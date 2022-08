Vorschau: Fenerbahce vs Austria Wien – Vorhersage, Team-News, Kader

Sports Mole gibt eine Vorschau auf das Europa-League-Duell zwischen Fenerbahce und Austria Wien am Donnerstag, einschließlich Vorhersagen, Team-News und möglichen Aufstellungen.

Fenerbahce Verantwortung übernehmen Österreich Wien im Rückspiel ihrer Europaliga Playoffs Donnerstag.

Die Türken gewannen letzte Woche in Österreich mit 2:0 und sind daher zuversichtlich, die Gruppenphase mit Heimvorteil auf ihrer Seite zu erreichen.

Spielvorschau

©Reuters

In der Tat, Jörg JesusDie Mannschaft war enorm beeindruckend, als sie am vergangenen Donnerstag mit dem ehemaligen Stürmer von Bournemouth ihre Gegner ausschaltete König JosuaDas Tor in der achten Minute verschaffte ihnen ein hervorragendes Standbein im Unentschieden.

Austria Wien kämpfte über die gesamten 90 Minuten darum, den Ballbesitz zu halten, mit einer überraschend niedrigen Ballbesitzquote von 37 %, wenn man bedenkt, dass sie vor heimischen Fans im Franz-Horr-Stadion spielten.

Sie hatten auch nur zwei Schüsse aufs Tor, ihr Frust kochte vielleicht beim Verteidiger über Lucas Galvão landete in der 83. Minute eine zweite Verwarnung. Die Gelben Kanaren nutzten ihren Ein-Mann-Vorteil mit aus Serdar Dursun eine Sekunde für sein Team mit nur einer Minute verbleibender regulärer Spielzeit einsacken.

Die Mannschaft von Jesus besiegte am Montag Adana Demirspor mit 4:2 und feierte damit ihren zweiten Ligasieg in Folge. Sie dürften daher voller Überzeugung vor dem Rückspiel am Donnerstag stehen.

©Reuters

Die Austria Wien hingegen hat sich vor ihrer Reise nach Istanbul einen Berg zum Besteigen gegönnt.

Das Sukru-Saracoglu-Stadion ist selten eine angenehme Erfahrung für eine Gruppe von gegnerischen Spielern, mit 50.000 Türken, die bereit sind, ihre Mannschaft zu brüllen, wenn sie versuchen, ihren Zwei-Tore-Vorsprung zu verteidigen und sich zum zweiten Mal in Folge für die Gruppenphase der Europa League zu qualifizieren. Jahreszeit.

Die Violets haben es seit der Saison 2017/18 nicht mehr über die Qualifikationsrunden des europäischen Wettbewerbs geschafft, und ihr unfruchtbarer Lauf wird wahrscheinlich weitergehen, wenn sie am Donnerstag keine monumentale Leistung erbringen.

Nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen Wolfsberger am Sonntag Frank HenselDas Team ist eindeutig in der Lage, auswärts gegen anständige Teams gute Leistungen zu erbringen, aber es wird seine Spieler daran erinnern, dass ein frühes Tor alles ändern kann.

Form der Fenerbahce Europa League:

Form von Fenerbahçe (alle Wettbewerbe):

Form der Austria Wien Europa League:

Form Austria Wien (alle Wettbewerbe):

Team-Neuigkeiten

©Reuters

King wurde für den Sieg gegen Adana Demirspor am Montagabend nicht in Fenerbahçes Kader berufen, da der Torschütze der letzten Woche aufgrund von Muskelermüdung wahrscheinlich eine weitere Woche ausfallen wird.

Enner Valenciader beim 4:2-Sieg am Montag zwei Tore erzielte, wird ihn voraussichtlich im Angriff ersetzen Serdar Aziz und Nazim Sangare Bleib weg.

Irfan Kaveci hofft auf ein paar Minuten auf der Bank, nachdem er letzte Woche von einer Verletzung zurückgekehrt ist.

Austria Wien wird derweil ohne Galvao reisen, nachdem ihm die Rote Karte des Verteidigers im Hinspiel eine Sperre für ein Spiel eingebracht hatte.

Johannes Handl trat in den Kader für den Wochenendsieg bei Wolfsberger ein, wobei der Innenverteidiger seinen Platz am Donnerstag wahrscheinlich behalten wird.

Hensel hat so etwas wie eine Verletzungskrise mit am Hals Ziad El Sheiwi, Matan Baltaxa, Florian Wüstinger, Armand Smrka und Marco Rugaz alle unwahrscheinlich, dass sie die Reise in die Türkei machen.

Mögliche Startaufstellung von Fenerbahçe:

Bayindir; Lemos, Szalai, Peres; Kadioglu, Yuksek, Crespo, Alioski; Rossi, Dursun, Valencia

Österreich Wien mögliche Ausgangszusammensetzung:

Fruchtl; Ranftl, Handl, Mühl, Koumetio, Da Graca; Braunoda, Fischer, Holland; Gruber, Fitz

Wir sagen: Fenerbahce – Austria Wien 2:0 (Fenerbahce gewinnt 4:0 nach Hin- und Rückspiel)

Letztlich ist am Donnerstag kaum mehr als ein komfortabler Heimsieg zu sehen.

Fenerbahce hat letzte Woche seinen Auswärtsgegner dominiert, und wir erwarten, dass sie Austria Wien erneut auf Distanz halten werden, um ihren Einzug in die Gruppenphase zu vervollständigen.

