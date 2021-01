TravelVirtually: Das faszinierende Freud Museum in Wien wird praktisch wiedereröffnet

Das faszinierende Sigmund Freud Museum in Wien hat seine Türen wieder geöffnet und ist bereit, Besucher wieder willkommen zu heißen.

Psychologie-Fans, wir werden Sie mit neuen Informationen umhauen. Wenn man Freuds faszinierende Theorien studiert, fragt man sich, wo genau dieses Genie seine umwerfenden Theorien widerspiegelte.

Die Antwort: Berggasse 19, Wiens berühmteste Adresse.

In dieser Wohnung wurde Dr. Sigmund Freud am 24. Juli 1895 das Geheimnis der Träume offenbart. In diesem Haus entwickelte und überraschte Freud die Welt mit seinen revolutionären Theorien von id, von l Ego und Über-Ich, Konzepte von Leben und Tod, die Theorie der psychosexuellen Entwicklung und die Interpretation von Träumen. Die Berggasse 19 ist die Wiege der Psychoanalyse.

Freud lebte hier 47 Jahre, bevor er vor Beginn des NS-Regimes gezwungen war, aus dem Land zu fliehen. Obwohl er seine Besitztümer im Exil nach London mitnahm, blieb das Haus in der Berggasse 19 stabil und enthielt unzählige Geschichten über den bärtigen Psychoanalytiker und die Patienten, die auf einem Sofa lagen, um ihm ihre Angst und ihre Gefühle zu offenbaren. Träume.

Das alte Sigmund Freud Museum wurde nun wiedereröffnet und ist bereit, Besucher wieder willkommen zu heißen.

Ja, Sie können virtuell besuchen

Aber wie können Sie diese interessante Seite besuchen, wenn Sie nicht einmal das Haus verlassen können, um einkaufen zu gehen? Keine Sorge, wir sind immer für Sie da. Menschen können dieses Museum jetzt besuchen, ohne den Komfort und die Sicherheit ihres Zuhauses verlassen zu müssen. Das Museum hat eine virtuelle Tour für seine Besucher erstellt, mit der Sie durch die beliebten Sehenswürdigkeiten navigieren können.

Das Museum präsentiert auch die Entwicklung, zeitgenössische Relevanz und globale Verbreitung der Psychoanalyse. Die Psychoanalysebibliothek des Museums – Europas größte Studienbibliothek, die sich mit rund 40.000 Medien dem Thema widmet – ist ein wesentlicher Bestandteil des Überholungs- und Renovierungsprojekts. Das Museum wurde mit Infrastrukturverbesserungen renoviert, um das Besuchererlebnis ganzheitlich zu gestalten. Die neuen und verbesserten Einrichtungen tragen zur Schaffung eines erheblich verbesserten Museums bei. T.Das Museum umfasst auch eine Sammlung konzeptueller Kunst, darunter Werke von Franz West, Joseph Kosuth und Jenny Holzer.

Das virtuelle Turm hat einen Leitfaden, der die Bedeutung von Freuds Erfahrungen in seinem Haus und die Auswirkungen auf seine renommierte Arbeit erklärt. Folgen Sie dem Link unten, um eine persönliche virtuelle Tour zu erhalten und Ihre Neugier zu befriedigen.

Sie können auch sehen Freud, eine achtteilige TV-Serie über das Genie auf Netflix, produziert in Zusammenarbeit mit dem Austrian Broadcasting Corporation (ORF).



