D.Die Krankheiten, an denen Wladimir Putin angeblich leidet, reichen von Krebs bis Parkinson. In jedem Fall steht sein Rücktritt unmittelbar bevor. Seit einigen Wochen werden solche Berichte von internationalen Medien und russischen sozialen Netzwerken verfolgt. Ein Experte wird normalerweise zitiert Moskau: Valery Solowej, ehemaliger Professor an der außenpolitischen Eliteuniversität MGIMO.

Der Kreml lehnt Berichte ab, die auf Solowejs Aussagen als „Unsinn“ basieren – Putin ist gesund. Und tatsächlich wagt der Präsident nach Monaten der Herrschaft über das Land per Videokonferenz aufgrund der Koronapandemie allmählich, wieder an die Öffentlichkeit zu gehen.

Für sein Alter von nur 68 Jahren macht er beim Betrachter immer noch einen recht guten Eindruck. Solowej hingegen, ein mutmaßlicher Insider, hat kürzlich mit zunehmend absurden Aussagen Aufmerksamkeit erregt. Er behauptet, er sei Mitglied eines “mächtigen und gefährlichen” Geheime Organisation Sein.

Solowejs Ferndiagnosen über die Gesundheit des russischen Präsidenten sind daher sehr wahrscheinlich nicht wahr. Der virale Erfolg dieser falschen Berichte zeigt jedoch, dass nicht nur der Westen Putin satt hat, sondern auch ein großer Teil der Russen – jenseits der Kreise der Verschwörungstheoretiker. Auf jeden Fall behaupten sie, der Kreml-Chef sei nichts weiter als eine Erfindung der russischen Machtelite, eine künstliche Figur, die abwechselnd von mehreren Doppelgängern verkörpert wird.

Der echte Putin ist in einer ambivalenten Position. Die Präsidentschaftswahlen im März vor zwei Jahren waren für ihn auf dem Papier ein voller Erfolg: Putin erhielt fast 77 Prozent der Stimmen. Die Verfassungsreform, über die er mitten im Sommer war Pandemie gewählt, wurde mit fast 78 Prozent der Stimmen angenommen. Es ermöglicht Putin, praktisch unbegrenzt an der Macht zu bleiben, sei es als Staatsoberhaupt oder in einer anderen Funktion.

Sowohl bei den Präsidentschaftswahlen als auch bei der Verfassungsabstimmung wurden Vorwürfe wegen manchmal massiver Manipulationen erhoben, aber der Kreml kümmert sich nie darum. Auf der anderen Seite schwindet Putins altes Bild eines fast heiligen Staatsmannes, der seinem Land zuerst materiellen Wohlstand und dann eine neue globale politische Dimension brachte, allmählich.

Nach der Annexion der Krim vor sechs Jahren betrug das russische Vertrauen in Putin immer noch unglaubliche 89 Prozent. Vor drei Jahren vertrauten in Umfragen des unabhängigen Forschungsinstituts Levada bemerkenswerte 60 Prozent der Bevölkerung Putin.

Heute sind es nur noch 34 Prozent – und das gilt heute als gute Zahl. In den ersten Monaten der Pandemie hatte der Kreml-Chef ein distanziertes Auftreten und das geringe Volumen der Staatliche Beihilfe Insbesondere für Kleinunternehmer wird die Sympathie der Russen noch weiter sinken. Im Juli lag das Rating immer noch auf einem Rekordtief von 23 Prozent, hat sich aber seitdem angesichts der russischen Covid-Strategie ohne landesweite Sperren erholt.

Dies zeigt, dass Putin für die Russen immer noch der vertrauenswürdigste Politiker des Landes ist, aber keine unantastbare Autorität mehr. Dies wurde auch durch die Erhöhung des Rentenalters vor zwei Jahren sichergestellt, die viele Russen als Vertrauensbruch empfanden. Zuvor hatte sich Putin jahrelang gegen eine Rentenreform ausgesprochen.

Die große Frage ist nun, was im Jahr 2024 passieren wird, wenn Putins derzeitige Amtszeit abläuft. Der „Opa“, wie Russlands zunehmend unzufriedene junge Erwachsene den Kreml-Chef nennen, könnte dann endlich den Weg für eine Machtübertragung ebnen. Viele Russen wollen offenbar, dass er den Kreml nach Ablauf seiner Amtszeit zumindest verlässt.

In einer Umfrage des Wahlinstituts Levada befürworteten nur 27 Prozent der Befragten Putins Verbleib in der Präsidentschaft, und weitere elf Prozent würden ihn gerne als Premierminister sehen.

Im Gegensatz dazu würden insgesamt 32 Prozent der Befragten es vorziehen, dass Putin aus dem öffentlichen Leben verschwindet oder einfach in den Ruhestand geht. Auf jeden Fall besteht kein Konsens mehr über Putins fortgesetzte Herrschaft in Russland. Der jüngste Gesetzesentwurf in der Duma beflügelt Spekulationen über eine Zukunft ohne Putin. Dies würde es Putin ermöglichen, nach einem möglichen Rücktritt als Präsident politisch und rechtlich unverletzlich zu bleiben.

Dies ist ein schwerer Schlag für Putin-Kritikerdie auf eine rechtliche Überprüfung seiner Regierungszeit nach Ablauf seines politischen Mandats hoffen. Die Aufhebung der Immunität eines ehemaligen Präsidenten wäre mit so hohen Hürden verbunden, dass dies in der Praxis nicht möglich wäre.

Wenn das Gesetz wie erwartet durch die Duma geht und in Kraft tritt, gibt es dementsprechend nur wenige Fälle, in denen die Immunität aufgehoben werden kann: Verrat oder ein anderes schweres Verbrechen. Dazu muss die Duma Vorwürfe erheben, der Föderationsrat und der Oberste Gerichtshof müssen das Unterhaus unterstützen – während das russische Verfassungsgericht die Richtigkeit des Verfahrens bestätigt.

Bedeutet das, dass Putin sich sofort auf eine Zukunft außerhalb der Präsidentschaft vorbereitet? Eine solche transparente Botschaft würde nicht zu Putins Stil passen. Er denkt über seine Pläne nach Russische Eliten und die Leute normalerweise so lange wie möglich im Dunkeln.

Nur vier Monate vor den Präsidentschaftswahlen 2012 kündigte er an, dass er Russland über 2011 hinaus regieren wolle. Putin will überraschen, wie als er seine Regierung Anfang dieses Jahres entlassen hat. Man kann aber davon ausgehen, dass er bereits einen Plan für die Zeit nach seiner jetzigen Amtszeit entwickelt hat.