Sebastian Vettel: Verrückte Details enthüllt! Binotto spricht über den Anrufstornierungsanruf

Das Ende von Sebastian Vettel bei Ferrari war wahrscheinlich eine schwierige Entscheidung für Mattia Binotto. Der Ferrari-Teamchef hat jetzt explosive Details über Vettels Abschied enthüllt.

Nach den heftigen Gerüchten über die Rennwagen der Ferrari-Fahrer Leclerc und Vettel gibt es wieder Nachrichten mit den Italienern.

mit den Italienern. Teamchef Mattia Binotto plauderte über den Anruf, in dem er war Sebastian Vettel kündigte sein Ende bei Ferrari an.

plauderte über den Anruf, in dem er war kündigte sein Ende bei Ferrari an. Dabei verriet er verrückte Details und lobte seinen langjährigen Fahrer.

Imola – Im Mai gab es Ferrari das Ende von Sebastian Vettel bekannt am Ende der aktuellen Formel-1-Saison. Nun enthüllte der Teamchef der Scuderia Mattia Binotto verrückte Details über die Telefone, in dem er den Heppenheimer über die Entscheidung über sein Ende des traditionellen Rennteams informierte.

Formel 1: Teamchef enthüllt Details des Vettel-Passes – “Bevor ich ihn anrief …”

Wie Binotto gestand, sollte das für ihn sein Konversation Der 33-jährige Pilot fühlte sich sehr unwohl, weshalb er sagte, er habe telefoniert geprobt. „Bevor ich ihn anrief, wiederholte ich dreimal im GeisteWas ich ihm sagen soll und wie “, sagte der 50-Jährige am Freitag Himmel Italien. Anscheinend hat sich der Teamchef vor dem wichtigen Gespräch mit dem vierfachen Weltmeister den Kopf zerbrochen.

Gut hat Sebastian Vettel Aston Martin ist ein neuer Arbeitgeber für die Zeit nach dem Ende seines Vertrages mit Scuderia. Ferrari hat auch mit dem spanischen McLaren-Fahrer Carlos Sainz junior fand einen Ersatz, weshalb Binotto so offen über seine ist Gefühlslage sprach während des Stornierungsgesprächs.

Formel 1: Binotto am Ende von Sebastian Vettel – deutscher Fahrer so schwach wie nie zuvor

„Die Entscheidung war nicht einfachweil wir ihn lieben, wie er ist und wie er sich verhält und was er dem Team im Laufe der Jahre gegeben hat “, zitiert formel1.de der Ferrari-Teamchef, der Vettel am Rande des 13. Weltmeisterschaftsrennens in Imola lobte. “Er ist ein sehr intelligenter, wunderbar Person“, fügte er hinzu. Vettels Reaktion auf den zukunftsgerichteten Anruf war genauso” intelligent wie proaktiv “. Vettel auch nicht aufgelegtals sein Vorgesetzter ihn vor fast sechs Monaten anrief.

Binotto entschuldigt sich für das Ende von Vettel im Hinblick auf die nächsten Jahre. “Wir haben das Verpflichtung und der Ehrgeiz, auf die mittel- und langfristige Zukunft zu schauen “, sagt der schweizerisch-italienische Ingenieur. Ferrari und Sebastian Vettel sind in der größten Krise der letzten Jahrzehnte. Der Deutsche belegt derzeit den 13. Platz in der Fahrerwertung – seinen am schlimmsten Ergebnis in 13 Jahren als regulärer Pilot in der Königsklasse. (ajr)