Dutzende Menschen protestierten gegen die dauerhafte Schließung des historischen River Oaks Theaters

Wie ein echter filmischer Cliffhanger wird die Zeit zeigen, ob dieser neue Schub den verzweifelten Ort retten wird.

Video-Transkript

UMGEBUNG VON STEFANIA: Tom, guten Abend. Seit 1939 befindet sich das historische Wahrzeichen, das River Oaks Theatre, direkt im Herzen von River Oaks und bietet Ihnen eine Vielzahl von Filmen, von historischen Filmen bis hin zu Filmen lokaler Filmemacher, genau hier in Houston. Aber das vielleicht denkwürdigste und berühmteste ist “The Rocky Horror Picture Show”. Es ist der einzige Ort in Houston – das älteste Theater, in dem jeden Samstag die Show stattfindet. Dutzende hier auf der Straße heute wollen nicht, dass dieses Theater verschwindet.

– – Es ist unser Haus.

– – Wir sind mit “The Rocky Horror Show”. Wir brauchen diesen Ort, um unsere Show weiter zu machen.

– – Und ich gehe seit meinem 13. Lebensjahr nach Rocky. Jetzt bin ich 18 und möchte einfach nicht, dass dieser Ort geschlossen wird.

– – Ich komme seit den 1970er Jahren ins Theater.

– – Wir waren wegen der Pandemie sechs Monate lang ohne Einkommen geschlossen und hatten Mietprobleme. Wir wollen unseren Mietvertrag verlängern und auf jede erdenkliche Weise mit Weingarten zusammenarbeiten, aber sie waren bisher nicht bereit, mit uns zu verhandeln.

– – Wir sprechen jetzt nicht für sie, also werden sie einfach ohne Beziehung entführt.

– – Ich denke, Houston hat lange versucht, seinen Platz in der Kunstwelt zu finden, und ich denke, dass das Herausnehmen nur mehr aus Houston herausholen wird.

– – Meine Tochter kam hierher, als sie zwei Jahre alt war. Sie ist jetzt 50 Jahre alt.

– – Es ist der einzige Ort, an dem man historische Filme in Houston sehen kann, und die meisten Leute merken erst, wie wichtig dieses Zeug ist, wenn es weg ist.

– – Wir schreiben weiterhin unsere Geschichte und unsere Benchmarks auf. Was werden wir verlassen?

– – Sie nehmen das Denkmal weg, Sie nehmen viel vom Herzen von Houston weg.

– – Es muss gespeichert werden.

UMGEBUNG VON STEFANIA: Und Tom, ich habe Weingarten Realty kontaktiert, der für dieses Gebäude verantwortlich ist. Sie antworteten mir nicht. Ich berichte heute Abend live aus River Oaks und bin Stefania Okolie, ABC 13 Eyewitness News.