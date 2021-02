Marie Kreutzer bereitet einen neuen Film über Kaiserin Sissi vor

27.01.2021 – Vicky Krieps leitet die Besetzung von Mieder, eine Koproduktion zwischen Österreich, Luxemburg, Deutschland und Frankreich

Schauspielerin Vicky Krieps

Elisabeth von Wittelsbach, Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn, die über 44 Jahre als Frau des Kaisers regierte Franz Joseph I.ist nicht einfach eine bedeutende europäische Figur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aufgrund ihrer Schönheit und ihres rebellischen Geistes hat “Sissi” kontinuierlich alle Arten von Fantasien in der Populärkultur angeheizt. Der ermordete Herrscher wurde im Film in den 1950er Jahren über verherrlicht Ernst Marischkadie Trilogie, die enthüllte Romy Schneider in der Welt. Es folgten eine Reihe von TV-Dramen, die schnell in Vergessenheit gerieten, wie z Xaver SchwarzenbergerMiniserie Seite. Dann, im Jahr 2012, anlässlich des 175. Geburtstages des Souveräns, Kurt MündlDokumentarfilm von Sisi … und ich sageeinGlaubst du die Wahrheit? bot eine neue, viel weniger sanierte Darstellung von Elisabeth von Österreich an, die einige Historiker als unglaublich egoistisch beschrieben haben.

Es ist im Sinne dieser revisionistischen Bewegung, dass der österreichische Regisseur Marie Kreutzer erweitert Mieder, ein Film, der die zweite Hälfte des Lebens der Souveränin nachzeichnet, die sie mit 40 Jahren sieht, gefangen von ihrer übertriebenen Angst vor dem Altern. Der Filmemacher gibt zu, eine Parallele zwischen den gegenwärtigen Zeiten ziehen zu wollen, in denen das Altern etwas ist, das wir ständig vermeiden wollen. In diese Richtung, “Mieder sollte die Form eines radikalen, modernen Films annehmen, kein Märchen mit einer schönen Kulisse “, betont Kreutzer. Ein Film über einen Rebellen, der in einem starren System gefangen ist, über eine Frau, die die ihr auferlegten Regeln so weit wie möglich bricht, bevor sie ihnen schließlich auf die einzig mögliche Weise entkommt. Elisabeth ist kompromisslos. Der Film sollte auch sein. “”

Dies ist der fünfte Spielfilm des Regisseurs Die Waisenkinder (ausgewählt für das Panorama-Programm der Berlinale 2011), Gruber geht (2015), Wir waren cool (2016) und Der Boden unter meinen Füßen (im Wettbewerb in Berlin 2019).

Mit einem Budget von 7.312.328 € ist Österreich an dieser Vier-Parteien-Koproduktion beteiligt (55,57% über den Hersteller) Alexander Glehr der Film AG), Luxemburg (23,46% übernommen von Bernard Michaux von Samsa Film) und Minderheitenschauspielern in Deutschland (Komplizen Film) und Frankreich (Kazak Productions). Mit Unterstützung von Eurimages erhielt das Projekt verschiedene Zuschüsse, darunter 635.000 € vom Wiener Filmfonds sowie einen weiteren von 1.500.000 € vom Filmfonds Luxemburg.

In der Tat wird der Film dank seiner Hauptdarstellerin eine eher luxemburgische Ausstrahlung annehmen Vicky Krieps. Geboren im Großherzogtum, dem Star von Paul Thomas Andersonvon Phantomdraht, die bald das Filmplakat von schmücken wird Helier Panzerglänzender Film von Treu (ein politisches Drama über den Algerienkrieg), wird die Kaiserin 1877, etwa zwanzig Jahre vor ihrer Ermordung, porträtieren.

Aufgrund einer teilweisen Sperrung und einer allgemeinen Verlangsamung der Geschäftstätigkeit wurden die Dreharbeiten zunächst verschoben und sollen nun im März 2021 in und um Wien beginnen, bevor sie im Sommer ins Großherzogtum verlegt werden. Vertreter Samsa Film, der alle Aspekte der Audio-Postproduktion vorantreiben wird, Produzent Bernard Michaux drückte ihre Begeisterung aus: “Ich freue mich, mit dieser talentierten, interessanten und subtilen Regisseurin zusammenzuarbeiten, die nicht nur in ihrem eigenen Land, Österreich, sondern in ganz Europa und der Welt bekannt ist. Ich glaube von ganzem Herzen an diese kraftvolle Geschichte, die sehr viel erforscht aktuelle Themen und eine schillernde Moderne, obwohl es sich um ein zeitgemäßes Drama handelt. Und natürlich ist es eine wahre Freude, mit der Schauspielerin Vicky Krieps zusammen zu sein, mit der ich an dem Kurzfilm gearbeitet habe X auf einer Karte in 2009.”