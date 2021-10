Russisches Filmteam dreht ersten Weltraumfilm

Ein russischer Schauspieler und Regisseur hat diese Woche die Erde an Bord eines Raumschiffs verlassen, um mit den Dreharbeiten zu einem Film zu beginnen. Russische Beamte sagten, der Film werde Russlands Erfolg im Weltraum hervorheben.

Dmitry Peskov ist Pressesprecher von Präsident Wladimir Putin.

“Wir waren Pioniere im Weltraum und gepflegt a zuversichtlich Position “, sagte Peskov und fügte hinzu, dass die Weltraumforschung für Russland großartig ist.

Die Schauspielerin Yulia Peresild und der Regisseur Klim Shipenko sind am Dienstag mit dem Kosmonauten Anton Shkaplerov von einem Standort in Kasachstan abgeflogen. Sie kamen etwa drei Stunden später an der Internationalen Raumstation an, wo sie 12 Tage bleiben werden.

Der zukünftige Film heißt Herausforderung. Es erzählt die Geschichte eines Arztes, der zur Raumstation eilt, um einem Astronauten mit Herzproblemen zu helfen.

Die Passagiere hatten vier Monate Zeit, sich auf die Raumfahrt vorzubereiten.





Peresild sagte, das Training für die Reise sei hart gewesen. Aber, wenn sie ihr Ziel erreicht haben, “wird nicht alles so schwer erscheinen und wir werden uns mit einem Lächeln daran erinnern.”

Shipenko sagte, er werde den Film nach dem Weltraumdreh zu Hause fertigstellen. Zwei weitere russische Kosmonauten, die sich bereits auf der Raumstation befinden, werden ebenfalls im Film auftreten.

Dmitry Rogosin leitet die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos und hat das Projekt maßgeblich mitgeprägt.

„Der Raum verdient es, professioneller und künstlerischer gezeigt zu werden“, sagte er.

Rogosin sagte, er habe die bearbeitet Szenario selbst, um die Realitäten der Raumfahrt richtig darzustellen. „Wir beschreiben einige echte Notfälle, die dort auftreten können“, sagte er.





Oleg Novitskiy ist ein erfahrener russischer Kosmonaut. Er wird die Figur mit dem Herzproblem im Film spielen. Wenn das erledigt ist, wird er zum Kapitänssitz der Sojus-Raumsonde zurückkehren und den Schauspieler und Regisseur zur Erde zurückbringen.

Ich bin Dan Friedell.

Dan Friedell hat diese Geschichte für Learning English basierend auf einem Bericht von Associated Press adaptiert. Caty Weaver war die Redakteurin.

Wörter in dieser Geschichte

Pionier – nicht. jemand, der hilft, neue Ideen, Methoden usw.

zuversichtlich – adj. fühlen oder glauben, dass man etwas gut machen oder erreichen kann

Szenario – nicht. die schriftliche Form eines Theaterstücks, Films, Fernsehprogramms usw.