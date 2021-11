Seltsame Spuren in Texas deuten darauf hin, dass riesige Sauropoden nur auf ihren Vorderbeinen laufen

Sie waren die größten Tiere, die jemals auf der Erde gelaufen sind: Sauropoden, eine Gruppe von Dinosauriern, die an Größe und Statur so groß ist, dass sie manchmal als „Donnerechsen“ bezeichnet werden.

Diese imposanten Kadaver – inklusive Brontosaurus, Brachiosaurus, und Diplodocus unter anderem – brauchten vier dicke und kräftige Beine, um ihre massiven Körper zu stützen und zu tragen. Zumindest die meiste Zeit. Vielleicht.

Einige mysteriöse und alte Spuren in einer Studie aus dem Jahr 2019 beschrieben könnte einer umstrittenen Meinung in der Paläontologie neue Unterstützung bieten: dass sich diese schweren Riesen manchmal auf zwei statt auf vier Beinen bewegen, was ihrem vierbeinigen Status (und ihrem bloßen Körperbau) widerspricht.

Sauropodenspuren auf den Spuren von Coffee Hollow A-Male. (Texas Hill Country Heritage Museum)

So seltsam es klingen mag, diese Hypothese reicht Jahrzehnte zurück, als der Fossilienforscher Roland T. Bird ungewöhnliche Dinosaurierspuren auf Ranchgelände in Bandera County, Texas, identifizierte.

Was die Spuren ungewöhnlich machte, war, dass die Markierungen Hand bezieht sich nur auf die Eindrücke, die von den Vordergliedmaßen gemacht werden, nicht die Hintergliedmaßen (genannt pes).

„Zweifellos von einem Sauropoden gemacht, aber wie ich sie interpretiere, von einer Person beim Schwimmen gemacht.“ Bird schrieb 1940 in einem Brief.

„Das waren alles typische Vorderpfotenabdrücke, als hätte das Tier gerade auf den Hintern getreten.“

Im Laufe der Zeit geriet Birds Interpretation dieser Manuskriptspuren in Ungnade, da die moderne Paläontologie erkannte, dass Sauropoden in erster Linie Landtiere und nicht wie einst angenommen Wassertiere waren.

Der andere Gesichtspunkt, um Manusspuren nur so zu erklären, ist, dass die Vorderbeine von Sauropoden (die mehr Körpergewicht der Tiere tragen) alles sind, was auf bestimmten Arten von Bodenoberflächen Spuren hinterlassen. , weil die Hinterbeine weniger Gewicht tragen , weniger Eindruck auf Boden und Sediment hinterlassen.

„Eine skurrile Untersuchung der Punt-Hypothese.“ (Illustration von RT Bakker / Farlow et al., Ichnos, 2019)

Während dies jetzt die allgemein bevorzugte Interpretation nur menschlicher Sauropodenspuren sein könnte, ist dies der Fall für Dinosaurier Das Gehen in seichtem Wasser in Schulterhöhe auf den Vorderbeinen (wobei die Hinterbeine den Boden nicht erreichen) wurde nie endgültig ausgeschlossen.

Eine Reihe von Sauropodenspuren in Texas hat es Paläontologen ermöglicht, die Vorzüge der Argumente zu überdenken.

Die Spuren wurden erstmals 2007 in einem Kalksteinbruch namens Coffee Hollow identifiziert, der Teil des Glen Rose-Training, eine geologische Stätte, die zahlreiche Dinosaurier-Fußabdrücke aus etwa 110 Millionen Jahren (innerhalb der Kreidezeit).

Drei verschiedene Spuren paralleler Sauropodenspuren, die Männern vorbehalten waren, wurden vor Ort von Teams der Purdue University in Fort Wayne und des Houston Museum of Natural Sciences untersucht kommerzielle Zwecke).

Obwohl wir uns nicht sicher sind, welche Art von Sauropoden diese Manusspuren allein hinterlassen haben, haben Forscher auf die Möglichkeit hingewiesen, dass es sich möglicherweise um eine andere Art von Dinosauriern handelt als diejenigen, die für andere Fußabdrücke von Manus verantwortlich sind, die nur zuvor in der Glen Rose-Formation beobachtet wurden.

Angesichts der Größe der Fußabdrücke (bis zu etwa 70 Zentimeter [27.5 inches] lang und breit), ist es wahrscheinlich, dass die Spuren zu größeren Sauropodenarten gehörten und die Spuren auf der oberen Oberfläche „echte Spuren“ zu sein scheinen, im Gegensatz zu unterschätzt (Abdrücke in den unteren Sedimentschichten).

Ob die Marken die Idee eines Differenzfußdrucks unterstützen oder „ungewöhnliches Verhalten“ (von Dinosauriern zurückgelassen, die halb schwimmen oder durch flaches Wasser gehen), sagten die Forscher, es sei unmöglich, sicher zu sein, aber zu erkennen, was vielleicht wahrscheinlicher ist, wenn man das Gewicht anderer fossiler Beweise bedenkt.

„Ein größerer Differenzdruck, der von den Vorderbeinen auf das Substrat ausgeübt wird als von den Hinterbeinen, erklärt wahrscheinlich die Coffee Hollow-Spuren, wie andere Sauropoden-Spuren nur für Manus, aber die Möglichkeit, dass sie auf eine ungewöhnliche Fortbewegung hinweisen, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden“, so die Autoren in seinem Tagebuch geschrieben.

„Obwohl die Hypothese von ungewöhnlichem Verhalten nicht unbedingt ‚Schwimmen‘ beinhaltet, sollte man die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass RT Bird Recht hatte, als er dachte, dass (zumindest einige?) Füße, während ihre Hinterbeine über dem Po schwebten.

Letztendlich sagte das Team, dass zukünftige Entdeckungen erforderlich sein werden, um die Angelegenheit zu klären – was bedeutet, dass der barkische Sauropode noch eine Chance hat, Früchte zu tragen.

Die Ergebnisse werden berichtet in Ichnos.

Eine Version dieser Geschichte wurde erstmals im Januar 2020 veröffentlicht.