SARS-CoV-2-Mutationen: Wie gefährlich sind sie?

Es soll bis zu 70 Prozent ansteckender sein: Die in Großbritannien weit verbreitete Corona-Variante B.1.1.7.

Es ist jedoch nicht die einzige Mutation im Coronavirus. Wissenschaftler in Südafrika und den USA beobachten ebenfalls Varianten des Virus mit neuen Eigenschaften.

Warum mutiert SARS-CoV-2 überhaupt und wie gefährlich ist es?

Gemeinsam mit dem Arzt Roger Vogelmann beantworten wir die wichtigsten Fragen.

Zusätzlich zu der konstant hohen Anzahl von Fällen gibt es weltweit neue besorgniserregende Nachrichten: Das Coronavirus hat in mehrere Varianten mutiert. B.1.1.7, 501.V2, D614G und Cluster 5 sind die Varianten, die unterschiedliche Eigenschaften haben und manchmal sogar ansteckender sind als die bekannte Virusform.

Deutschland hat bereits reagiert und ein allgemeines Transportverbot für Reisende Großbritannien, Nordirland und Südafrika erlassen. Dort waren Mutationen aufgetreten. Über die Corona-Varianten ist wenig bekannt. Mediziner warnen jedoch vor Panikmache und das auch Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht keine unkontrollierbare Situation.

Warum mutieren Viren und sind Mutationen automatisch gefährlicher?

“”Mutationen sind mit Viren völlig normal und treten häufig auf “, betont der Infektiologe Roger Vogelmann. Viren sind keine Lebewesen, sondern bestehen aus Molekülen, die das genetische Material mit Informationen über ihre Fortpflanzung erhalten. Sie haben keinen eigenen Stoffwechsel und können selbst keine Energie erzeugen – deshalb müssen sie sich vermehren Wirtszellen. Wenn Sie mit Corona infiziert sind, dringt dies ein Virus tritt in den menschlichen Körper ein und beginnt sich dort zu vermehren.

Zu diesem Zweck dockt die Korona an die Wirtszelle an und lässt sie die erforderlichen Komponenten produzieren und zusammenbauen. Das Coronavirus verwendet hauptsächlich Zellen in Hals und Lunge als Wirte. Dieser Vorgang verläuft jedoch nicht immer reibungslos.

“In dem Reproduzieren Im Virus wird ein Enzym verwendet, das bei der Vervielfältigung der genetischen Information des Virus leicht Fehler macht, die nicht korrigiert werden “, erklärt Vogelmann. Auf diese Weise entstehen ständig Mutationen, obwohl sie nicht gezielt sind – daher auch viele Varianten führen zu reduzierten Ausbreitung des Virus.

“Viele Mutationen haben in der Regel Nachteile”, erklärt Vogelmann. Zum Beispiel könnte die Mutation die Blaupause für a sein Protein ändern, so dass das betreffende Protein nicht mehr richtig funktioniert.

Die Mutation könnte auch Vorteile für das Virus haben: “Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interaktion mit dem Wirtdas heißt, der Mensch wird durch die Mutation verbessert. Mutationen können das Eindringen oder die Vermehrung erleichtern. “”

Wie schnell und wie oft mutieren Viren?

Etwas Viren mutieren schneller als andere. Beispielsweise ändern das Grippevirus und das HI-Virus häufig ihre Eigenschaften. Der Influenza-Impfstoff bietet daher nur für einen begrenzten Zeitraum Schutz und wird jährlich angepasst. Das Virus das COVID-19 Auslöser, es verhält sich anders.

“Das SARS-CoV-2-Virus mutiert nicht so oft wie andere”, sagt Dr. Bird Man. Dies liegt hauptsächlich daran, dass der Virus über einen internen Kontrollmechanismus verfügt, mit dem er Replikationsfehler korrigieren kann. Trotzdem treten auch bei diesem Coronavirus Mutationen auf.

“Es gibt zwei Mutationen pro Monat und Genom”, sagt der Arzt. Das ist ein Genom Erbe eines Lebewesens oder eines Virus. Um Mutationen überhaupt nachweisen zu können, muss die genetische Information eines Virus mit der ursprünglichen Form im Labor verglichen werden. Im Großbritannien Zu diesem Zweck werden in einem Genomsequenzierungskonsortium rund 10.000 positive Tests pro Woche sequenziert und in der globalen GISAID-Datenbank geteilt.

Was sind die Unterschiede zwischen den neuen Varianten?

Nach dem aktuellen Stand hat die in Großbritannien auftretende Mutation B.1.1.7 a 40 bis 70 Prozent höhere Infektionsrate im Vergleich zur ursprünglichen Form. Der Infektionsverlauf ist aufgrund der höheren Infektionsrate nicht unbedingt schlechter, sagt Vogelmann.

Die höhere Infektionsrate gilt wahrscheinlich auch für die Mutation D614G auch, die in Teilen Europas und der Ostküste der Vereinigte Staaten von Amerika eingestreut. In Südafrika die Variante 501.V2 Sorgen Sie für eine schnellere Verbreitung. Laut südafrikanischen Ärzten sind mehr jüngere Menschen betroffen als zuvor und leiden auch häufiger unter einem schweren Verlauf. Gesundheitsminister Zwelini Mkhize sagte.

In Dänemark zuvor die Mutationscluster 5 entdeckt. Weil es auf Menschen übertragbar ist, ließ die dänische Regierung die Nerzpopulation töten. Dies geschah aus Angst, dass die Variante Impfungen unwirksam machen könnte.

Was bedeuten Mutationen für die Impfung?

“Basierend auf den bisherigen Daten scheint es beeinflusst den Effekt nicht die Immunantwort in Impfen Vogelmann gibt Entwarnung. Dies müsste allerdings in den nächsten Wochen getestet werden. „Die Wahrscheinlichkeit, dass sich dies auswirkt, ist sehr gering“, betont Vogelmann.

Auch der WER schreibt: “Bisher ist SARS-CoV-2 nur in geringem Maße mutiert, ohne die verfügbaren Testverfahren, Behandlungsmethoden und Impfstoffe zu beeinträchtigen.” Eine Mutation könnte jedoch “die Funktionsweise von Impfstoffen und diagnostischen Tests beeinflussen”, wenn sich das Virus stark von der ursprünglichen Form unterscheidet.

Das WER Überwacht daher zusammen mit einem Netzwerk von Experten die Mutationen des Virus, “damit in einem solchen Fall Maßnahmen ergriffen werden können, um die Ausbreitung der Variante zu verhindern”.

Über den Experten: Privatdozent (PD) Dr. Roger Vogelmann ist Arzt und Dozent an der Universität Heidelberg. Er studierte Medizin in Ulm, in den USA und in Kanada. Seit 2011 leitet er die Klinik für HIV und Infektionskrankheiten am Universitätsklinikum Mannheim und ist selbstständiger HIV-Arzt in der onkologischen Praxis Mannheim.

