Russland eröffnet neues Strafverfahren gegen wichtige Verbündete von Nawalny

Russisch Die Behörden haben ein neues Strafverfahren gegen die beiden engsten Verbündeten des inhaftierten Oppositionsführers Alexei Nawalny eingeleitet.

Die Untersuchungskommission kündigte am Dienstag eine Untersuchung gegen Leonid Volkov und Ivan Zhdanov an und beschuldigt sie, Spenden für extremistische Gruppen zu sammeln. Die Anklage sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu acht Jahren vor.

Im Juni verbot ein Gericht die Nawalny Anti-Korruptions-Stiftung und ein Netzwerk ihrer Regionalbüros als extremistische Organisationen. Die Benennung hinderte die Angehörigen der Gruppen daran, für öffentliche Ämter zu kandidieren, und setzte sie langen Gefängnisstrafen aus.

Die Stiftung hat ihre Crowdfunding-Bemühungen kurz vor dem Gerichtsurteil eingestellt, um die Risiken für ihre Unterstützer zu mindern. Letzte Woche gab das Nawalny-Team jedoch bekannt, dass es die Mittelbeschaffung durch den Einsatz von Krypto-Transaktionen wiederaufnimmt, die das russische Bankensystem umgehen und es den Spendern ermöglichen würden, anonym zu bleiben.

Die russischen Behörden blockierten schnell die Fundraising-Site, die vom Nawalny-Team eingerichtet wurde. Die Untersuchungskommission leitete eine strafrechtliche Untersuchung ein und behauptete, Wolkow und Schdanow wollten die “illegalen Aktivitäten” der verbotenen Organisationen strafrechtlich verfolgen.

Die beiden Verbündeten Nawalnys waren in den letzten Jahren Ziel zahlreicher strafrechtlicher Ermittlungen und haben Russland verlassen.

Die beiden reagierten sarkastisch auf die Nachrichten vom Dienstag. „Meine Freunde, das ist ein echtes Problem. Ich habe aufgehört, die gegen mich erhobenen Strafverfahren zu zählen. was sonst? “, schrieb Zhdanov auf Instagram.

Volkov wiederholte seine Meinung in einem Facebook-Post und sagte: „Politik in Russland im Jahr 2021 ist, wenn Sie in einem Meeting sind, Ihr Telefon durch Push-Benachrichtigungen, Fragen und Anrufe explodiert, Sie denken beiläufig: „Oh, wahrscheinlich ein neuer Krimineller“. Fall”, setzen Sie das Meeting in Ruhe fort, überprüfen Sie dann Ihre Nachrichten und es ist ein neuer Kriminalfall. “

Nawalny, der schärfste politische Feind des russischen Präsidenten Wladimir Putin, wurde im Januar bei seiner Rückkehr aus Deutschland festgenommen, wo er sich fünf Monate lang von einer Vergiftung mit einem Nervengift erholte, das er dem Kreml zuschreibt – eine Anschuldigung, die von den russischen Behörden zurückgewiesen wurde.

Im Februar wurde Nawalny zu einer 2,5-jährigen Haftstrafe verurteilt, weil er gegen eine Bewährungsstrafe aus dem Jahr 2014 verstoßen hatte, die er als politisch motiviert zurückwies.

Seine Festnahme und Inhaftierung löste eine Welle von Massenprotesten aus, die für den Kreml eine große Herausforderung zu sein schienen. Die Behörden reagierten mit Massenverhaftungen von Demonstranten und Anklagen gegen Nawalnys engste Mitarbeiter.

Viele haben Russland inzwischen verlassen, andere wurden unter Hausarrest gestellt oder anderen Beschränkungen unterworfen, die sie an der Teilnahme an politischen Aktivitäten hinderten.

Nachdem die russischen Behörden Nawalnys Stiftung und Regionalbüros als Extremisten bezeichnet hatten, blockierten sie rund 50 Websites, die von seinem Team oder seinen Unterstützern betrieben wurden, weil sie angeblich Propaganda einer extremistischen Gruppe verbreiteten.

Nawalnys Verbündete haben die Verschärfung der Repression mit den bevorstehenden Parlamentswahlen in Russland in Verbindung gebracht. Die Abstimmung vom 19. September wird allgemein als wichtiger Teil von Putins Bemühungen angesehen, seine Herrschaft vor den Präsidentschaftswahlen 2024 zu festigen.

Der 68-jährige russische Staatschef, der seit mehr als zwei Jahrzehnten an der Macht ist, hat im vergangenen Jahr Verfassungsänderungen durchgesetzt, die ihm möglicherweise erlauben würden, bis 2036 an der Macht zu bleiben.

Während die Abstimmung näher rückt, sehen sich Oppositionsanhänger, unabhängige Journalisten und Menschenrechtsaktivisten in Russland zunehmendem Druck der Regierung ausgesetzt. Die russischen Behörden haben mehrere unabhängige Medien und Reporter zu „ausländischen Agenten“ erklärt – ein Etikett, das zusätzliche staatliche Kontrolle beinhaltet und starke abwertende Untertöne hat, die die Empfänger diskreditieren könnten – und haben Razzien gegen prominente investigative Journalisten vorgenommen.