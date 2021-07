Sehen Sie live die Einführung des neuen ISS-Moduls und des europäischen Roboterarms durch Russland

Archivbild, das einen früheren Start einer Proton-M-Rakete zeigt. Bild : Roskosmos

Am Mittwochmorgen wird Russland versuchen, eine Proton-M-Rakete in Richtung der Internationalen Raumstation ISS zu starten. Ziel der Mission ist es, das neue russische Modul “Nauka” zur ISS zu liefern, sowie einen neuen eleganten Roboterarm, der von einem europäischen Konsortium gebaut wurde. Hier können Sie die Aktion live verfolgen.

Die Trägerrakete Proton-M soll am Mittwoch, 21. Juli, um 10:58 Uhr EDT (7:58 Uhr PDT) vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan aus starten. An der Spitze der Rakete befindet sich ein neues ISS-Modul, das offiziell als russisches Mehrzwecklabor bekannt ist, aber Freunde kennen es als Nauka. das Europäischer Roboterarm (ERA), gebaut für die Europäische Weltraumorganisation, ist im Spiel. Die NASA-Berichterstattung über den Start beginnt um 10:30 Uhr EDT (7:30 Uhr PDT).

Die Fracht wird erst am 29. Juli auf der ISS ankommen, wenn das Modul am Nadir-Liegepunkt des Servicemoduls Swesda andocken wird. gemäß im Roskosmos. Dieser Hafen wird derzeit von der seit 20 Jahren in Betrieb befindlichen Anlegestelle Pirs belegt. Pirs wird sich am Freitag, 23. Juli, von der ISS lösen dann beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verbrennen (dieses Verfahren hängt vom erfolgreichen Start des Nauka-Moduls ab). Als NASA-Raumfahrt Berichte, Pirs wird das erste ISS-Modul sein, “das außer Dienst gestellt und vom Außenposten entfernt wird”.

Transport der Proton-M-Rakete zur Startrampe. Bild : Roskosmos

Roscomos sagt, Nauka sei “beabsichtigt, die Funktionalität des russischen Segments der Internationalen Raumstation zu erweitern”. Das neue Segment bietet mehr Platz für Experimente und Ladung und Ausrüstung lagern (einschließlich Ausrüstung zur Wasser- und Sauerstoffregeneration) und gehen „Die Lebensbedingungen der Kosmonauten verbessern.

Spezifikationen des neuen Roboterarms. Grafik : DIESE

Nach seiner Bereitstellung und Inbetriebnahme wird ERA das erste Robotergelenk sein, das russische Segmente der ISS bedienen wird. Der 37 Fuß lange Arm verfügt über autonome Fähigkeiten und wird in der Lage sein, entlang der Außenseite der ISS zu “gehen”. Der Arm bewegt sich wie eine Raupe und verriegelt seine Enden mit den Ankern auf der Oberfläche des orbitalen Außenpostens.

ESA-Astronauten Thomas Pesquet, Matthias Maurer, und Samantha Cristoforetti übernimmt die Installation des Arms sowohl innerhalb als auch außerhalb der ISS. Arminstallation benötigt fünf Weltraumspaziergänge, gemäß bei ESA. Die ersten Aufgaben des neuen Arms werden darin bestehen, eine Luftschleuse und einen Radiator für das Nauka-Modul einzurichten.

