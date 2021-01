Schneesturm in Spanien: Land gelähmt, Impfstoffe, Lebensmittelkonvois

In der Region Madrid erreichten die Retter 1.500 Menschen, die in Autos gefangen waren, während die Polizei eine große Schneeballschlacht unterbrach, nachdem die Behörden die Bürger aufgefordert hatten, zu Hause zu bleiben, wenn die Gefahr eines Unfalls bestand oder Ausbreitung des Coronavirus.

Prognostiker haben vor gefährlichen Bedingungen in den kommenden Tagen gewarnt. Die Temperaturen dürften nächste Woche auf minus 10 Grad Celsius fallen, und die Aussicht, dass sich Schnee in Eis verwandelt und beschädigte Bäume fallen.

In Madrid sperrte die Polizei im Falle eines Unfalls Gebäude mit viel Schnee auf den Dächern ab, doch die Bewohner gingen massenhaft auf die Straße, um den seltenen Blick auf ihre weiß bedeckte Stadt zu genießen.

Rund 100 Arbeiter und Käufer schliefen zwei Nächte in einem Einkaufszentrum in Majadahonda, einer Stadt nördlich von Madrid, nachdem sie am Freitag vom Schneesturm gefangen worden waren.