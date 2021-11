Dominic Thiem ist besser als Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und andere, sagt Ex-Trainer nach hässlicher Trennung

Dominic Thiem und sein langjähriger Trainer Gunter Bresnik erlebten 2019 eine böse Trennung, nachdem der 28-Jährige beschlossen hatte, ihre Partnerschaft zu beenden. Der Streit ging sogar vor Gericht, als sich die Beziehung zwischen den beiden verschlechterte. Zuletzt drückte Bresnik jedoch trotz ihrer turbulenten Geschichte seine Liebe zu Thiems Tennismarke aus.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

Ex-Trainer Gunter liebt immer noch Tennisspieler Dominic Thiem

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

Gunter Bresnik trainiert Dominic Thiem seit seinem siebten Lebensjahr. Die Partnerschaft war bis 2019 sehr erfolgreich. Da Thiem wachsen wollte, tat er sich mit einem neuen Trainer zusammen und ließ Bresnik zurück.

Der österreichische Trainer hat dem ehemaligen US-Open-Champion seine Liebe und Unterstützung gestanden. Nach Thiem gefragt, er erklärt,”Bei Dominic muss ich immer aufpassen was ich sage, denn ein Anwaltsbrief kommt. Aber ich bin immer noch in Dominic verliebt. Mit dem Tennisspieler.

Außerdem fügte der Ex-Trainer hinzu, „Für mich ist er technisch und spieltechnisch der Beste, wenn es um die Zukunft des Sports geht. Dominic ist besser als ein Zverev oder ein Tsitsipas.

(Die Zitate wurden mit Google Translate übersetzt)

Thiem, der seit Juni 2021 kein Tennis mehr spielt, wird mit einigen der besten Talente der Tour verglichen. Alexander Zverev ist die aktuelle Nummer 4 der Welt, während Stefanos Tsitsipas die Nummer 3 der Welt einnimmt. Thiem ist insbesondere der einzige der drei, der einen Grand-Slam-Titel zu seinen Gunsten hält.

Sehen Sie sich diese Geschichte an: Roger Federers Reise zum Elite-Milliardärsclub

Wer ist Thiems aktueller Trainer?

WERBUNG READ Premier League-Vorschau - Brighton Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

Nachdem Dominic Thiem 2019 mit Gunter Bresnik gefeiert hatte, tat er sich mit dem Chilenen Nicolas Massu zusammen, dem zweifachen Olympiasieger. Massu ist ein ehemaliger chilenischer Profi-Tennisspieler mit einer Karriererangliste von Nr. 9 der Welt. Während seiner langen Karriere gewann der Chilene bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen sechs Titel sowie zwei prestigeträchtige Goldmedaillen.

Tennis – Australian Open – Melbourne Park, Melbourne, Australien, 8. Februar 2021 Der Österreicher Dominic Thiem feiert seinen Sieg über den Kasachen Mikhail Kukushkin REUTERS / Kelly Defina

Seit 2019 trainiert er die ehemalige Nummer 3 der Welt, Dominic Thiem. Unter seiner Führung gewann Thiem erfolgreich seine erste Grand-Slam-Trophäe bei den US Open 2020. Nach zwei Sätzen besiegte der Österreicher Alexander Zverev in einem Fünf-Satz-Marathonfinale in Flushing Meadows.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

Dominic Thiem ist optimistisch für seine Teilnahme an der Saison 2022. Hoffentlich kann Thiem bald wieder auf die Plätze zurückkehren und seinem ehemaligen Trainer Recht geben.

TAUCHE MEHR TIEF