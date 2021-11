Salzburg vs Sturm Graz Vorhersage, Vorschau, Team-News und mehr

Salzburg und Sturm Graz kämpfen am Sonntag um die drei Punkte am 12. Spieltag der österreichischen Bundesliga.

Die Hausherren wollen ihren Acht-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze nutzen. Die Salzburger haben 31 Punkte in 11 Spielen und wollen ihre Krone zum neunten Mal in Folge erfolgreich verteidigen.

Strum Graz liegt knapp darunter und die beiden Mannschaften an der Tabellenspitze haben sich bereits einen klaren Vorsprung vor dem Rest des Verfolgerkaders erarbeitet. Graz, Zweiter, liegt ebenfalls acht Punkte vor dem Wolfsberger AC, Dritter.

Salzburg geht nach einem spannenden 3:1-Heimsieg gegen Wolfsburg in der UEFA Champions League ins Spiel. Noah Okafor erzielte einen Doppelpack nach Karim Adeyemis Tor in der ersten Halbzeit.

?? #SALWOB Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen! ?? ?? #SALWOBWerfen Sie einen Blick hinter die Kulissen! ??

Sturm Graz verlor zu Hause in der UEFA Europa League 0:1 gegen Real Sociedad. Alexander Isak erzielte in der 67. Minute den entscheidenden Treffer.

Salzburg gegen Sturm Graz Head to Head

Salzburg hat 47 Siege in den letzten 90 Spielen gegen Sturm Graz. Die Gäste waren 24 Mal siegreich, 19 Spiele in der Vergangenheit endeten unentschieden.

Das letzte Aufeinandertreffen fand am ersten Spieltag der laufenden Saison statt, als Salzburg in der zweiten Halbzeit nach einem Rückstand zur Halbzeit zum 3:1-Sieg führte.

Salzburg Fitnessguide (alle Bewerbe): WDWWW

Sturm Graz Fitness Guide (alle Bewerbe): LWLLW

Team-News Salzburg vs. Sturm Graz

Salzburg

Der amtierende Meister hat mehrere Verletzungssorgen vor dem Spiel. Benjamin Sesko (Muskel), Oumar Solet (Knie), Kamil Piatkowski (Knöchel), Zlatko Junuzovic (Ferse), Sekou Koita (Knie) und Albert Vallci (Achillessehne) sind alle nicht verfügbar.

Verletzungen: Benjamin Sesko, Oumar Solet, Kamil Piatkowski, Zlatko Junuzovic, Sekou Koita, Albert Vallci

Suspension: Nichts

Sturm Graz

Otar Kiteishvili (Muskelkrämpfe) und Sandro Ingolitsch (Knie) sind die einzigen Verletzungen, die Besucher befürchten müssen.

Verletzungen: Sandro Ingolitsch, Otar Kiteishvili

Suspension: Nichts

Salzburg gegen Sturm Graz prognostiziert XI

Salzburg prognostiziert XI (4-4-2): Philipp Kohn (GK); Andreas Ulmer, Max Wober, Jérôme Onguene, Rasmus Kristensen; Nicolas Seiwald, Mohamed Camara, Brenden Aaronson, Luka Sucic; Karim Adeyemi, Noah Okafor

Sturm Graz prognostiziert XI (4-3-3): Jörg Siebenhandl (GK); Amadou Dante, Gregory Wuthrich, David Affrengruber, Jusuf Gazibegovic; Alexander Prass, Jon Stankovic, Stefan Hierlander; Anderson Niangbo, Jakob Jantscher, Kelvin Yeboah

Prognose Salzburg gegen Sturm Graz

Salzburg ist ein großer Favorit und abgesehen von einer sehr unwahrscheinlichen Überraschung sollten die Gastgeber vor ihren Fans einen komfortablen Sieg erringen.

Die Qualität der Salzburger geht weit über das, was andere Mannschaften in der Liga erreichen können, und wir unterstützen sie dabei, drei weitere Punkte zu holen.

LESEN SIE AUCH Der Artikel geht weiter unten

Vorhersage: Salzburg 4-1 Sturm Graz