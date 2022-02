Nachrichten und Live-Ergebnisse 15. Februar 2022

Unsere Live-Berichterstattung über Tag 11 der Winterspiele 2022 neigt sich dem Ende zu, aber wir sind hier, um Sie über die größten Momente des Tages zu informieren.

Ein Großteil der Aktion in Peking fand nachts in den Vereinigten Staaten statt. Wenn Sie alles verschlafen haben, müssen Sie Folgendes wissen:

⛸ Russischer Skater punktet am meisten beim emotionalen Comeback auf dem Eis

Die umkämpfte Teenager-Skaterin Kamila Valieva kämpft um das Free-Skate-Medaillen-Event am Donnerstag, nachdem sie im Kurzprogramm am Dienstag die Höchstpunktzahl erzielt hat. Valieva, die erst diese Woche erfuhr, dass sie trotz eines nicht bestandenen Dopingtests im Dezember weiter antreten darf, erzielte 82,16 Punkte.

Valievas Ergebnis war das beste der Gruppe und nach Abschluss ihres Programms brach die 15-jährige Russin auf dem Eis in Tränen aus, als die Emotionen der letzten Tage sie einzuholen schienen.

Ein umstrittenes Urteil eines hochkarätigen Sportgerichts hat es Valieva ermöglicht, ihr Streben nach olympischem Ruhm fortzusetzen – obwohl dieses Streben zweifellos gezwungen sein wird, die Hauptlast einer unglaublichen Prüfung und erhöhten Aufmerksamkeit zu tragen.

Und vergesst nicht: Das Medaillenfeld der Damen-Kür am Donnerstag wird größer sein als ursprünglich erwartet. Vor dem heutigen Wettkampf änderte das IOC die Regeln für den Fall, dass Valieva endgültig disqualifiziert wird – 25 Läuferinnen und Läufer werden am Donnerstag am längeren Programm teilnehmen, eine mehr als die üblichen 24.

🛢Chinesischer Skater fügt Öl hinzu, um sich von den ersten olympischen Kämpfen zu erholen

„Füge das Öl hinzu.“ Im Englischen ist der Ausdruck bestenfalls verwirrend und beschwört Ideen für Kochtipps oder Autopflege herauf. Aber auf Chinesisch waren die Worte Musik in den Ohren der Eiskunstläuferin Zhu Yi.

„Öl hinzufügen“ ist das chinesische Äquivalent zu „go go“ – und genau das musste Yi hören, als die 19-Jährige am Dienstag das Eis aus Peking holte, wo ihr alle seine Sprünge gelang und sie eine zufriedenstellende Punktzahl von erzielte 53.44.

Eine Serie von Stürzen – einer im Kurzprogramm des Teams am Sonntag und zwei während der Kür des Teams am Montag – löste in den chinesischen sozialen Medien Furore aus. Aber nachdem sie sich am Dienstag wieder solide erholt hatte, ließ Yi ein Lächeln über ihr Gesicht huschen und schien die Unterstützung zu schätzen, die sie von der lärmenden Menge der Anwesenden erhielt.

Am Ende war Yis Schlittschuh jedoch nicht stark genug, um sie ins Finale zu schicken, da sie den 27. Gesamtrang belegte und sich nicht für das Medaillen-Event am Donnerstag qualifizieren konnte.

🥇 2022 ist bereits Chinas bester Versuch für die Olympischen Winterspiele

China festigte seine am meisten dekorierten Olympischen Winterspiele. Während die junge Snowboarderin Su Yiming beim Big-Air-Event am Dienstag Gold gewann, hat das Gastgeberland nun sechs Goldmedaillen zu seinem Namen und damit den bisherigen nationalen Rekord von fünf aus dem Jahr 2010 in Vancouver übertroffen.

Mit nur 17 Jahren ist Su Chinas jüngste Winterolympiasiegerin.

⛷ Das Chatten mit Mama hilft Eileen Gu, beim Skifahren Geld zu verdienen

Eileen Gus olympische Träume flossen schnell. Also tat die 18-Jährige, was viele Teenager tun konnten: Sie telefonierte zu Hause.

Nachdem sie auf den 8. Platz zurückgefallen war und ein Podestplatz eher unwahrscheinlich schien, wandte sich die Teenager-Ski-Sensation an ihre Mutter.

„Meine Mutter kennt mich sehr gut und sie weiß, wie mein Gehirn mit Druck arbeitet“, sagte Gu, die bei der Veranstaltung mit ihrer Mutter sprach.

„Ich habe nach dem ersten Lauf mit ihr gesprochen. Sie sagte: ‚Täuschen Sie, als ob Ihr zweiter Lauf Ihr dritter wäre, tun Sie so, als hätten Sie keine Chance mehr.'“

Gu setzte dann den Rat ihrer Mutter in die Tat um und schaffte einen bemerkenswerten letzten Lauf, der gut genug war, um sie wieder in den Wettbewerb zu bringen.

Sie würde schließlich Silber im Freeski-Slopestyle der Frauen holen und erneut beweisen, dass „Mama es am besten weiß“.