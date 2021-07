Russland verlässt 20 Jahre altes Raumstationsmodul, um den Weg für die Ankunft des Labors zu ebnen

Ein russischer Progress-Frachter legte am frühen Montag von der Internationalen Raumstation ISS ab und nahm die Pirs-Luftschleuse und das zwei Jahrzehnte alte Andockabteil mit, um den Weg für die Ankunft des neuen russischen Mehrzwecklabormoduls Nauka am Donnerstag zu ebnen.

Nachdem das Versorgungsschiff Progress MS-16 / 77P fest auf Pirs verriegelt war, wurden die Haken und Riegel, die das landseitige Andockfach des Swesda-Servicemoduls am landseitigen Hafen festhielten, geöffnet, und die Progress zog sich um 18.55 Uhr EDT zurück.

Nachdem sich Progress in eine sichere Entfernung bewegt hatte, feuerte Progress um 10:01 Uhr seine Triebwerke ab und verursachte 41 Minuten später einen zerstörerischen Tauchgang in die Atmosphäre. Der Bremsbrand sollte sicherstellen, dass alle Trümmer, die die Wiedereintrittsheizung überleben könnten, sicher in den südlichen Pazifik fallen.

Der Frachter Progress MS-16 / 77S zieht Anfang des 26. Juli 2021 von der Internationalen Raumstation ISS ab und zieht die mit weißen Isolierdecken bedeckte Luftschleuse Pirs und das Andockabteil vom Servicemodul Swesda weg. Die Abreise von Pirs ebnet den Weg für die Ankunft eines neuen russischen Mehrzweck-Labormoduls am 29. Juli 2021. NASA-Fernsehen



Das Abdocken war ursprünglich für letzten Freitag geplant, zwei Tage später Der Start von Nauka des Kosmodroms Baikonur in Kasachstan, aber Probleme mit den Navigations- und Antriebssystemen des Labors veranlassten russische Fluglotsen, den Abflug von Pirs zu verschieben.

Schließlich, nach mehreren angstvollen Tagen der Fehlersuche, wurde das Antriebssystem der Nauka wieder in den Normalbetrieb gebracht und zwei erfolgreiche Tests des KURS-Navigations- und Rendezvous-Systems wurden durchgeführt. Obwohl nur wenige Details mitgeteilt wurden, genehmigten die russischen Missionschefs anschließend die Abreise von Pirs und Progress.

Pirs wurde am 14. September 2001, drei Tage nach den Anschlägen vom 11. September, gestartet. Es diente fast 20 Jahre lang als Andockhafen für Besuche von Sojus-Besatzungsschiffen und Progress-Frachtschiffen und als Luftschleuse für russische Weltraumspaziergänge.

Das viel größere 44.000-Pfund-Nauka-Modul verfügt über eine Luftschleuse und einen Andockhafen, erweiterte Mannschaftsquartiere, Forschungsraum, zusätzliche Toiletten, einen Sauerstoffgenerator, Sonnenkollektoren und einen gebauten Roboterarm der Europäischen Weltraumorganisation. Die Triebwerke von Nauka helfen auch, das Rollen zu kontrollieren, um die Station richtig ausgerichtet zu halten.

Nachdem Pirs gegangen war, planten die NASA-Fluglotsen, den in Kanada gebauten Roboterarm der Station auf dem russischen Zarya-Modul neu zu positionieren, damit er eine siebenstündige Inspektion des jetzt freien Modulports Zvezda mit Blick auf die Erde durchführen konnte. Russische Ingenieure möchten sicherstellen, dass es keine Trümmer oder andere Probleme gibt, die die ordnungsgemäße Funktion des Festmachermechanismus bei der Ankunft von Nauka verhindern könnten.

Der Progress-Frachter mit fest angebrachtem Pirs-Modul steuert auf einen feurigen Wiedereintritt über den Pazifischen Ozean zu. NASA-Fernsehen



Sofern keine Probleme festgestellt werden, wird das Labormodul am Donnerstag sein Rendezvous mit der Raumstation abschließen und um 9:24 Uhr am Hafen von Swesda mit Blick auf die Erde andocken. Bis zu elf russische Weltraumspaziergänge werden über etwa sieben Monate dauern, um das neue Labormodul elektrisch anzuschließen und auszurüsten.

Das Andocken von Nauka erfolgt am Tag vor dem Start durch eine United Launch Alliance Atlas 5-Rakete einer Boeing CST-100 Starliner Crew-Kapsel an die Station für einen unbemannten Testflug. Der Einsatz von Atlas 5 auf Pad 41 der Raumstation Cape Canaveral wird am Mittwoch erwartet, mit einem Start am Freitag um 14:53 Uhr.

Der Starliner ist, wie das bereits einsatzfähige Raumschiff Crew Dragon von SpaceX, darauf ausgelegt, US-Astronauten und Partnerorganisationen auf kommerzieller Basis zur und von der Raumstation zu transportieren und so dazu beizutragen, die Abhängigkeit der NASA nach dem Shuttle von der russischen Sojus-Raumsonde zu beenden für den Mannschaftstransport.

Bei einem ersten Testflug der Starliner im Dezember 2019 traten schwerwiegende Softwarefehler auf, was Boeing dazu veranlasste, vor dem ersten planmäßigen Start des Schiffes mit einer Besatzung an Bord Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres einen zweiten unbemannten Testflug zu starten.

Für den Testflug wird der Starliner vor dem Harmony-Vorwärtsmodul der Station andocken und nach White Sands, New Mexico, zurückkehren und am 5. August landen.