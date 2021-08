Neuer Metroid Dread-Trailer veröffentlicht, weitere Infos kommen am 27. August

Nintendo hat einen neuen Trailer zu Metroid Dread veröffentlicht. Der Trailer wurde nebenher ausgestrahlt Metroid Dread Report Vol. 2 5, die die Fähigkeiten, die Samus im nächsten Spiel haben wird, detailliert beschreibt und gleichzeitig darauf hinweist, dass ein weiterer Bericht und ein weiterer Trailer auf dem Weg sind.

“[The next report will shed] werfen Licht auf neue Geheimnisse, die in einem kommenden Game-Trailer enthüllt werden “, schrieb Nintendo in der Beschreibung des Videos auf YouTube. „Bitte freuen Sie sich auf den 27. August. “

Läuft gerade: Metroid Dread – Gameplay-Trailer zu "Another Glimpse Of Dread"

Im neuesten Trailer sehen wir, wie Samus zu seiner nächsten Mission fliegt und erfährt, dass sie als Fallback geschickt wird, um sich mit den letzten der X-Parasiten, den Bösewichten von Metroid Fusion, zu befassen. Überraschenderweise bekommen wir hier auch ein bisschen Sprachausgabe – abgesehen von Metroid Prime und Metroid: Other M-Trilogie setzt die Metroid-Serie auf geschriebenen Text, um die Dialoge zu liefern.

Die zweite Hälfte des Trailers scheint viel später zu spielen. Samus hat ihr Standard-Varia-Kostüm durch das Hellblau ersetzt, das sie anscheinend für die meisten Metroid-Dreads tragen wird.

Im Juli enthüllte Nintendo, dass dieses neue Kostüm tatsächlich das blaue Kostüm von Samus in Metroid Fusion. “In Metroid Dread scheint sich Samus’ Kostüm im Vergleich zu seinen früheren Missionen stark verändert zu haben”, schreibt Nintendo. „Dies ist das Ergebnis der organischen Kombination von Metroid Fusion – die durch den Angriff der parasitären Lebensform X und die Injektion des Metroid-Impfstoffs stark verändert wurde – und allmählich zu seiner ursprünglichen mechanischen Form des Power Suit zurückkehrt.“

Metroid Dread soll am 8. Oktober auf der Switch erscheinen.