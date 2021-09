„Sehr verwerflich“: Taliban-Verteidigungsminister verärgert über Kämpfer, die in Regierungsbüros Selfies machen | Weltnachrichten

Während des Übergangs der Taliban vom Aufstand zur Verwaltung in Friedenszeiten haben die Führer Berichte über Missbrauch zur Kenntnis genommen, um der Welt ein versöhnliches Gesicht zu geben. Taliban-Verteidigungsminister Mullah Mohammad Yakoob, Sohn von Mullah Omar, ermahnte in einer Audiobotschaft das Fehlverhalten einiger Kämpfer nach dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan, berichtete Reuters.

“Wir bitten Sie, sie aus Ihren Reihen herauszuhalten, sonst werden strenge Maßnahmen gegen Sie ergriffen”, sagte Yakoob in einer Nachricht an die Taliban-Kommandeure. “Solche Leute wollen wir nicht in unseren Reihen.”

Es gab Berichte über Vergeltungsmaßnahmen sunnitischer paschtunischer Kämpfer gegen ehemalige Regierungsbeamte und Aktivisten der Zivilgesellschaft, obwohl sie eine Generalamnestie versprochen hatten, um sich von der harten islamistischen Regierung zu unterscheiden, die von 1996 bis 2001 regierte. Oft ohne offensichtliche Befehlskette, Taliban Kämpfer sollen einige Bewohner von Kabul misshandelt haben.

Yaqoob, der die Militäroperationen der Taliban während des Aufstands beaufsichtigte, warnte laut Reuters, dass solche Aktionen nicht toleriert würden.

“Wie Sie alle wissen, hat nach der in Afghanistan angekündigten Generalamnestie kein Mudschaheddin das Recht, sich an irgendjemandem zu rächen”, sagte er.

Die Audiobotschaft wurde von mehreren Taliban-Pseudonymen auf Twitter getwittert und in den sozialen Medien weit verbreitet. Es ist jedoch noch unklar, auf welche genauen Vorfälle sich Yakoob bezog. Es gab Berichte über Kämpfe zwischen verschiedenen Fraktionen der Taliban, von denen einige einen moderaten Ansatz verfolgen wollten, während andere nicht kompromissbereit waren.

Yakoob nahm auch zur Kenntnis, dass einige Taliban-Kämpfer in Regierungsbüros krachten und Selfies machten.

“Es ist sehr verwerflich, weil alle ohne Grund Handys zücken und in wichtigen und sensiblen Ministerien fotografieren”, sagte er. “Solche Ausflüge und das Aufnehmen von Bildern und Videos werden dir weder in dieser Welt noch im Jenseits helfen.”

