Flugroute nach Weißrussland für Migranten gesperrt, um die Krise zu beenden

„Alles, was wir haben, ist legal, wenn es um Visa und Tickets geht“, sagte er. „Warum können wir, die Kurden allein, nicht fliegen? „

Einige Passagiere sagten, das Verbot habe sie dazu veranlasst, ihre Pläne, nach Weißrussland zu reisen und in den Irak zurückzukehren, aufzugeben, aber Yousuf, 20, sagte, er werde am Montag das belarussische Konsulat in Dubai besuchen, in der Hoffnung, dass es funktioniert. „Ich will nicht zurückkommen“, sagte er.

Türkische Fluggesellschaften sagten am Freitag, sie würden keine irakischen, syrischen und jemenitischen Passagiere nach Minsk befördern, und am Samstag teilte die syrische Fluggesellschaft Cham Wings in einer Erklärung mit, dass sie als Reaktion auf die Situation im weißrussisch-polnischen Grenze.

Die Verbote schienen ihre Ziele zu erreichen.

Im Irak sagten Reisebüros, sie hätten angefangen, Kunden zu sagen, dass sie nicht nach Minsk reisen sollen. „Ich rate den Leuten, unter diesen Bedingungen nicht zu gehen, weil nichts garantiert ist“, sagte ein Agent, Arkan Othman.

Es waren nicht nur die Verbote, sagte Mr. Othman. Obwohl seine Kunden es bis nach Weißrussland schafften, strandeten viele irakische Migranten bei eisigen Temperaturen an der Grenze.

Und wenn es ihnen gelingt, die Grenze erfolgreich zu überqueren, müssen die Migranten noch den Weg aus dem sogenannten Sperrgebiet, durch einen der ältesten und dichtesten Wälder Europas, finden und eine Nachricht an die Gruppen senden.

Verständnis der belarussisch-polnischen Grenzkrise Karte 1 von 6 Eine Migrationskrise. Die Ansammlungen von Migranten entlang der Ostgrenze der Europäischen Union haben zu einem wachsende Pattsituation zwischen Weißrussland und der EU Folgendes müssen Sie wissen: Europäische Anschuldigungen gegen Weißrussland. EU-Staats- und Regierungschefs so tun, als ob Alexander G. Lukaschenko, der autokratische Führer Weißrusslands, entwarf die Krise, um europäische Länder dafür zu bestrafen, dass sie Gegner beherbergen und Sanktionen verhängen. Angst vor einer humanitären Krise. Die Migranten sind in den dichten Wäldern gestrandet, die die Grenze überspannen, angesichts der eisigen Kälte und dem nahenden Winter. Sie können weder in die Europäische Union einreisen noch nach Weißrussland zurückkehren. Mehrere sind bereits an Unterkühlung gestorben.

Die Leiche eines Syrers, der versuchte, die Grenze zu überqueren, wurde am Freitag gefunden, teilte die örtliche Polizei mit. Die Behörden sagten, er sei der neunte Migrant, der bei dem Versuch, seinen Weg in die Europäische Union zu finden, starb.