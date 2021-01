Saudi-Arabien beendet Fehde mit Katar in einem von Kushner vermittelten Geschäft

Saudi-Arabien und seine Verbündeten werden am Dienstag einen offiziell endenden Vertrag unterzeichnen ihr Streit mit Katar In einem Deal, der vom hochrangigen Berater des Weißen Hauses, Jared Kushner, vermittelt wurde, bestätigte ein Regierungsbeamter am Montag.

Die Entspannung – um den Iran weiter zu isolieren – folgt einer Reihe von historische Friedensabkommen im Nahen Osten in den letzten Monaten von Trumps Weißem Haus ausgehandelt, um die Beziehungen zwischen Israel und einigen seiner arabischen Nachbarn zu normalisieren.

Der Deal vom Dienstag wird das Ende einer vierjährigen Blockade gegen Katar durch Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Bahrain in Gang setzen, die 2017 Katars Führern vorwarf, die zu unterstützen Terrorismus und mit dem Iran ausrichten.

Kushner half in den letzten Wochen bei den Verhandlungen und flog am Montag nach Saudi-Arabien, um die Unterzeichnung auf der Sitzung des Golf-Kooperationsrates mitzuerleben, sagte der Beamte.

Im Rahmen des Abkommens wird Saudi-Arabien seinen Luftraum für Flugzeuge aus Katar öffnen, unter der Bedingung, dass Qatar Airways eine Klage in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar gegen die vier Länder, die Schadensersatz für die Blockade verlangen, fallen lässt.

Die größte US-Militärbasis in der Region befindet sich in Katar, wo Luftangriffe gegen den Islamischen Staat und die Taliban durchgeführt werden können, wodurch Washington zum Opfer der Blockade wird.

Katar war gezwungen, seinen Flugverkehr über den Iran umzuleiten, was Teheran stärkte, das durch die Anmietung seines Luftraums in Katar zusätzliche Einnahmen erzielte die Wall Street Zeitung am Montag gemeldet.

Das ölreiche Königreich Saudi-Arabien und seine Verbündeten haben im Juni 2017 eine diplomatische Belagerung des kleinen arabischen Königreichs eingeleitet und eine Liste mit 17 Forderungen veröffentlicht, darunter die Schließung des Al Jazeera-Nachrichtennetzwerks und die Herabstufung der Beziehungen mit der Türkei und dem Iran.

Der 39-jährige Kushner hat eine enge Beziehung zum de facto Kronprinzen von Saudi-Arabien, dem 35-jährigen Kronprinzen Mohammad bin Salman, aufgebaut und reiste im November nach Riad, um die Blockade zu beenden.