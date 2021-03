Seltene Meteoritenwiederherstellung: Für Wissenschaftler wird ein Traum wahr

Der seltene Meteorit, der am 28. Februar 2021 auf die Erde fiel. Bild :: Manchester University

Ein Stück schwarzer Stein aus den Anfängen des Sonnensystems ist auf eine Einfahrt in einem Wohngebiet in Großbritannien gefallen.

Ende letzten Monats klingelte ein Felsbrocken mit einem Gewicht von 300 Gramm auf einer Auffahrt von Rob und Cathryn Wilcock, die in der kleinen Stadt Winchcombe leben. VEREINIGTES KÖNIGREICH.

„Als ich ihn fallen hörte, stand ich auf und schaute aus dem Fenster, um zu sehen, was da war. Aber da es dunkel war, konnte ich nichts sehen. Hannah, die Tochter des Paares, Erzählte die BBC. „Erst am nächsten Morgen, als wir ausstiegen, sahen wir es auf der Platte – wie ein Spritzer. Und fairerweise war mein erster Gedanke, ist jemand durch die Cotswolds gefahren und hat Kohlenklumpen in die Hinterhöfe der Menschen geworfen?

Ein Stück Kohle ist es nicht. Es ist eher ein Meteorit. Und nicht irgendeine Art von Meteorit – es ist ein Stück kohlenstoffhaltiger Chondrit, das vor etwa 4,5 Milliarden Jahren auf die Entstehung des Sonnensystems zurückgeht Erklärung von der University of Manchester.

“Fast alle Meteoriten kommen von Asteroiden zu uns, den verbleibenden Bausteinen des Sonnensystems, die uns sagen können, wie Planeten wie die Erde entstanden sind”, sagte Ashley King, britische Forscherin und Innovationsforscherin Future Leaders Fellow im Department of Science Land at the Natural Geschichtsmuseum, sagt in der Aussage. “Die Gelegenheit, einer der ersten Menschen zu sein, die einen Meteoriten sehen und studieren, der fast unmittelbar nach seinem Fall geborgen wurde, ist ein wahr gewordener Traum!”

Der Feuerball, der am 28. Februar 2021 über Großbritannien und Nordeuropa betrachtet wurde. Bild :: Ben Stanley / Markus Kempf / AllSky7-Netzwerk über die Universität von Manchester

Die seltene Probe kam in einem Glanzstoß an, als der Felsen am 2. Februar den Himmel über Großbritannien und Nordeuropa erhellte. 28, 2021. Der Feuerball, der mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre eindrang ), wurde von Tausenden von Zeugen entdeckt, von denen viele die Show dem berichteten UK Meteor Observation Network.

Zahlreiche Kamerabilder des Ereignisses aus verschiedenen Blickwinkeln ermöglichten es Wissenschaftlern, einen Landepunkt zu triangulieren und seine Flugbahn durch das Sonnensystem nachzubilden, so die Universität von Erklärung von Manchester. Es wird angenommen, dass andere Überreste des zerschmetterten Asteroiden in beide fielen die Region als Cotswold bekannt und die Suche nach diesen kostbaren Stücken geht weiter.

Neben dem Hauptraum befinden sich weitere kleinere Fragmente des markanten Meteoriten Die Gasse. Obwohl es ein staubiges und zerbrochenes Durcheinander ist, sind die Teile sind in ausgezeichnetem Zustand und werden mit intakten Proben verglichen, die von Weltraummissionen zurückgegeben wurden.

“Ich war geschockt, als ich es sah und wusste sofort, dass es ein seltener Meteorit und ein völlig einzigartiges Ereignis war”, sagte der Forscher der Open University, Richard Greenwood, in der Erklärung. „Es ist berührend, als Erster den Leuten vor Ihnen zu bestätigen, dass das dröhnende Geräusch, das sie nachts in ihrer Einfahrt hörten, tatsächlich das Richtige ist.

Kohlenstoffhaltige Chondrite werden aus einer Kombination von Mineralien und organischen Verbindungen wie Aminosäuren gebildet. Durch die Untersuchung dieser alten Objekte können Wissenschaftler in die frühen Tage des Sonnensystems zurückkehren und ihnen ein besseres Verständnis der Herkunft von Planeten und Wasser sowie der Art und Weise vermitteln, wie die Bausteine ​​des Lebens die Erde erreichten.

“Wir freuen uns sehr, dass etwas passiert ist, das für die Wissenschaft, das menschliche Verständnis der Welt und des Sonnensystems so wertvoll sein wird, und dass wir eine kleine Rolle dabei spielen können”, sagte Rob Wilcock gegenüber der BBC.

Der Meteorit wird in das Naturhistorische Museum gebracht, um eine formelle Untersuchung des Objekts zu ermöglichen.

Von den Zehntausenden bekannten Meteoriten auf der Erde sind nur 51 kohlenstoffhaltige Chondriten. Der Meteorit vom 28. Februar ist der erste kohlenstoffhaltige Chondrit, der in Großbritannien gefunden wurde. und die erste Meteoritenprobe, die seit 1991 aus der Grafschaft geborgen wurde.