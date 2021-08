Neue BIOS-Updates machen die Unterstützung von Windows 11 auf benutzerdefinierten PCs weniger langweilig

Wenn Sie einen vorgefertigten Desktop oder Laptop verwenden, der in den letzten drei oder vier Jahren hergestellt wurde, ist Windows 11 manchmal verwirrend, manchmal umstritten Die neuen sicherheitsorientierten Systemanforderungen stellen für Sie kein Problem dar – alle Sicherheitsfunktionen, die Microsoft für das neue Betriebssystem benötigt, sollten standardmäßig aktiviert sein. Die Änderung stellt ein größeres Problem für Leute dar, die ihre eigenen Computer bauen (oder Computer für sie bauen lassen), da Funktionen wie das Trusted Platform Module (TPM) oft standardmäßig deaktiviert sind.

Die meisten Mainboard-Hersteller haben bereits Listen mit Boards veröffentlicht, die die Anforderungen von Windows 11 erfüllen sollen, und einige gehen sogar noch weiter, indem sie neue BIOS-Updates veröffentlichen, die standardmäßig integrierte TPMs in Intel-Prozessoren und AMD ermöglichen. Obwohl es normalerweise nicht allzu schwierig ist, das TPM manuell einzuschalten, behält jeder Motherboard-Hersteller diese Einstellung an einem anderen Ort, und die Bezeichnung der Einstellung unterscheidet sich je nachdem, ob Sie einen Intel- oder AMD-Chip oder was auch immer verwenden . ‘konfigurieren.

Asus verfolgt den umfassendsten Ansatz, mit BIOS-Updates verfügbar oder “im Test” für die überwiegende Mehrheit der Intel- und AMD-Motherboards, die in den letzten drei oder vier Jahren hergestellt wurden (Intels Chipsätze der 300-, 400- und 500-Serie und “AMD werden weithin unterstützt und decken die meisten 8. Generation und neuer ab”. Intel-Prozessoren und alle Ryzen-Prozessoren von AMD). Aber ASRock hat auch BIOS-Updates veröffentlicht, die TPM für eine Handvoll seiner neuen Motherboards ermöglichen, und wir erwarten, dass andere Motherboard-Hersteller in den kommenden Monaten nachziehen werden. Wir haben uns an ASRock, Gigabyte und MSI gewandt, um zu sehen, ob sie Informationen zum Teilen haben, und wir werden sie aktualisieren, wenn sie dies tun.

Natürlich benötigen Sie kein BIOS-Update, um Ihr Prozessor-TPM zu aktivieren. Aber es ist gut zu wissen, dass neue Motherboards, auf denen die neueste BIOS-Version installiert ist, Windows 11 unterstützen, ohne dass zusätzliche Arbeit erforderlich ist, und diese Einstellungen sind wichtig, wenn ein Stromausfall oder eine Konfigurationsänderung Ihre BIOS-Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzt.