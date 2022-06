PSA: PS Plus Extra, Premium-Spiele, die aus dem Dienst genommen wurden, gehören nicht für immer Ihnen

Wir haben kürzlich über einige Spiele berichtet, die in vorgestellt wurden PS Plus-Extra und PS Plus-Premium es wird sein den Dienst vorzeitig verlassen. Dies sorgte für einige Verwirrung, da viele dachten, die riesigen Spielbibliotheken der neuen Stufen würden für immer zugänglich sein, solange Sie Abonnent bleiben und sie auf Ihre PS5 oder PS4 herunterladen. Um es ganz klar zu sagen, das ist nicht der Fall.

Wenn ein Spiel von PS Plus Extra oder Premium entfernt wird, kann es nicht mehr gespielt werden, selbst wenn Sie es beansprucht haben.

Sony bestätigte dieses Detail in seinem PS Blog-Leitfaden zum neuen PS Plusmit der folgenden Erklärung: „Ähnlich wie bei PlayStation Now können Sie, wenn Inhalte nicht mehr auf PlayStation Plus angeboten werden, nicht auf Titel zugreifen, wenn sie den Dienst verlassen.“

Wie es heißt, arbeitete PS Now auf der gleichen Basis. Sobald ein Spiel aus dem Dienst entfernt wurde, wurde es selbst für diejenigen, die es gestreamt oder heruntergeladen hatten, unzugänglich. Es ist genau das gleiche für PS Plus Extra und Premium.

Jedoch, PS Plus-Essential monatliche Spiele sowie PS Plus Collection-Titel bleiben verfügbar, wenn sie den Dienst verlassen, solange Sie sie zu Ihrer Bibliothek hinzugefügt haben.

