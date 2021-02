Seltene Meteoriten vom Mond, Mars und mehr unter dem Hammer

Für diejenigen, die ein Accessoire suchen, das nicht von dieser Welt ist, hat ein Auktionshaus ein außergewöhnliches Angebot: Meteoriten.

In einem Online-Verkauf bietet das Auktionshaus Christie’s ein Portfolio von Himmelsobjekten, darunter Exemplare von Mond und Mars sowie ästhetische Meteoriten aus Eisen und Steinen, die Edelsteine ​​enthalten.

Meteoriten sind kleine natürliche Objekte im Weltraum, die ihren Durchgang durch die Erdatmosphäre überleben und an der Oberfläche landen – und während einige Exemplare in Museen aufbewahrt werden, werden 75 von ihnen diesen Monat im Rahmen von “Deep Impact: Martian, Lunar and Other Rare” verkauft Meteoriten “.

In der Sammlung befindet sich eine Statue aus 7 Milliarden Jahre altem Sternenstaub – einem orientierten Steinmeteoriten, der auf ungewöhnliche Weise seinen Weg zur Erde fand.

Die Auktion umfasst dieses Exemplar mit Edelsteinen aus Xinjiang, das auf 3.500 bis 4.500 Dollar geschätzt wird. Anerkennung: Christie’s

Im Gegensatz zu den meisten anderen Meteoriten kippte oder kehrte dieser nicht um, als er auf die Erde fiel, und hielt laut Christie’s stattdessen eine stabile Ausrichtung, als er fiel. Mit einem Gewicht von fast 16 Pfund trägt der Stein, der voraussichtlich zwischen 50.000 und 80.000 US-Dollar verkauft wird, auf der der Erde zugewandten Seite markante und abweichende Markierungen.

Eine Kugel aus dem Meteoritenkern eines zerschmetterten schwedischen Asteroiden wird ebenfalls verkauft. Anerkennung: Christie’s

“Jeder hat ein Bild im Kopf, wie ein Meteorit aussehen sollte – ein außerirdischer Körper, der durch Reibung erwärmt wird, während er auf die Erdatmosphäre trifft”, sagte James Hyslop, Leiter Wissenschaft und Naturgeschichte bei Christie’s. “Die Objekte überleben diesen feurigen Abstieg selten und ähneln diesem gemeinsamen Ideal dieses Meteoriten”, fügte er hinzu.

Ein Gibeon-Meteorit, der für geschätzte 15.000 bis 25.000 US-Dollar zum Verkauf steht Anerkennung: Christie’s

Ein Querschnitt von Marsgestein wird ebenfalls zum Verkauf angeboten, wobei Blasen aus der Atmosphäre des Planeten in der Scheibe eingeschlossen sind, die auf 30.000 bis 50.000 US-Dollar geschätzt werden. Die Auktionatoren bieten auch ein Meteoritenexemplar aus dem größten Meteoritenschauer der Vereinigten Staaten in Odessa, Texas, an, von dem die Auktionatoren sagen, dass es 60.000 US-Dollar einbringen könnte, sowie eine Kugel aus dem Meteoritenkern eines zerbrochenen schwedischen Asteroiden könnte für 18.000 Dollar verkaufen.

Aber nicht alle Gegenstände haben astronomische Preise – einige der jenseitigen Gegenstände haben ein Reservetag ab 250 USD für die Auktion, die am 9. Februar beginnt.