. Ich kenne Premierminister Trudeau nicht. Ich bin sicher, er ist ein warmherziger und liebevoller Mensch, aber seine Führung war enttäuschend. Er hat die Situation falsch eingeschätzt. Was die Trucker betrifft, so geht es bei ihren Protesten nicht um den Impfstoff. Die meisten von ihnen sind bereits geimpft. Das höre ich von Truckern. Sie sagen: „Hören Sie, Premierminister, wir haben zwei Jahre mit Pandemiebeschränkungen hinter uns. Unser Leben wurde auf den Kopf gestellt. Unsere Lebensgrundlagen sind bedroht. Unsere Kinder haben Monate, vielleicht ein Jahr ihrer Bildung verloren. Du sagst: ‚Folge der Wissenschaft.‘ Premierminister, folgen wir der Wissenschaft. Wir schauen uns um. Wir sehen die ältere Omicron-Variante, deren Virulenz abnimmt. Die meisten von uns… haben Immunität. Wir sind entweder natürlich oder wir sind geimpft. Also, Herr Premierminister, ist das Ihr Fahrplan, um uns aus der Regierung herauszuholen und uns wieder zur Normalität zurückzubringen?“ Hier ist nun die Antwort des Premierministers. Anstatt zu sagen: „Gute Frage, setzen wir uns hin und reden darüber“, seine Plan, die Trucker davon zu überzeugen, dass sie falsch liegen, ist zu sagen: „Ihr seid ein Haufen dummer Idioten. Hier ist, was ich den Premierminister zu den Truckern sagen höre: ‚Hört zu, Trucker, ich bin schlau, ihr nicht. Ich bin gebildet, du nicht. Ich trinke Karamell-Frappuccinos, du nicht. Ich esse Speck – Eingewickelte Datteln und Thunfischtatar. Du weißt nicht einmal, was es ist. Also setz dich hin und halt die Klappe. Und, wissen Sie, die Antwort der Trucker an den Premierminister? Nun, das ist auch vorhersehbar. Sie verbeugen sich. Nun, ich würde dem Premierminister freundlicherweise sagen… Wie soll ich es ausdrücken? Wenn du ein Klugscheißer werden willst, musst du zuerst schlau sein… sonst bist du nur ein A–, und ich denke, er muss sich neu kalibrieren und herausfinden, worum es geht.

