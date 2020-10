Schön: Das türkische Außenministerium verurteilt Messerangriff

E.Frankreich schockierte bei einem neuen Messerangriff: Ein mutmaßlicher Islamist hat am Donnerstag in der größten Kirche in Nizza drei Menschen mit einem Messer getötet, teilte die Polizei mit. Mindestens einem Opfer wurde die Kehle durchgeschnitten. Bürgermeister Christian Estrosi sagte, der verhaftete mutmaßliche Täter habe mehrmals „Allahu Akbar“ („Gott ist großartig“) gerufen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron verurteilte den “islamistischen Terroranschlag”. Während eines Besuchs in der Küstenstadt am Donnerstag sagte er, dass das Land im Streit um seine Werte „nicht nachgeben“ werde. Er spielte auf die jüngsten Spannungen mit der Türkei und anderen muslimischen Ländern an, die durch die Mohammed-Cartoons ausgelöst worden waren.

Die jüngsten Taten waren “ein Angriff auf Frankreich”, sagte Macron. Er bezog sich auch auf einen Messerangriff auf einen Wachmann beim französischen Konsulat in Saudi-Arabien. Das Staatsoberhaupt kündigte den Einsatz von 7.000 Antiterroristen in Frankreich an, mehr als doppelt so viele wie zuvor. Die Regierung hatte zuvor die landesweit höchste Terrorwarnstufe festgelegt. Es gilt landesweit, wie Premierminister Jean Castex in Paris ankündigte. Der französische Anti-Terror-Staatsanwalt hat die Ermittlungen in sich aufgenommen.

“Alle Bürger von Nizza sind schockiert und entsetzt”, sagte Bürgermeister Estrosi. Seinem Bericht zufolge “deutet alles auf einen Terroranschlag hin”. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft untersucht “Mord und versuchten Mord im Zusammenhang mit einem Terroranschlag”.

Eine Frau wurde enthauptet, berichtet französische Medien

Laut polizeilichen Quellen wurden drei Tage vor Allerheiligen drei Menschen bei dem Angriff in der Notre-Dame-Basilika getötet. Eine Frau und ein Mann starben in der Kirche im Zentrum der Stadt. Ein drittes Opfer konnte in eine Bar fliehen, erlag dann aber seinen Verletzungen. Die Polizei sagte, mindestens einem Opfer sei die Kehle durchgeschnitten worden. Berichten einiger französischer Medien zufolge wurde die ermordete Frau enthauptet.

Dies wird auch durch Aussagen von Bürgermeister Estrosi angezeigt: Er sagte, der Täter sei ähnlich vorgegangen wie der Mord an dem Geschichtslehrer Samuel Paty vor etwa zwei Wochen. Der Lehrer wurde von einem mutmaßlichen Islamisten in der Nähe von Paris enthauptet, nachdem er im Unterricht Mohammed-Cartoons gezeigt hatte. Estrosi betonte, Frankreich müsse dem “Islamofaschismus” den Krieg erklären.

Der Messerangriff ereignete sich gegen 9 Uhr morgens. Zu dieser Zeit waren zahlreiche Menschen in der Innenstadt von Nizza einkaufen, da um Mitternacht in ganz Frankreich eine neue landesweite Koronasperre in Kraft treten sollte.

“Alle sind weggelaufen, es gab Schüsse”, sagte ein Kellner, der in einer Bar in der Nähe der Kathedrale arbeitet. “Es wird Todesfälle geben”, warnte eine Frau. Der verletzte Täter wurde nach Angaben der Polizei ins Krankenhaus eingeliefert.

Es gab auch einen mutmaßlichen islamistischen Angriff auf Passanten in der Nähe der südfranzösischen Stadt Avignon. Ein Mann bedrohte mehrere Menschen in der Stadt Montfavet mit einer Waffe, teilte die Polizei mit und bestätigte entsprechende Medienberichte. Die Polizei erschoss den Mann. Der Radiosender Europe 1 berichtete, der Angreifer habe “Allahu akbar” gerufen. Weitere Details wurden zunächst nicht angegeben.

Papst Franziskus betet für die Opfer

Die katholische Kirche in Frankreich war entsetzt über die „unaussprechliche Tat“ in Nizza. Christen sollten nicht „symbolische Opfer werden“, forderte die Bischofskonferenz. Papst Franziskus betete für die Opfer, ihre Familien und für ein Ende der Gewalt, sagte ein vatikanischer Sprecher.

“An einem Ort des Friedens und des Gebets wurden unschuldige Menschen von hinten grausam verletzt und ermordet”, sagte der Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, auf Facebook. Der Vorsitzende der katholischen deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, sagte, er sei entsetzt: “Gläubige, die zum Gebet in einer Kirche versammelt waren, waren Opfer einer unglaublichen Gewalttat.”

Merkel und Rutte zeigen Solidarität

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war “zutiefst schockiert über die grausamen Morde in einer Kirche” in Nizza. “Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Ermordeten und Verletzten”, sagte Merkel laut ihrem Sprecher Steffen Seibert in Berlin. “Die französische Nation zeigte in diesen schwierigen Stunden Solidarität mit Deutschland”, fügte die Bundeskanzlerin hinzu.

Auch der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte versicherte Frankreich seine Unterstützung. „Wir sagen unseren französischen Freunden: Sie sind nicht allein im Kampf gegen den Extremismus. Die Niederlande sind an Ihrer Seite “, sagte der Premierminister auf Twitter. Zum zweiten Mal in kurzer Zeit erschrak Frankreich “durch einen grausamen Terrorakt”, erklärte Rutte.

Das türkische Außenministerium hat den Messerangriff ungeachtet der französisch-türkischen Spannungen ebenfalls scharf verurteilt. Es gibt nichts, was Gewalt und das Töten von Menschen rechtfertigt, sagte das türkische Außenministerium. Menschen, die solch brutale Angriffe an einem so heiligen Ort verübten, hätten keine religiösen, humanitären oder moralischen Werte. Man stehe in Solidarität mit den Menschen in Frankreich gegen Terror und Gewalt, hieß es.

Macron besucht an diesem Nachmittag den Tatort

Der französische Präsident Emmanuel Macron reiste am Nachmittag nach einem Treffen des Pariser Krisenteams nach Nizza, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Er werde von Innenminister Gérald Darmanin, Justizminister Éric Dupond-Moretti und dem Anti-Terror-Staatsanwalt Jean-François Ricard begleitet, hieß es am Donnerstag aus Élysée-Kreisen. Macron wollte vor Ort mit Sicherheitskräften und dem Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, sprechen.

In einigen muslimischen Ländern gab es in den letzten Tagen Drohungen und Forderungen nach einem Boykott gegen Frankreich. Die Proteste wurden durch Macrons Äußerungen beim Gedenkgottesdienst für den getöteten Lehrer ausgelöst. Das Staatsoberhaupt kündigte an, im Namen der Meinungsfreiheit an den Mohammed-Cartoons festzuhalten.

Der mutmaßliche Angriff weckt schreckliche Erinnerungen an drei Akte auf Französisch: Neben dem Mord an dem Geschichtslehrer ist dies der blutige Angriff in Nizza im Jahr 2016, bei dem ein Islamist am französischen Nationalfeiertag in einem Lastwagen in eine Menschenmenge raste. 86 Menschen wurden getötet und Hunderte verletzt.

Weniger als zwei Wochen später ermordeten zwei Männer den katholischen Priester Jacques Hamel während des Gottesdienstes in der nordfranzösischen Stadt Saint-Etienne-du-Rouvray. Die später von der Polizei erschossenen Täter übernahmen die Verantwortung für die dschihadistische Miliz des Islamischen Staates (IS).