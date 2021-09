Zukünftige iPads könnten endlich eine Landschaftskamera haben

Foto : Caitlin McGarry / Gizmodo

Nach Jahren des Wartens und Klagens sieht es so aus, als könnten iPads endlich das bekommen, wonach wir alle gefragt haben: eine Frontkamera an einem nützlichen Ort.

Aktuell befindet sich die Frontkamera des iPads auf der kürzeren Seite des Geräts oder im Hochformat auf der Oberseite des Tablets. Das Problem ist, selbst wenn Sie das iPad im Hochformat zum Lesen verwenden, verwenden die meisten Leute es im Querformat zum Ansehen von Filmen, Arbeiten und FaceTime.

Aber nach produktiver Leaker @dylandkt, das könnte sich bald ändern. Dylan getwittert dass das iPad Pro nicht nur im Querformat eine Kamera über dem Bildschirm haben wird, aber was ist mit Apfel? macht das Querformat zur Standardeinstellung. Sie stellten auch fest, dass das Apple-Logo auf der Rückseite auch vom Hoch- ins Querformat wechselt. Es ist nicht klar, ob dies rechtzeitig für die iPad Pros der nächsten Generation fertig sein wird, aber es ist angeblich in Arbeit.

Während es beim FaceTiming sinnvoll ist, das Telefon vertikal zu halten, ist es für das iPad weniger intuitiv. Die meisten iPad-Hüllen oder Ständer gehen davon aus, dass Sie das Gerät im Querformat verwenden möchten, genau wie bei einem Computer. . Dies gilt insbesondere, wenn Sie ein Zubehör wie das Magische Tastatur, die das iPad im Wesentlichen in einen Laptop verwandelt . Das ist wahrscheinlich mindestens die Hälfte des Grundes, warum Großeltern und Eltern auf der ganzen Welt beim FaceTiming nie wissen, wo sie suchen sollen. (Wer von uns hat nicht schon eine Stunde lang auf Omas Stirn gestarrt, und nur auf ihre Stirn?) Es hilft sicher nicht, dass wir in den letzten Jahrzehnten mit Webcams trainiert wurden, die sich gegenseitig anstarren unserer Laptops und Monitore. Die neuen iPads haben ein Mittelpunkt Eigenschaft, die Hält Sie während des FaceTimings automatisch in der Mitte des Bildes, was irgendwie hilft, aber das löst immer noch nicht das Problem, wo man suchen muss.

Ist es vielleicht auch, dass Apple vorschlägt, dass der Querformatmodus der „richtige“ Weg ist, das iPad zu verwenden? Vielleicht. Es würde sicherlich die Idee glaubhaft machen, dass Apple wirklich möchte, dass Sie seine Tablets als Laptop-Ersatz– obwohl Versuche in diese Richtung unternommen wurden bisher unglaublich gemischt. Apple hat auch langsam aber stetig damit begonnen, den Home-Button von seinen iPads zu entfernen, m vor kurzem auf der 2021 iPad Mini. Es ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Grenze zwischen iPads und MacBooks noch mehr verwischt wurde.

G/O Media kann eine Provision verdienen

Auf jeden Fall hat das iPad stellare Verkäufe gesehen während der Pandemie, einer Zeit, in der der Medienkonsum und Zoom-Anrufe ein Allzeithoch erreichten. Vielleicht hat Apples Designteam die vertikale Frontkamera des iPads endlich satt. Ich weiß, ich habe.