Das Unternehmen storniert alle Verkäufe von benutzerdefinierten schwarzen PS5s aufgrund von Bedrohungen für die Mitarbeiter. • Eurogamer.net

Ein Unternehmen, das benutzerdefinierte schwarze PS2-inspirierte Versionen der PlayStation 5-Konsolen von Sony verkauft, hat alle Bestellungen storniert, nachdem seine Mitarbeiter Berichten zufolge Drohungen erhalten hatten.

Über eine Erklärung auf seinem inzwischen gelöschten Twitter-Konto hat SUP3R5 – das nicht mit Sony verbunden ist – gestern getwittert, dass sein “Team begonnen hat, glaubwürdige Bedrohungen für ihre Sicherheit zu erhalten” und daher alle Bestellungen für storniert hat seine 300+ Einheiten, die erschöpft gewesen wären. in Sekunden trotz der Preisschilder von 650 USD bzw. 750 USD für die Discless- und Discless-Versionen.

Das Durcheinander für die begehrte Konsole hat Berichten zufolge zu einer Reihe von fehlgeschlagenen oder unvollständigen Bestellungen und vielen unglücklichen US-Kunden geführt. Infolgedessen hat sich die internationale Einführung des kundenspezifischen Systems verzögert.

“Wir nehmen diese Bedrohungen ernst und kommen daher nicht weiter. Alle Bestellungen werden mit einer vollständigen Rückerstattung storniert”, sagte das Unternehmen, obwohl einige Kunden sagen, dass sie ihr Geld noch nicht zurückbekommen haben. .

Er hätte sich verpflichtet, die Einheiten wieder zum Verkauf anzubieten, wenn “es sicher ist, es erneut zu versuchen” (danke, Toms Führer).

„Wir wollten, dass dies eine unterhaltsame Art ist, eine gemeinsame Nostalgie zu feiern. In der Tat gibt es Menschen, die bereit sind, sich in diese Situation einzumischen. Wenn wir uns entscheiden, dass es sicher ist, es erneut zu versuchen, werden wir es tun. Bitte bleiben Sie vorerst in Sicherheit “, heißt es in der Erklärung.

Für diejenigen, die immer noch verzweifelt nach einer PS5 suchen, haben einige britische Einzelhändler dies bestätigt Sie werden erst Anfang 2021 PS5-Aktien erhalten.

In den Tagen vor Weihnachten aktualisierte Argos seine PS5-Store-Seite mit einer einfachen Meldung: „Die PlayStation 5 ist derzeit leider nicht verfügbar. Wir werden für den Rest des Jahres 2020 nicht vorrätig sein. “. Ähnlich war es auch bei Smyths Toys und Asda.

Die Jagd nach PS5-Aktien – von Vorbestellungen bis zum Starttag – war für die meisten ein allmächtiger Albtraum. Einzelhandels-Websites brachen unter Nachfrage zusammen oder sahen, dass ihre Zulagen innerhalb von Sekunden verschwanden Bots oder Scalper. Einige hatten sogar gestohlene Konsolen, Lieferungen verschwindenoder hatten ihre Konsole durch Ziegel ersetzt. Die Nachfrage scheint sich ebenfalls nicht zu verlangsamen. Erwarten Sie daher, dass diese Schwierigkeiten noch einige Zeit anhalten werden.

Spenden Sie, um sich eine bessere Chance zu geben, eine neue Konsole zu finden Gelee bietet Follow-up auf Twitter.