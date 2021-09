Neues Leck zeigt, dass sich Google bei Pixel-6-Kameras nicht mehr ausschließlich auf die Softwareverarbeitung verlässt

Die Google-Pixel 6 wird voraussichtlich Googles größte Smartphone-Version seit den ursprünglichen Pixel-Smartphones im Jahr 2016 sein. Erstmals bringt das Unternehmen ein Smartphone mit ein eigenes personalisiertes SoC, aber das ist nicht die einzige große Änderung im Gange. Glaubt man den Leaks, setzt Google alles auf die Kamera des Pixel 6, nicht nur mit Software, sondern auch mit neuer Hardware.

Das Telefon ist bereits sehr detailliert durchgesickert (und Google mit dem Leckzug gerollt), aber das Team von XDA-Entwickler Es ist uns gelungen, eine brandneue Version der Google Kamera-App zusammen mit Details zur Funktionsweise der Pixel 6-Kamera in die Hände zu bekommen, und sie sieht fantastisch aus. Der Hauptsensor der Kamera wäre ein 50 MP Samsung ISOCELL GN1 Sensor.

Das wäre ein riesiger Sprung gegenüber dem 12,2 MP IMX363-Sensor, den Google seit dem 2018 eingeführten Pixel 3 verwendet. Wir haben auch einen 12 MP IMX386-Sensor für die Weitwinkelkamera und einen 48 MP IMX586 für sein 4x optisches Teleobjektiv. im Fall des Pixel 6 Pro. Es wird auch unterstützen [email protected] Videoaufnahme mit Zoom bis zu 7X (Bilder und andere Videoauflösungen werden bis zu 20X erreicht).

Wir können auch einige aufregende neue Funktionen für Softwarekameras erwarten, was nicht verwunderlich ist, da Google sich auf Software konzentriert und Pixelkameras eher für ihre hervorragende Verarbeitung als für ihre rohe Kameraleistung bekannt sind. . Hier gibt es mehrere Imbissbuden. Eine davon ist die manuelle Anpassung des Weißabgleichs, mit der Sie die Einstellung Ihrer Fotos im Handumdrehen ändern können.

Die interessanteste Neuheit ist die magischer Radiergummi – Basierend auf dem Namen sieht es so aus, als könnte es sich um eine Überarbeitung der Funktion zum Löschen von Objekten handeln, die mit Google Fotos passieren sollte, aber nie passierte, außer dieses Mal, das auf dem Gerät von der TPU im Google Tensor-Chipsatz behandelt wurde.

Zu den weiteren von XDA genannten potenziellen Funktionen gehört die Gesichtsunschärfe, die von Google tatsächlich bereits bestätigt wurde. Es hilft, Gesichter in HDR-Bildern zu verwischen, indem es mehrere Fotos sowohl mit dem Hauptsensor als auch mit dem Ultra-Wide-Sensor aufnimmt, dann alle erfassten Daten verwendet und sie zur Verarbeitung an die TPU weiterleitet. Es gibt auch Bewegungsunschärfe, Porträtprojektor, ästhetische nima, und Babymode, aber Informationen über diese sind rar, also müssen wir abwarten, wozu sie genau fähig sind.

Das Pixel 6 kommt sehr bald – siehe unsere anderen Cover um mehr darüber zu erfahren, was Sie erwartet.