Russland behauptet, Syrien habe 22 von 24 israelischen Raketen bei einem Luftangriff abgeschossen

MOSKAU (dpa) – Syrische Luftverteidigungskräfte haben 22 Raketen von israelischen Kampfjets bei einem Luftangriff auf Ziele in Syrien abgeschossen, teilte das russische Militär am Freitag mit.

Konteradmiral Vadim Kulit, Leiter des Versöhnungszentrums der russischen Armee in Syrien, sagte am Donnerstagabend, sechs israelische Kampfflugzeuge hätten vom libanesischen Luftraum aus Einrichtungen in den Provinzen Damaskus und Homs angegriffen.

Kulit sagte, syrische Luftverteidigungseinheiten hätten 22 der 24 Raketen israelischer Kampfjets mit den von Russland bereitgestellten Luftverteidigungssystemen Pantsyr-S und Buk-M2 abgeschossen.

Es gab keine sofortige Reaktion von Israel, das sich selten zu seinen Militäroperationen in Syrien äußert.

Syrien behauptet regelmäßig, israelische Raketen abzuschießen. Syrische Kriegsanalytiker glauben im Allgemeinen, dass solche Behauptungen – die nach fast jedem israelischen Luftangriff zu hören sind – falsche und bedeutungslose Angeberrechte sind.

Auch Russland, das Syrien mit seiner Luftverteidigung beliefert, hat ein Interesse daran zu zeigen, dass diese nicht wirkungslos sind.

Kulits Aussage folgt einem Bericht der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur SANA, wonach syrische Luftverteidigungseinheiten auf einen israelischen Luftangriff auf die Landschaft von Damaskus und die zentrale Provinz Homs reagierten.

Es gibt jedoch keine offiziellen Berichte über Opfer, sagte ein in Großbritannien ansässiger Kriegsbeobachter am Freitag, bei den Angriffen seien vier pro-iranische Kämpfer getötet worden, die mit dem Regime von Damaskus verbündet waren.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sagte, die israelischen Raketen hätten “Waffendepots und Militärpositionen” der libanesischen schiitischen Terrorgruppe Hisbollah in der Region Qarah im Nordwesten der Provinz Damaskus in der Nähe der Provinz Homs und der libanesischen Grenze gezielt.

Eine Luftabwehrrakete, unten in der Mitte, steuert auf eine scheinbar in Syrien abgefeuerte Rakete zu, wie in einem von Syrian State News veröffentlichten Video gezeigt wird. (Bildschirmaufnahme: YouTube / SANA)

Die Angriffe töteten vier Mitglieder der vom Iran unterstützten Gruppe, aber es war nicht sofort klar, ob es sich um Syrer oder Libanesen handelte, so der War Monitor, eine pro-syrische Oppositionsorganisation mit ungewisser Finanzierung mit Sitz im Vereinigten Königreich.

Auch libanesische Medien berichteten, dass im Gebiet um Qalamoun an der zerklüfteten Grenze zwischen dem Libanon und Syrien zwei Raketen abgestürzt seien, wobei nicht klar ist, ob die Projektile von den mutmaßlichen Luftangriffen oder wandernden Abfangjägern stammten.

Israel führte während des Bürgerkriegs Hunderte von Luftangriffen in Syrien durch, die auf mutmaßliche Waffenlieferungen für die vom Iran unterstützte libanesische militante Gruppe Hisbollah abzielten, die an der Seite der syrischen Regierungstruppen kämpft. Er erkennt oder diskutiert solche Transaktionen selten.

Russland führt seit 2015 eine Militärkampagne in Syrien und hilft der Regierung von Präsident Bashar Assad, nach einem verheerenden Bürgerkrieg die Kontrolle über den größten Teil des Landes zurückzugewinnen. Moskau hat auch dazu beigetragen, Syriens Militärarsenale zu modernisieren und sein Personal auszubilden.