‚Sing 2‘-Rezension: Un Encore undankbar für Singing Animal’s Toon

Buster Moon hat einen Traum: der erfolgreichste Koala im Showbiz zu sein. In „Sing“ gelang es ihm, zur Freude des Familienpublikums den baufälligen Ort zu retten, an dem sich seine musikalischen Ambitionen entfalten konnten. Jetzt, in der Fortsetzung, die mit „Let’s Put on a Show“ gefüllt ist, machen sich Buster Moon und seine Menagerie aus Schweinen, Primaten und anderen summenden Kreaturen auf den Weg nach Redshore City – der Las Vegas-Unterhaltungshauptstadt ihres Paralleluniversums, das im Wesentlichen menschlich ist in alle Richtungen, außer dass sich darin keine Menschen befinden – um eine riesige Spektakel aus Gesang und Tanz zu beginnen.

Wenn „Sing 2“ wie eine schamlose Ausrede für eine Gruppe von Prominenten klingt, Coverversionen von Top-40-Hits aufzuführen, während animierte Tiere die Texte zu unserer Belustigung synchronisieren … nun, das ist es im Grunde genommen. Buster Moon (gesprochen von Matthew McConaughey) und seine Freunde beschlossen, eine originelle Show im unheimlichen Trump-Hotelier Jimmy Crystal (Bobby Cannavale) zu veranstalten, einem weißen Wolf mit einer riesigen Arena, die es zu füllen gilt, und nichts, was Menschenmassen anzieht. Ihre Idee ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Witz, und doch erkennt der zurückkehrende Autor und Regisseur Garth Jennings sie als Vehikel für ein wahnsinnig überproduziertes Finale – über 20 Minuten Zugaben von Emo-Gorilla Johnny (Taron Egerton), dem Popstar, Stachelschwein Ash (Scarlett Johansson) und das Schweinchen-Paar Rosita (Reese Witherspoon) und Gunter (Nick Kroll) sowie U2-Megastar Bono als Rocker, den sie aus ihrem Ruhestand für die große Nacht gewinnen müssen.

Getreu seiner Marke hat Illumination ein weiteres leicht zu schluckendes Bonbon entwickelt, das den Zuschauergenuss maximiert, egal ob es zum ersten Mal oder zum 40. Tatsächlich könnte „Sing 2“ das am meisten animierte Produkt seit den Tagen von „My Little Pony“, „He-Man“ und anderen Kinderspielzeugen sein, das eine halbe Meile an Werbefläche im Fernsehen bekommt. Hier ist es nicht unbedingt der Merch, den Illumination im Besitz von Universal so stark vorantreibt (obwohl es da draußen viele gibt), wie das gesamte Popmusik-Establishment, das von Künstlern betrieben wird, und Melodien aus seinem eigenen Katalog – das und die Mode, wie das Team mit Rodarte zusammenarbeitete die CG-Kostüme zu entwerfen.

Es ist alles Teil der TikTok-ifizierung der Mainstream-Medien, da Storytelling mit Aufmerksamkeitsdefizit das Publikum mit einer monströsen Playlist von Song-Schnipseln bombardiert, von denen einige von Charakteren gespielt, andere übertrieben lackiert werden. Während die Charaktere die ziemlich vertraute Arbeit des Schreibens und Probens eines Musicals erledigen, kürzt Jennings ständig, um die Erfahrung mit wegwerfbaren visuellen Gags (meistens Tiere, die dumme Dinge tun) zu verbessern, die wie virale Videos abspielen. Dieser Ansatz spricht für einen wesentlichen Unterschied zwischen Illumination und Konkurrenten wie Pixar und DreamWorks: „Sing 2“ ist nicht wirklich ein zusammenhängendes Storytelling, sondern eher eine Analyse und Vorwegnahme dessen, was dem Publikum ein gutes Gefühl gibt.

Das Ergebnis ist natürlich eine Art Jukebox-Monstrosität, in der praktisch jeder Song durch eine vergleichbare Melodie ersetzt werden könnte, ohne das Erlebnis zu beeinträchtigen (warum Halsey bitten, Alicia Keys‘ „Girl on Fire“ zu singen? und nicht „Chandelier“ von Sia oder Katy. Perrys „Feuerwerk“?). Betrachten Sie es jedoch eher als eine ausgeklügelte Maschinerie der Freude, und es ist einfacher zu verstehen, wie jede Entscheidung darauf abzielt, die Menschen zum Lächeln zu bringen. Darüber hinaus definiert „Sing 2“ praktisch jede Art von sinnvoller kritischer Analyse. Wie genau soll das Publikum diese Welt verstehen, in der alles ein Witz ist und die Charaktere sich nach keiner anderen Logik verhalten, als der, die die nächste Nummer oder den nächsten Gag einrichtet?

Das ursprüngliche „Sing“ fungierte als Kreuzung zwischen „A Chorus Line“ und Talentshow-Shows wie „American Idol“ und servierte Audition-Montage ungewöhnlicher Spezies, die auf sehr eigenwillige Weise erkennbare Lieder vortrug. „Sing 2“ bringt mehr davon, obwohl es praktisch unmöglich ist, richtig von falsch zu unterscheiden. Was ist der Grund, warum eine Schnecke belästigt wird, weil sie Drakes „Hotline Bling“ übernommen hat, oder eine schlanke Antilope (oder so ähnlich) abgewiesen wird, weil sie Adeles „Hello“ probiert hat? Der Gastropod klingt gut, während letzterer aussieht wie die Gazelle von „Zootopia“. Existieren Drake und Adele in dieser alternativen Welt der Tiercracker oder sollen die Darsteller Originalmelodien präsentieren? Was ist die Messlatte, um alles zu bewerten, was wir hören, außer wenn es uns zum Lachen bringt?

Ist Crystal ebenfalls richtig oder falsch, das originale Buster Moon-Musical abzuschießen, nachdem sich der Koala und sein Team in den Vorspielraum von Redshore City geschlichen haben? Der Wolf im schicken Outfit will es nicht hören. Als nächstes erwähnt der österreichisch klingende Oinker Gunter eine verrückte Weltraumoper, die er „Out of This World“ nennt, die Crystals Aufmerksamkeit erregt, vorausgesetzt, die Crew kann Clay Calloway (Bono als ergrauter alter Löwe) liefern. Oh, und sie müssen sich auch seine Tochter Porsha (Halsey) aussuchen, die vielleicht eine gute Sängerin ist oder nicht. Denn wer kann urteilen?

Wenn die Nacht der großen Show vorbei ist, läuft sowieso nichts mehr, jede der Truppen erstarrt und überwindet dann ihre Auftrittsangst auf eine Weise, die die Zahl befriedigender macht, als wenn alles nach Plan verlaufen wäre. . Auch Clay Calloway ist nicht immun und zwingt einen anderen Charakter, eine akustische Version von U2s „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“ zu improvisieren (was wiederum die Frage aufwirft, ob Tiere mit diesem Song die gleiche Geschichte haben wie Menschen ).

Bono ist unbestreitbar ein großer Hit für Illumination, obwohl angenommen wird, dass Universal gerade den Cash Truck gerettet und dabei einen neuen U2-Song bekommen hat. Das „Sing“-Rezept dreht sich alles um das Wiederverwerten bekannter Songs, aber dieser Track, „Your Song Saved My Life“ – der großartig ist – weist darauf hin, wie besonders dieses Franchise sein könnte, wenn sich das Team stattdessen dem Schreiben von Musik widmen würde. Es ist nicht fair, sie faul zu nennen: „Sing 2“ bietet einige der witzigsten und umfangreichsten Animationen in der bisherigen Arbeit des Studios. Während Buster Moon sich jedoch weigert, sich mit zweitklassig zu begnügen („Großer, dummer Spaß“ und „Ihre Kinder werden es lieben“, lesen Sie Kritiken in der Show, die seine große Reise inspirieren), betrachtet Illumination offensichtlich den Sweet Spot.