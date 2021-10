Hamilton leitet zwei türkische GP-Trainingseinheiten

Formel-1-Champion Lewis Hamilton fuhr am Freitag mit neuem Motor die schnellste Zeit der beiden Trainings zum Türkischen Grand Prix.

Der Tabellenführer führte die erste Session vor dem Titelrivalen Max Verstappen und die zweite vor Charles Leclerc von Ferrari, der beides eindrucksvoll führte.

„Die (Motor-)Änderungen waren in Ordnung“, sagte Hamilton. „Ich bin mir nicht sicher, ob es sich in der zweiten Sitzung so gut angefühlt hat.

Hamilton ist der Formel-1-Rekordhalter mit 101 Pole-Positions und er braucht eine solide Leistung im Qualifying am Samstag, um den Schaden durch eine 10-Startplatz-Strafe für einen Motorwechsel zu begrenzen.

“Ich muss auf der Pole stehen, um den Verlust zu begrenzen”, sagte Hamilton, der in dieser Saison mit 7:3 Rückstand auf Verstappen auf die Pole Position holt.

Selbst wenn Hamilton die Pole Nr. 102 holt, wird er als 11. starten und im Verkehr kämpfen. Die Alpine des zweimaligen F1-Champions Fernando Alonso, der Ferrari des superschnellen Leclerc und die McLarens des listigen Daniel Ricciardo und des sehr talentierten Lando Norris könnten schwer zu überholen sein.

“Sie (Ferrari) werden schwer zu überholen sein, ebenso wie (Alpine) und McLaren”, sagte Hamilton.

Er würde es wissen.

Hamilton wurde beim GP von Österreich im Juli von Norris brillant 20 Runden gehalten und im August beim GP von Ungarn von Alonso hervorragend geblockt, als sein Teamkollege Esteban Ocon ein dramatisches Rennen gewann. .

“Sie (Alpine) scheinen immer besser zu werden”, sagte Hamilton.

Ein 101. Karriere-F1-Sieg für Hamilton scheint daher unwahrscheinlich, es sei denn, die Umstände passen.

Als Hamilton 10 Minuten nach dem zweiten Lauf die Garage betrat, lag es an mangelnder Haftung seiner Vorderreifen.

Nachdem das Problem gelöst war, dominierte der Mercedes-Stern die Gesamtwertung auf halbem P2. Er beendete das Rennen 0,17 Sekunden vor Leclerc und 0,41 Sekunden vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas.

Verstappen, dem seine übliche Geschwindigkeit fehlte und hinter Red Bull-Teamkollege Sergio Perez Fünfter wurde, sagte, das Team müsse vor dem letzten Training und dem Qualifying verschiedene Dinge klären.

“Es sieht so aus, als hätten wir heute Abend viel zu tun, denn heute war nicht der beste Tag”, sagte der Niederländer. “Wir sind immer auf der Suche nach Verbesserungen, weil wir für diese Strecke nicht viele Daten zu diesen Autos haben.”

Trotz trockener Bedingungen im Istanbul Park bekam Veteran Kimi Räikkönen nasse Füße, als seine Trinkflasche auf seinen Stiefeln verschüttete. Der Finne wurde seinem Spitznamen “Der Mann aus dem Eis” nicht gerecht und benutzte eine Reihe von Obszönitäten, um die Auswirkungen zu beschreiben, als er die Mechanik von Alfa Romeo beschimpfte.

Zuvor hatte Hamilton 0,43 vor Verstappen und 0,48 vor Leclerc platziert, Bottas Vierter.

Hamilton führt sieben Rennen vor Schluss, darunter auch dieses, mit zwei Punkten Vorsprung auf Verstappen.

Doch dieser Vorsprung könnte am Sonntag durchaus verloren gehen. Hamiltons Startstrafe ist für die Überschreitung seiner Drei-Motoren-Zulassung für die Saison. Mercedes hat am Freitag einen vierten Verbrennungsmotor eingebaut.

“Lewis schießt am Sonntag eine Strafe, aber wir müssen uns auf uns konzentrieren”, sagte Verstappen, der 17 Siege und 11 Pole hat. “Ich hoffe, wir können einige Verbesserungen vornehmen, bevor wir uns qualifizieren.”

Die Strecke erwies sich als wesentlich zuverlässiger als im letzten Jahr, als sie gerade zum ersten Mal seit 2011 für ein F1-Rennen umgebaut wurde und zu rutschig war.

