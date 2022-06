Russische Raketen greifen die Ukraine an, sagt Kiew

Die Ukraine sagt, Russland startet ein weit verbreitetes Bombardement

Bombenanschläge trafen eine Chemiefabrik, in der Zivilisten eingeschlossen sind

Ukrainische Truppen ziehen sich aus Sjewjerodonezk zurück

Dutzende Raketen trafen ukrainische Militärstützpunkte

KIEW, 25. Juni (Reuters) – Russische Raketen schlugen am Samstag in die Ukraine ein und trafen militärische Einrichtungen im Westen und Norden sowie eine südliche Stadt in Europas größtem Bodenkonflikt seit dem Zweiten Weltkrieg.Der Weltkrieg ist in seinen fünften Monat eingetreten.

Russische Artillerie und Luftangriffe haben am Freitag die Partnerstädte Sievierodonetsk und Lysychansk in der östlichen Region Luhansk bombardiert und eine Chemiefabrik durchschlagen, in der Hunderte von Zivilisten eingeschlossen waren, sagte ein ukrainischer Beamter am Samstag.

Die Ukraine teilte am Freitag mit, dass ihren Truppen befohlen worden sei, sich aus Sievierodonetsk zurückzuziehen, da nach wochenlangen heftigen Kämpfen nur noch sehr wenig zu verteidigen sei, was die größte Wende für die Ukraine seit dem Verlust des Hafens von Mariupol im Mai darstellt.

Die Nachricht vom Rückzug kam auf den Tag genau vier Monate, seit der russische Präsident Wladimir Putin Zehntausende Soldaten über die Grenze schickte und einen Konflikt auslöste, der Tausende getötet, Millionen Menschen entwurzelt und die Weltwirtschaft gestört hat.

„48 Marschflugkörper. Über Nacht. Quer durch die Ukraine“, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mykhailo Podolyak auf Twitter. „Russland versucht immer, die Ukraine einzuschüchtern, Panik auszulösen und Menschen Angst zu machen.“

Die jüngsten russischen Fortschritte scheinen Moskau der Übernahme der vollen Kontrolle über Luhansk, einem von Putins Zielen, näher zu bringen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Lysychansk das nächste Hauptziel wird.

Vitaly Kiselev, ein Beamter des Innenministeriums in der abtrünnigen Volksrepublik Lugansk – der nur von Russland anerkannt wird – sagte der russischen Nachrichtenagentur TASS, dass es weitere anderthalb Wochen dauern würde, um die volle Kontrolle über Lysychansk zu erlangen.

Serhiy Gaidai, Gouverneur der Region Luhansk, sagte, russische Streitkräfte hätten am Samstag das Industriegebiet Sievierodonetsk angegriffen und versuchten, Lysychansk zu betreten und zu blockieren.

„Es gab einen Luftangriff in Lysychansk. Sievierodonetsk wurde von Artillerie getroffen“, sagte Gaidai in der Telegram-Messaging-App und fügte hinzu, dass die Azot-Chemiefabrik in Sievierodonetsk und die Dörfer Synetsky und Pavlograd und andere bombardiert wurden.

Er erwähnte keine Opfer im Azot-Werk und Reuters konnte die Informationen nicht sofort überprüfen. Gaidai sagte, 17 Menschen seien am Freitag von der Polizei, Rettern und Freiwilligen aus Lysychansk evakuiert worden.

MILITÄRISCHE EINRICHTUNGEN

Kharatin Starskyi, der Pressesprecher einer Brigade der ukrainischen Nationalgarde, sagte am Samstag im Fernsehen, dass der Informationsfluss über den Abzug aus Sjewjerodonezk verzögert worden sei, um die Truppen vor Ort zu schützen.

„In den letzten (mehreren) Tagen wurde eine Operation durchgeführt, um unsere Truppen abzuziehen“, sagte Starskyi.

Russland marschierte am 24. Februar in der Ukraine in einer, wie es es nannte, „besonderen militärischen Operation“ ein, gab jedoch einen frühen Vormarsch auf die Hauptstadt Kiew angesichts des erbitterten Widerstands ukrainischer Kämpfer mit Hilfe westlicher Waffen auf.

Seitdem konzentrieren sich Moskau und seine Stellvertreter auf den Süden und Donbass, ein östliches Territorium, das aus Lugansk und seinem Nachbarn Donezk besteht, und setzen überwältigende Artillerie ein. Weiterlesen

Der britische Premierminister Boris Johnson sagte am Samstag, er befürchte, die Ukraine stehe unter Druck, ein Friedensabkommen mit Russland abzuschließen. Johnson sagte, wenn es Putin gelänge, in die Ukraine einzudringen, wäre dies gefährlich für die internationale Sicherheit und eine langfristige wirtschaftliche Katastrophe. Weiterlesen

Am Samstag hat Russland erneut Raketen auf militärische und zivile Infrastruktur im Norden in der Nähe von Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, bis nach Sievierodonetsk abgefeuert, teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte mit.

Mehrere Regionalgouverneure berichteten am Samstag von Bombenanschlägen auf Städte in der ganzen Ukraine.

Russland bestreitet Angriffe auf Zivilisten. Kiew und der Westen sagen, russische Streitkräfte hätten Kriegsverbrechen gegen Zivilisten begangen.

Der Gouverneur der Region Lemberg in der Westukraine, Maxim Kozytskyi, sagte in einem hochgeladenen Video, dass sechs Raketen aus dem Schwarzen Meer auf den Stützpunkt Jaworiw nahe der Grenze zu Polen abgefeuert wurden. Vier trafen das Ziel, aber zwei wurden zerstört.

Vitaliy Bunechko, Gouverneur der Region Schytomyr im Norden des Landes, sagte, bei Angriffen auf ein militärisches Ziel sei mindestens ein Soldat getötet worden.

„Fast 30 Raketen wurden auf eine militärische Infrastruktur ganz in der Nähe der Stadt Zhytomyr abgefeuert“, sagte Bunechko und fügte hinzu, dass fast 10 Raketen abgefangen und zerstört wurden.

Im Süden sagte Oleksandr Senkevych, Bürgermeister von Mykolajiw in der Nähe des Schwarzen Meeres, dass am Samstag fünf Marschflugkörper die Stadt und nahe gelegene Gebiete getroffen hätten. Die Zahl der Opfer wird abgeklärt.

„BESTELLTE RÜCKZÜGE“

Die Ukraine drängte am Freitag erneut auf mehr Waffen, wobei ihr oberster General Valeriy Zaluzhniy seinem US-Amtskollegen in einem Telefonat mitteilte, dass Kiew „Feuerparität“ mit Moskau brauche, um die Situation in Luhansk zu stabilisieren. Weiterlesen

Südlich von Sievierodonetsk haben sich ukrainische Soldaten angesichts der überwältigenden russischen Streitkräfte auch aus den Städten Hirske und Zolote zurückgezogen, sagte Oleksiy Arestovych, Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Der ukrainische Außenminister spielte die Bedeutung des möglichen Verlusts weiterer Gebiete im Donbass herunter.

„Putin wollte Donbass bis zum 9. Mai besetzen. Wir sind (dort) am 24. Juni und wir kämpfen immer noch. Sich von ein paar Schlachten zurückzuziehen, bedeutet keineswegs, den Krieg zu verlieren“, sagte Dmytro Kuleba in einem Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della . Wird sein.

Das britische Verteidigungsministerium teilte am Samstag mit, dass Russland im Ukraine-Konflikt in diesem Monat voraussichtlich mehrere Generäle von wichtigen Kommandoposten entfernen wird.

Der Krieg hatte massive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die europäischen Sicherheitsvorkehrungen, trieb die Gas-, Öl- und Lebensmittelpreise in die Höhe, drängte die EU, ihre starke Abhängigkeit von Energie Russland zu verringern, und ermutigte Finnland und Schweden, sich um die NATO-Mitgliedschaft zu bewerben.

Als Reaktion auf Moskaus Invasion in der Ukraine verhängte der Westen eine beispiellose Reihe von Sanktionen gegen Russland, seine wichtigsten Unternehmen und seine wirtschaftliche und politische Elite.

In einem großen Zeichen der Unterstützung billigten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union diese Woche den formellen Antrag der Ukraine, dem Block beizutreten – ein Schritt, von dem Russland am Freitag sagte, dass er der „Versklavung“ der Nachbarländer durch die EU gleichkäme. Weiterlesen

