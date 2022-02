Destiny 2 Miss Major-Spieler enthüllen das Set-up der Hexenkönigin

Bildschirmfoto : Bungie / Kotaku

Heute, nach Monaten des Wartens, Schicksal 2 Die Spieler wurden endlich mit der großen Enthüllung der Saison der Verlorenen verwöhnt, die nächste Woche beginnt fest Hexenkönigin Erweiterung. Zumindest Spieler, die die neue Zwischensequenz zum Laufen bringen könnten. Für alle anderen war die einzige Möglichkeit, an dem großen Moment teilzunehmen, es auf YouTube zu sehen.

Staffel der Verlorenen, die im August 2021 Premiere hatte, sah ihre letzte Mission, Exorzismus, heute früher live. Darin wagen sich die Spieler über eine Luftbrücke sie sahen eine Woche nach der anderen zusammengestückelt um das innere Heiligtum der erwachten Königin Mara Sov zu verteidigen, während sie ein Ritual durchführte, um den Wurmgott zu reinigen, der die Hexenkönigin Savathûn bewohnte.

Es ist eine lustige kleine Mission mit große Einsätze und noch größerer Showdown gegen Hive-Streitkräfte, die den Palast von Sov stürmen. Es gibt nur ein Problem: Es ist derzeit down. Einige Spieler können das Spiel nicht dazu bringen, sie als abgeschlossene Mission zu zählen. Andere können es zunächst nicht vorantreiben. Und dann gibt es noch eine andere Gruppe, die den letzten entscheidenden Film der Mission nicht spielen kann.

Das ist mir passiert, nachdem ich Exorzismus abgeschlossen habe. Der Bildschirm wurde schwarz und dann… war ich wieder im Weltraum auf dem Auswahlbildschirm. Ich habe die Mission wiederholt und … das Gleiche ist passiert. Mein Missionsfortschritt wurde registriert, aber ich konnte das Finale nicht sehen, das eine der größten Fragen von Season of the Lost beantworten sollte. Ich kenne die Antwort jetzt nicht, weil ich die Zwischensequenz sehen konnte, sondern weil mir ein NPC aus der letzten Phase der Quest erzählt hat, was passiert ist.

It’s not entirely clear whether the cutscene isn’t playing for people because of bugs plaguing the rest of Exorcism or because players are exiting it too early after killing the boss. Because it’s a six-player matchmade mission, you’re at the mercy of the strangers you’re with, and it seems like whenever some players leave early it cancels the entire cutscene for everyone. Bungie auf Twitter bestätigt dass er derzeit die Probleme untersucht.

Es ist eine etwas entleerende Zusammenfassung dessen, was insgesamt eine der Schicksal 2die stärksten Jahreszeiten. Obwohl es das längste war, hatte es immer noch eine gute Handvoll interessanter Charakterbögen, Beute und lustiger Aktualisierungen mit der Mitte der Saison hinzugefügten Aktualisierung zum 30. Jahrestag. Der einzige wirkliche Nachteil war, dass es sich über sechs Monate erstreckte, was doppelt so lang war wie die normale Laufzeit. Backload endgültig bis Letzte Woche Hexenkönigin geh Leben war eindeutig dazu gedacht, den Hype um die neue Erweiterung aufzubauen, aber jetzt bedeutet es auch, dass die Spieler nur eine Woche Zeit haben, um sich dem letzten Jahr von fast alles zu nähern Bestimmung verschwindet.

Das Studio war großzügig genug, um Verringern Sie die empfohlene Leistungsstufe von 1270 bis 1170, so dass zumindest jetzt jeder den Abschluss der Saison der Verlorenen genießen kann, zumindest wenn es losgeht.