Austria Wien vs Sturm Graz Vorhersage, Vorschau, Team-News und mehr

Austria Wien und Sturm Graz kämpfen am Sonntag in einem Spiel der österreichischen Bundesliga um alle drei Punkte.

Die Heimmannschaft wird versuchen, mit einem Sieg in die Playoff-Plätze der Meisterschaft aufzusteigen. Mit 17 Punkten in 15 Spielen belegen sie derzeit den siebten Platz.

Sturm Graz liegt mit 24 Punkten an zweiter Stelle, 15 Punkte hinter den Besten von Salzburg mit einem Spiel weniger.

Austria Wien wurde nach einem torlosen Unentschieden gegen Austria Klagenfurt am vergangenen Wochenende eingewechselt.

Sturm Graz verlor in der UEFA Europa League mit 0:2 gegen den PSV Endhoven und schied damit aus dem Turnier aus.

Austria Wien vs Sturm Graz Head to Head

Dies ist das 90. Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften und Austria Wien hat mit 35 Siegen einen höheren Rekord in früheren Spielen.

Sturm Graz war 27-mal siegreich, gleich viele Unentschieden haben beide Mannschaften gespielt.

Eine dieser Ziehungen fand in ihrem letzten Treffen statt, einem 2: 2-Unentschieden, bei dem beide Seiten die Beute im August aufteilten.

Die beiden Seiten waren in den letzten Wochen relativ inkonsequent. Die Gastgeber haben in den letzten fünf Ligaspielen nur einen Sieg errungen. Sturm Graz hat in allen Wettbewerben sieben Spiele ohne Sieg.

Österreich Wien Formularführer: DLDWD

Sturm Graz Fitness Guide (alle Bewerbe): LDDLL

Austria Wien vs Sturm Graz Team News

Österreich Wien

Marvin Martins ist die einzige Verletzungssorge der Gastgeber. Marco Djuricin ist mit Knieproblemen für das Spiel unsicher.

Matthias Braunoder ist wegen Gelber Karten gesperrt.

Verletzung: Marvin Martins

Zweifelhaft: Marco djuricin

Suspension: Matthias Braunoder

Sturm Graz

Stefan Hierlander (Muskel), Otar Kiteishvili (Muskel), Francisco Mwepu (Muskel) und Sandro Ingolitsch (Knie) wurden verletzungsbedingt ausgeschlossen.

Vincent Trummer ist wegen einer Rückenverletzung unsicher für das Spiel.

Verletzungen: Sandro Ingolitsch, Francisco Mwepu, Stefan Hierlander, Otar Kiteishvili

Zweifelhaft: Vincent Trummer

Suspension: Nichts

Austria Wien vs. Sturm Graz prognostiziert XI

Österreich Wien prognostiziert XI (5-3-2): Patrick Pentz (GK); Ziad El Sheiwi, Markus Suttner, Luke Muhl, Eric Martel, Georg Teigl; Manfred Fischer, Vessi Demaku, Can Keles; Muharem Huskovic, Noah Ohio

Sturm Graz prognostiziert XI (4-3-3 .)): Jörg Siebenhandl (GK); Amadou Dante, Gregory Wuthrich, Niklas Geyrhofer, Lukas Jager; Andreas Kuen, Alexander Prass, Ivan Ljubic; Anderson Niangbo, Jakob Jantscher, Kelvin Yeboah

Prognose Austria Wien vs Sturm Graz

Beide Teams sind schrecklich außer Form und das Selbstvertrauen könnte in beiden Spielergruppen gering sein.

Während hier ein Team gewinnen kann, ist ein Unentschieden mit einer niedrigen Punktzahl das wahrscheinlichste Ergebnis.

Vorhersage: Austria Wien 1-1 Sturm Graz