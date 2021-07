Schwimm-Japan-Gold-Hoffnung Seto verpasst 400-IM-Finale

Olympische Spiele in Tokio 2020 – Schwimmen – 400 m Lagen der Männer – Serie – Tokyo Aquatics Center – Tokio, Japan – 24. Juli 2021. Daiya Seto aus Japan in Aktion REUTERS/Kai Pfaffenbach

TOKYO, 24. Juli (Reuters) – Japan erlitt in der Eröffnungssitzung am Samstag einen schweren Schlag, als der Top-Goldmedaillen-Anwärter Daiya Seto es nicht schaffte, das 400-Meter-Vierfinale der Männer zu erreichen, während der Brite Adam Peaty zugab, dass er seinen 100. Brustschwimmen nicht gewinnen konnte ein olympisches Erlebnis.

Seto, 27, Weltmeister und Erstplatzierter der Veranstaltung, belegte in den Vorläufen den neunten Platz. Er war vor fünf Jahren Bronzemedaillengewinner in Rio und Favorit auf den Gewinn der Goldmedaille im Finale am Sonntag vor seinem überraschenden Abgang.

“Ich habe mich verrechnet und nicht alles ins Rennen gesteckt wie in Rio”, sagte Seto.

Der japanische Interessent wird auch im 200-Meter-Schmetterling im Tokyo Aquatic Center antreten und hat gesagt, dass er sich schnell neu konzentrieren muss. „Ich muss das aus meinem Kopf verbannen“, fügte er hinzu.

Schnellster in der IM war der Australier Brendon Smith mit einer Zeit von 4:09.27, gefolgt vom Neuseeländer Lewis Clareburt und dem Amerikaner Chase Kalisz in einem hart umkämpften Rennen.

Der Brite Max Litchfield verdrängte Seto auf Platz acht um drei Zehntelsekunden.

Im Brustschwimmen war der amtierende Olympiasieger Peaty der Schnellste in der Qualifikation vor seinem ärgsten Verfolger, dem Niederländer Arno Kamminga und dem Amerikaner Michael Andrew.

„Wir werden sehen, wo wir morgen (Sonntag) stehen“, sagte Peaty.

“Es gibt viele Variablen bei den Olympischen Spielen, die man nicht kontrollieren kann. Es hat sich verzögert. Es ist heiß … es ist wirklich seltsam ohne Menschenmassen, also müssen wir uns psychologisch anpassen. “

“Es sieht nicht nach Olympischen Spielen aus”, fügte der Brite hinzu, der sagte, er halte den Pool für ideal für schnelle Zeiten.

Die Chinesin Zhang Yufei teilte sich mit der Australierin Emma McKeon die Schnellste im 100-m-Schmetterlings-Halbfinale der Frauen in 55,82, gefolgt von Titelverteidigerin Sarah Sjostrom aus Schweden in 56,18.

“Das Adrenalin war ziemlich hoch, als ich mein erster Lauf und mein erster Lauf bei den Olympischen Spielen war”, sagte McKeon. „Ich hatte das Gefühl, dass es ganz gut gelaufen ist.

Der Deutsche Henning Bennet Muhlleitner qualifizierte sich als schnellster über 400 m Freistil der Männer mit der drittschnellsten Zeit der Welt in diesem Jahr und landete in 3:43,67.

Ihm folgte der Österreicher Felix Auboeck in 3:43,91, während die bestplatzierten Australier Elijah Winnington und Jack McLoughlin mit 3:45,20 sicher ins Finale am Sonntag einzogen.

Emma Weyant aus den USA war die Top-Qualifikantin im 400m Lagen der Frauen mit 4:33,55, der Weltbestzeit in diesem Jahr, fast zwei Sekunden vor der zweitschnellsten Aimee Willmott aus Großbritannien.

Weltrekordlerin und Titelverteidigerin Katinka Hosszu aus Ungarn belegte mit 4:36,01 den siebten Platz und lag damit deutlich unter ihrem Rekord hinter ihrer 17-jährigen Landsfrau Viktoria Mihalyvari-Farkas.

Die australische Elite-Frauenmannschaft war die schnellste in der 4×100-m-Freistilstaffel und belegte mit 1:78 den zweiten Platz vor den Niederlanden und Kanada den dritten Platz.

Berichterstattung von Simon Evans, Martin Petty und Aaron Sheldrick in Tokio; Bearbeitung von Ken Ferris und John Stonestreet

