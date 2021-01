Sehen Sie sich Alex Trebeks letzte posthume Folge von ‘Jeopardy’ an.

Alex Trebek war am Freitag Gastgeber seines letzten Spiels Achtung. Die Folge wurde genau zwei Monate nach dem Tod des geliebten Game-Show-Charakters im Alter von 80 Jahren nach einem Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs ausgestrahlt.

Video-Transkript

GASTGEBER: Alex Trebek war am Freitag posthum Gastgeber seines letzten “Jeopardy” -Spiels. Die Folge wurde genau zwei Monate nach dem Tod des geliebten Game-Show-Charakters im Alter von 80 Jahren nach einem Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs ausgestrahlt. Trebek moderierte “Jeopardy” für einen 37-jährigen Rekord, und in seiner letzten Show war es Business as usual.

Titelverteidiger Yoshie Hill traf auf die Debütanten Jim Gilligan und Cliff Chang. In einem lustigen Moment sah Trebek verwirrt über einen einzigartigen Zustand in Gilligan aus.

ALEX TREBEK: Leiden Sie unter etwas, von dem ich noch nie gehört habe, Tsundoku?

JIM GILLIGAN: Ja, es ist ein japanisches Wort, was bedeutet, dass viel mehr Bücher gesammelt werden, als Sie jemals lesen können.

ALEX TREBEK: Ich kenne dieses Gefühl. Meine Höhle, mein Büro ist genau das gleiche wie deins, da bin ich mir sicher.

GASTGEBER: Im Verlauf des Spiels behielt Hill die Führung bei, geriet jedoch an einem wichtigen Punkt mit einem Hinweis auf die Kategorie „Hund ist mein Co-Pilot“ ins Stocken.

ALEX TREBEK: Diese Rasse ist bereit, Segel zu setzen. Yoshie?

YOSHIE HILL: Was ist ein Warmaraner?

ALEX TREBEK: Oh, das tut mir leid.

[BUZZER]

Du hast es geschafft–

[BUZZER]

–und wir haben keine Zeit mehr, aber Sie haben das Gleiche getan, was Cliff vor einem Moment getan hat, und Borzoi falsch ausgesprochen. Es ist kein Hot-Araner, es ist ein Weimaraner.

GASTGEBER: Und für seine letzte Endrunde von Jeopardy las Trebek einen Hinweis aus der Kategorie „Frauen und Wissenschaft“. Der Hinweis war über Dr. Margaret Todd, und Hill und Gilligan hatten Recht. Es kann aber nur einen Gewinner geben.

ALEX TREBEK: Schau dir dieses Lächeln an, Leute, er ist leider kein guter Pokerspieler. Er schrieb die richtige Antwort auf und setzte $ 11.601.

[APPLAUSE]

Für insgesamt 21.401 US-Dollar. Sie hätten zu Ehren des Tages sogar 25.000 verdienen können, aber herzlichen Glückwunsch. Gewinner

GASTGEBER: Jim Gilligan hatte 30 Jahre lang versucht, in die Show zu kommen, und in einem Interview, das vor der Ausstrahlung der Folge veröffentlicht wurde, kommentierte er Trebeks Aussage, obwohl seine Gesundheit nicht gut war und wir alle es wussten, er Ich habe es nicht als Ausrede benutzt. Er war zu 100% da. Wir haben Alex. Wie erwartet wurde Trebek in den sozialen Medien für seine neueste Show gefeiert. Der frühere Champion James Holzhauer twitterte: “Ich bin immer noch nicht bereit, mich von Alex Trebek zu verabschieden, aber ich werde es versuchen.”

Ken Jennings, ein weiterer ‘Jeopardy’-Champion, twitterte ebenfalls über Trebek und schrieb: “Es war in den letzten Jahren seines Lebens erfreulich, ihn allgemein als den nationalen Schatz – oder binationalen Schatz – zu sehen ‘es war.” Jennings wird ab Montag als vorläufiger Gastwirt fungieren. Am Freitag veröffentlichte der offizielle YouTube-Kanal “Jeopardy” auch eine Tribut-Zusammenstellung, die Trebek gewidmet ist.

ALEX TREBEK: Es ist ein gelber Hammer, kein gelber Korb.

[LAUGHTER]

Denken Sie daran, meine Damen und Herren, ich schreibe keine Hinweise.

[LAUGHTER]

Es ist der Tag des Familienbesuchs hier in …