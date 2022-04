Russische Kosmonauten installieren während eines sechsstündigen Weltraumspaziergangs einen futuristischen neuen Roboterarm auf der ISS

Die Kosmonauten Oleg Artemyev und Denis Matveev installierten den Roboterarm auf dem Nauka Multipurpose Laboratory Module.

Bild : NASA

Gestern verbrachten zwei russische Kosmonauten sechs Stunden und 37 Minuten in einer niedrigen Erdumlaufbahn, um einen Riesen zu installieren Roboterarm auf der Internationalen Raumstation, die autonom operieren soll, macht sich auf den Weg nach draußen Station und das Aufnehmen und Transportieren von Astronauten während Weltraumspaziergängen.

Die Kosmonauten Oleg Artemyev und Denis Matveev von Roskosmos verließen die ISS um 11:01 Uhr ET Montag und beendeten ihren Weltraumspaziergang um 17:37 Uhr, so die NASA. Während sie an der Raumstation schwebten, installierten und schlossen die beiden Männer ein Bedienfeld für den europäischen Roboterarm an, der zur Wartung der russischen Seite der ISS verwendet wird. Das Duo entfernte auch die Schutzabdeckungen vom Arm und installierte Handläufe am Nauka-Modul, einem russischen Mehrzwecklabor.

Ein europäisches Konsortium unter Führung von Airbus Defence and Space in den Niederlanden hat den Roboterarm für die Europäische Weltraumorganisation entworfen und entwickelt. Der 37 Fuß lange Arm, der im Juli 2021 ins All geschossen wurde, verhält sich mit Handgelenken, Ellbogen und Schultern ähnlich wie ein menschlicher Arm. Aber im Gegensatz zu einem menschlichen Arm hat dieser Roboterarm zwei Hände und ist der erste Roboter, der an der Raumstation andocken und sich hin und her bewegen kann, indem er eine Hand über die andere legt.

Künstlerische Darstellung des riesigen Roboterarms in Aktion außerhalb der ISS. Zeichnung : ESA

Im Wesentlichen wird es so sein, als würde der Raumstation ein riesiger Arm wachsen, der in der Lage ist, Nutzlasten zu handhaben, wenn sie ankommen. und sie direkt von außerhalb der ISS nach innen zu übertragen, ohne dass Astronauten im Weltraum benötigt werden. Tatsächlich könnte der Roboterarm schließlich verwendet werden, um die Raumfahrer selbst zu transportieren. Astronauten verwenden derzeit Sicherheitsseile, um sich zu sichern und sich auf Weltraumspaziergängen durch die ISS zu bewegen, aber der riesige Arm ist so konzipiert, dass sie in ihrem schwerelosen Zustand sehr sanft aufgenommen und von außerhalb der Raumstation an verschiedene Orte transportiert werden.

Aber der Roboterarm ist noch nicht ganz einsatzbereit. Die Kosmonauten Artemyev und Matveev werden am 28. April einen weiteren Weltraumspaziergang durchführen, um die Installation des Arms abzuschließen. Sie werden die Thermodecken abwerfen, die den Arm während seiner Raumfahrt schützten, seine Starthalterungen lösen, den Arm biegen Gelenke und überwacht seine Fähigkeit, zwei Greifgeräte zu verwenden. Weitere Weltraumspaziergänge werden nötig sein, um die Ausrüstung des „Manipulationssystems“, wie die NASA den Arm beschreibt, zu vervollständigen.

Europas Roboterarm wird inmitten wachsender Spannungen rund um das umlaufende Weltraumlabor am russischen Modul angebracht; Russland hat droht seine Zusammenarbeit mit westlichen Ländern auf der ISS zu beenden. Dmitry Rogosin, der Leiter von Roskosmos, nahm Twitter seine Unzufriedenheit mit den Sanktionen auszudrücken, die von den Vereinigten Staaten, Kanada und der Europäischen Union nach der russischen Invasion in der Ukraine Ende Februar verhängt wurden.

Die Vereinigten Staaten und Russland haben eine langjährige Partnerschaft mit der ISS, die sich über mehr als drei Jahrzehnte erstreckt, obwohl die beiden Seiten gelegentlich aneinandergeraten sind. Die NASA setzt nach und nach auf den Privatsektor Unternehmen wie SpaceX, ihre Astronauten zur ISS zu schicken, anstatt Plätze auf dem russischen Sojus-Raumschiff zu reservieren.