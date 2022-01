Russland plant Sabotage, um den Einmarsch in die Ukraine zu rechtfertigen, sagen die USA

Die Vereinigten Staaten beschuldigten Russland am Freitag, in Sprengstoff ausgebildete Saboteure zu entsenden, um einen Vorwand für eine Invasion in die Ukraine zu erfinden, wo Regierungswebsites bei einem Cyberangriff mit Moskau zerstört wurden.

Die Anschuldigungen und der Vorfall markieren eine bemerkenswerte neue Eskalation der Spannungen um die Ukraine, kurz nach einer Woche der Gespräche zwischen dem Westen und Russland, die eine diplomatische Lösung anstrebten.

Russland hat Panzer, Artillerie und Zehntausende Soldaten nahe der ukrainischen Grenze angehäuft, da es Garantien fordert, dass sein Nachbar niemals der NATO beitreten wird, die am Freitag eine neue Cyber-Kooperation mit Kiew als Reaktion auf Angriffe angekündigt hat.

Das Weiße Haus erläuterte die Geheimdienstergebnisse und sagte, Russland habe „die Voraussetzungen geschaffen für die Möglichkeit, einen Vorwand für die Invasion zu fabrizieren“, indem es der Ukraine die Schuld gebe.

„Uns liegen Informationen vor, die darauf hindeuten, dass Russland bereits eine Gruppe von Agenten aufgestellt hat, um eine Operation unter falscher Flagge in der Ostukraine durchzuführen“, sagte der Pressesprecher des Weißen Hauses, Jen Psaki.

„Agenten werden in urbaner Kriegsführung und dem Einsatz von Sprengstoff geschult, um Sabotageakte gegen russische Stellvertreter durchzuführen.“

Der US-Geheimdienst geht davon aus, dass Russland seine Operationen mehrere Wochen vor einer militärischen Invasion beginnen könnte, die zwischen Mitte Januar und Mitte Februar beginnen könnte, sagte Psaki.

Russland hat Pläne für einen Einmarsch in die Ukraine dementiert und die jüngsten US-Erklärungen schnell zurückgewiesen, wobei Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sie als „unbegründet“ bezeichnete.

– ‚Angst haben‘ –

Da die Welt auf Anzeichen einer Invasion in höchster Alarmbereitschaft ist, wurden Regierungsstellen in der ganzen Ukraine, darunter das Ministerium für Notfälle, das Bildungsministerium und das Kabinett, am frühen Freitag geschlossen.

Die Ukraine ermittelte noch, aber vorläufige Hinweise deuteten darauf hin, dass „Hackergruppen, die mit dem russischen Geheimdienst in Verbindung stehen, hinter dem heutigen massiven Cyberangriff auf Regierungswebsites stecken könnten“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Oleg Nikolenko, auf Twitter.

Auf den gehackten Websites stand eine Nachricht auf Ukrainisch, Russisch und Polnisch: „Alle Informationen über Sie sind öffentlich geworden, haben Sie Angst und erwarten Sie das Schlimmste“.

Der ukrainische Sicherheitsdienst SBU sagte jedoch, der Zugang zu den meisten Websites sei innerhalb weniger Stunden wiederhergestellt worden, und vorläufige Informationen zeigten, dass keine persönlichen Informationen durchgesickert waren.

Die NATO sagte, ihre Experten seien in der Ukraine vor Ort, um Unterstützung anzubieten.

„In den kommenden Tagen werden die NATO und die Ukraine ein Abkommen über eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Cybersicherheit unterzeichnen, einschließlich des Zugangs der Ukraine zur Malware-Informationsaustauschplattform der NATO“, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Die Außenminister der Europäischen Union sagten bei ihrem Treffen in der französischen Stadt Brest ihre Unterstützung zu, wobei mehrere sagten, sie hätten einen Cyberangriff befürchtet, um den Boden für eine russische Invasion vorzubereiten.

„Einige sagen, der Cyberangriff könnte ein Auftakt für andere Aktivitäten sein, militärische Aktivitäten“, sagte der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg gegenüber Reportern.

Russland werden wiederholt Hackerangriffe im ehemaligen Sowjetland und im Westen vorgeworfen.

Im Oktober 2020 beschuldigten die Vereinigten Staaten sechs Russen, Cyberangriffe auf das ukrainische Stromnetz, die französischen Wahlen 2017 und die Olympischen Winterspiele 2018 durchgeführt zu haben.

– Russische Militärübungen –

US-Präsident Joe Biden hat seinen Amtskollegen Wladimir Putin in zwei Telefonaten vor den schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen einer russischen Invasion gewarnt.

Russland hat die Ukraine unter Druck gesetzt, seit ein Aufstand vor fast einem Jahrzehnt eine Regierung gestürzt hat, die sich den Aufrufen widersetzte, sich dem Westen anzunähern.

Moskau eroberte 2014 die Halbinsel Krim, als in der Ostukraine ein pro-russischer Aufstand ausbrach, der seitdem mehr als 13.000 Menschen das Leben gekostet hat.

US-Beamte sagen, dass Russland anscheinend einem Spielbuch von 2014 folgt, als es auch versuchte, die Stimmung mit Vorwürfen des Missbrauchs durch die Ukraine zu schüren.

Die US-Botschafterin bei der NATO, Julianne Smith, sagte Reportern in Brüssel, dass es vor Ort noch „eine Reihe möglicher Szenarien“ gebe, darunter einen „umfassenden konventionellen Militärangriff“.

Das vom russischen Verteidigungsministerium am Freitag veröffentlichte Filmmaterial zeigt russische Panzer und Infanteristen, die Schießübungen in der Nähe der südrussischen Stadt Rostow am Don in der Nähe der Ukraine durchführen.

Moskau sagte, es sei eine Reaktion auf die aus seiner Sicht wachsende Präsenz der NATO in seinem Einflussbereich, wo es sich entschieden gegen die Erweiterung des atlantischen Bündnisses wende.

Der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow sagte am Donnerstag, Moskau sehe keinen Grund, eine neue Runde von Sicherheitsgesprächen mit dem Westen zu führen, nachdem seiner Meinung nach bei den Gesprächen in Genf, Brüssel und Wien keine Fortschritte erzielt worden seien.

Rjabkow sagte auch, er schließe die Möglichkeit nicht aus, dass Moskau Truppen zu seinen Verbündeten Venezuela oder Kuba entsenden könnte, falls die Diplomatie scheitern sollte.

Die Ukraine hoffte jedoch erneut auf Diplomatie und sagte, sie habe eine Dreier-Videokonferenz mit ihrem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie Putin und Biden angeboten.

Selenskyjs Adjutant Andriy Yermak sagte vor dem Atlantic Council in Washington, die Vereinigten Staaten unterstützten den Vorschlag, aber Russland habe nicht geantwortet.

