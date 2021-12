Breath of the Wild zum besten Videospiel aller Zeiten gekürt

Seit der Veröffentlichung von Nintendo Switch im März 2017 The Legend of Zelda: Breath of the Wild galt als eines der besten Spiele aller Zeiten. Es scheint, dass viele Leute so denken, da das Spiel in einer japanischen Umfrage von TV Asahi auf Platz eins rangiert. Die Umfrage erhielt offenbar insgesamt 50.000 Stimmen, aus denen die 100 besten Spiele aller Zeiten zusammengestellt wurden. Während die Mehrheit der Top-10-Spiele als „Retro“ angesehen würde, enthielt sie überraschenderweise auch drei andere Switch-Spiele. Die vollständigen Top 10 finden Sie unten:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Dragon Quest V Final Fantasy vii Animal Crossing: neue Horizonte Splatoon 2 Drachenquest III Super Smash Bros. Ultimativ der Auslöser einer Stoppuhr Final Fantasy x Super Mario Bros 3

Wie bei jeder Umfrage ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass dies alles subjektiv ist. Atem der Wildnis ist ohne Zweifel ein tolles Spiel, aber viele Fans würden sich fragen, ob dies das beste Zelda-Spiel aller Zeiten ist oder nicht! Die Liste sagt jedoch viel über den Erfolg der Nintendo Switch in Japan aus. Die Tatsache, dass vier Spiele der Konsole in den Top 10 sind, zeigt, wie beliebt das System in der Region ist. Mit dem sechsten Jahr seines Bestehens von Switch wird es interessant sein zu sehen, ob die Konsole abkühlt.

Natürlich entwickelt sich 2022 bereits zu einem vielversprechenden Jahr für Switch-Besitzer! Folge Atem der Wildnis wird derzeit voraussichtlich nächstes Jahr fallen, genau wie Splatoon 3. Fans müssen nur geduldig warten, um zu sehen, ob diese Fortsetzungen mit ihren Vorgängern mithalten können, aber Nintendo hat nicht viele Details angeboten. Hoffentlich können wir in den kommenden Monaten mehr erfahren. In der Zwischenzeit können die Leser alle unsere früheren Berichterstattungen über The Legend of Zelda: Breath of the Wild Hier.

