Selfridges an thailändisch-österreichische Allianz verkauft

Die britische Luxuskaufhauskette Selfridges wird an einen thailändischen Einzelhändler und ein österreichisches Immobilienunternehmen verkauft. Der Deal für die Mehrheit der Selfridges-Gruppe hat ein Volumen von rund 4 Milliarden Pfund (5,4 Milliarden USD).

Die Central Thai Group, eine Einzelhandels-, Immobilien- und Hotelgruppe in Familienbesitz, und Signa, einer der führenden Immobilien- und Einzelhandelskonzerne in Europa, haben eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb der Selfridges Group, einer Gruppe von Luxus-Einzelhandelsunternehmen, von der Familie Weston getroffen .

1908 vom amerikanischen Einzelhandelsmagnaten Harry Gordon Selfridge gegründet, umfasst das Portfolio der Selfridges Group 18 Kaufhäuser, darunter Selfridges in London, Manchester und Birmingham, Bijenkorf in den Niederlanden, Brown Thomas und Arnotts in Irland, die dazugehörigen E-Commerce-Plattformen und Immobilien in London, Manchester und fünf Standorte in Irland.

Der kanadische Flügel der Weston-Milliardärsfamilie kaufte Selfridges 2003 für fast 600 Millionen Pfund.

Durch die Transaktion wird die Selfridges Group ab 2024 Teil des kombinierten Portfolios der Luxuskaufhäuser Central und Signa, zu denen Rinascente in Italien, Illum in Dänemark, Globus in der Schweiz und The KaDeWe Group gehören, die in Deutschland und Österreich tätig sind Der Jahresumsatz des kombinierten Warenhausportfolios betrug 2019 5 Milliarden Euro und soll bis 2024 mehr als 7 Milliarden Euro erreichen.

Central und Signa werden alle Filialen der Selfridges-Gruppe betreiben, einschließlich Selfridges, de Bijenkorf, Brown Thomas und Arnotts, die weiterhin von bestehenden Managementteams und ihren E-Commerce-Plattformen und Betriebsgesellschaften verwaltet werden. Das kanadische Unternehmen Holt Renfrew bleibt im Besitz der Weston-Familie.

Die 50/50-Partnerschaft zwischen Central und Signa baut auf den Grundlagen und dem Luxus-Online-Kundenangebot von Selfridges auf und entwickelt ein integriertes Omnichannel-Angebot mit exklusiven Online-Shops als Erweiterung seiner physischen Geschäfte.

Tos Chirathivat, Executive Chairman und CEO von Central, sagte: „Es ist ein Privileg, die Selfridges Group zu erwerben, einschließlich des Flagship-Stores in der Oxford Street, der seit über 100 Jahren im Zentrum von Londons berühmtester Einkaufsstraße liegt. Als Familienunternehmen werden sich Central und Signa darauf konzentrieren, außergewöhnliche und integrative Store- und digitale Erlebnisse für Anwohner und Besucher aus Übersee bereitzustellen, um sicherzustellen, dass wir allen Stores der Selfridges Group eine strahlende Zukunft für die nächsten 100 Jahre geben können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Managementteams und Kollegen der Selfridges Group, um ein führendes Luxus-Einzelhandelsgeschäft aufzubauen. „

Dieter Berninghaus, Vorstandsvorsitzender von Signa, sagte: „Wir freuen uns sehr, die Selfridges Group in Partnerschaft mit Central zu übernehmen. Gemeinsam mit den weltweit führenden Architekten werden wir die Geschäfte an jedem Standort sensibel neu erfinden und diese ikonischen Reiseziele in moderne, nachhaltige und energieeffiziente Räume verwandeln und dabei ihrem architektonischen und kulturellen Erbe treu bleiben. Wir planen, die Vision des verstorbenen Galen Weston zu verwirklichen, seinen Entwurf zu liefern und eine hochwertige Erlebniswelt für unsere Kunden und Markenpartner zu schaffen.

Alannah Weston, Präsidentin der Selfridges Group, sagte: „Die Übernahme der Selfridges Group durch Central und Signa ist ein Beweis für die erfolgreiche Umsetzung der Vision meines Vaters für eine ikonische Gruppe schöner und wahrhaft erlebnisreicher Kaufhäuser. Kreatives Denken steht seit fast zwanzig Jahren im Mittelpunkt all unserer gemeinsamen Aktivitäten, und Nachhaltigkeit ist tief im Geschäft verankert. Ich bin stolz, den Staffelstab an die neuen Eigentümer weitergeben zu können, die Familienunternehmen sind, die eine langfristige Vision haben. Ich weiß, dass sie diese Vision voll und ganz annehmen und unserem unglaublichen Team weiterhin die Mittel zur Verfügung stellen werden, um die Gruppe zu stärken. „

Foto mit freundlicher Genehmigung von CNN Business