Demonstranten fordern Netflix auf, in Trans-Inhalte zu investieren, Führungskräfte | Nachrichten

Die Organisatoren einer Kundgebung in Hollywood am Mittwoch (20. Oktober) zur Unterstützung von Trans-Netflix-Mitarbeitern, die einen Streik wegen der Handhabung von Dave Chappelles neuestem Comedy-Special veranstalteten, haben den Streamer aufgefordert, Filmmaterial von Chappelle aus den Netflix-Geschäften zu entfernen und in Trans zu investieren und nicht-binäre Inhalte.

Aktivisten, angeführt von der Medienpersönlichkeit und Organisatorin der Kundgebung, Ashlee Marie Preston, wurden vor den Büros des Streamers in Hollywood von einer Menschenmenge von mehr als 100 Personen begleitet, darunter auch Transparent Schöpfer Joey Soloway, der dazu aufrief, eine Transperson in die Liste von Netflix aufzunehmen.

Unter anderem forderten die Organisatoren den Streamer auf, interne Prozesse rund um den Go-Live zu bewerten, um vielfältiges Feedback zu ermöglichen; mehr Trans-Führungskräfte einstellen; Warnung vor Chappelle-Show hinzufügen Am nächsten die Warnung der Zuschauer, dass es transphobe Sprache, Frauenfeindlichkeit, Homophobie und Hassreden enthielt; und fördern Sie positive Trans-Inhalte wie Offenlegung. Netflix-Co-CEO Ted Sarandos wies darauf hin, dass Chappelle die Zuschauer zu Beginn seiner Show vor Inhalten warnt.

Reden mit Bildschirm Preston sagte, sie habe Sarandos und Co-CEO Reed Hastings zu einem Treffen eingeladen, um Bedenken auszuräumen. „Wenn wir keine Antwort haben, werden wir das Nest erschüttern, um zu sehen, was passiert“, sagte sie. „Wir gehen nicht. Das ist der Anfang.“ Zum jetzigen Zeitpunkt sagen Prestons Mitarbeiter, dass sie keine Antwort erhalten hat.

Bezugnehmend auf Sarandos Äußerungen am Dienstag, in denen er zugab, die interne Kommunikation über die Veröffentlichung von „vermasselt“ zu haben das Näher und hätte mehr Menschlichkeit zeigen können, als die Mitarbeiter sich über den Inhalt der Show verletzt fühlten, sagte Preston: „Es ist ein Anfang. Ich glaube nicht, dass er noch da ist, aber wenn er uns sagt, dass er da ist, ist es wichtig, dass wir auftauchen und das Gespräch mit ihm führen.

„Wir versuchen, Fairness zu erreichen“, fuhr sie fort. „Es reicht nicht Trans- und nicht-binäre Menschen am Arbeitsplatz sichtbar zu machen – es ist wichtig, Menschen an einem Tisch zu haben, die das Geschäft vorantreiben.

„Wir sind für die trans- und nicht-binären Mitarbeiter von Netflix aufgetaucht, damit sie jedes Mal Bescheid wissen [act] Sie haben die Unterstützung der gesamten Gemeinschaft.

Preston sagte Unterstützung für Shows wie das Näher „hat die Schleusen des Hasses geöffnet und wir müssen seine Träger sein“. Sie sagte, sie habe am Morgen des Protests hasserfüllte Nachrichten über soziale Medien erhalten.

Irgendwann am frühen Mittwochnachmittag kamen Gegendemonstranten mit Schildern mit der Aufschrift „Witze sind lustig“ und schubsten die Demonstranten. Einige Leute fuhren vorbei und schrien die Menge an, während andere ihre Unterstützung von ihren Autos aus zum Ausdruck brachten.

Ein Netflix-Mitarbeiterehepaar, das an dem Streik teilgenommen hatte, sagte Bildschirm Sie arbeiteten in verschiedenen Abteilungen des Unternehmens, wollten sich aber darüber hinaus nicht äußern. Letzte Woche hat Netflix einen Mitarbeiter entlassen, weil er angeblich Finanzinformationen preisgegeben hatte das Näher die auf Bloomberg News erschien und enthüllte, dass Netflix 24,1 Millionen Dollar ausgegeben hat das Näher im Vergleich zu 21,4 Millionen Dollar auf Tintenfisch-Spiel, die meistgesehene TV-Show des Unternehmens, die von mehr als 142 Millionen Abonnentenhaushalten angesehen wurde.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat Netflix die Forderungen der Versammlung oder Prestons Wiedervereinigungsantrag nicht kommentiert. Das Unternehmen veröffentlichte heute die folgende Erklärung: „Wir schätzen unsere transsexuellen Kollegen und Verbündeten und verstehen den tiefen Schmerz, der verursacht wurde. Wir respektieren die Entscheidung jedes Mitarbeiters, der das Unternehmen verlässt, und erkennen an, dass wir sowohl bei Netflix als auch bei unseren Inhalten noch viel zu tun haben.