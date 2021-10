Russische Crew stellt bahnbrechenden Weltraumfilm fertig und ist bereit, zur Erde zurückzukehren

Die Live-Berichterstattung über die Rückkehr der Besatzung zur Erde wird sowohl im NASA-Fernsehen als auch in der Agentur ausgestrahlt Webseite . Nachdem sie sich am 16. Oktober um 16:35 Uhr ET von den übrigen Astronauten und Kosmonauten der Internationalen Raumstation ISS verabschiedet haben, wird ihre Sojus MS-18-Sonde um 21:14 Uhr von der Station abdocken.

Das Raumfahrzeug wird um 23:42 Uhr eine Deorbitation durchlaufen und am 17. Oktober um 12:36 Uhr ET (10:36 Uhr KST) eine Fallschirmlandung in der Steppe Kasachstans durchführen.

Hubschrauber werden die Besatzung abholen und nach Karaganda, Kasachstan, bringen und dann mit einem Flugzeug zur Star City-Trainingsbasis in Russland fliegen.

Die Der Film wird die Geschichte erzählen eines Chirurgen, der einen kranken Kosmonauten im Weltraum operieren muss, weil der Gesundheitszustand des Kosmonauten ihn daran hindert, zur Behandlung zur Erde zurückzukehren. Der Film wird im Rahmen einer kommerziellen Vereinbarung zwischen Roskosmos und den Moskauer Medienunternehmen Channel One und dem Yellow, Black and White Studio produziert. Shkaplerov wird auf der Raumstation bleiben und im März mit dem NASA-Astronauten Mark Vande Hei und dem Roskosmos-Kosmonauten Pjotr ​​Dubrovnik an Bord der Sojus-Raumsonde MS-19 zur Erde zurückkehren. Wenn Vande Hei nach seinen 355 aufeinanderfolgenden Tagen auf der Raumstation landet, wird er laut NASA den längsten Einzel-Astronauten-Raumflug in der Geschichte der USA absolviert haben. Novitskiy kehrt am Sonntagmorgen zur Erde zurück, nachdem er 191 Tage im Weltraum auf seiner dritten Mission verbracht hat, und er wird 531 Tage im Weltraum auf drei separaten Flügen verbracht haben. Zur aktuellen Besatzung der Raumstation gehören neben Shkaplerov, Vande Hei und Dubrovnik der Astronaut Thomas Pesquet der Europäischen Weltraumorganisation ESA; NASA-Astronauten Shane Kimbrough und Megan McArthur; und der Astronaut Akihiko Hoshide der japanischen Luft- und Raumfahrtbehörde. READ EU-Koronagipfel: Der Kompromissvorschlag der Niederlande zu Subventionen ist positiv Filmen im Weltraum An Bord der Raumstation wurden einige Filme gedreht, darunter eine IMAX-Dokumentation aus dem Jahr 2002, die Tom Cruise erzählte. „Apogee of Fear“, ein etwa achtminütiger Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2012, wurde ebenfalls vom Unternehmer und Weltraumtouristen Richard Garriott, dem Sohn eines Astronauten, im All gedreht. Tom Cruise und Regisseur Doug Liman gab im Jahr 2020 bekannt, dass sie in Zusammenarbeit mit der NASA an einem Film für den Weltraum arbeiten. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit SpaceX von Elon Musk entwickelt. Berichten zufolge könnte Cruises Aufenthalt auf der Raumstation auch im Oktober stattfinden, aber es wurde kein endgültiger Starttermin bekannt gegeben – obwohl er es tat. chatte mit der rein zivilen Crew von SpaceX Inspiration 4 während ihrer jüngsten Reise ins All. Aber Russland war die erste Nation, die einen Spielfilm im Weltraum drehte. Peresild und Shipenko, die in Russland bekannt sind, wurden ausgewählt, nachdem die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos im November ((2020?)) einen Wettbewerb für Bewerbungen eröffnet hatte. Peresild hat in einer Reihe russischer Filme und Fernsehserien mitgewirkt, während Shipenkos Film “Serf” aus dem Jahr 2020 einer der erfolgreichsten Filme in Russland war. Die beiden Zivilisten durchliefen vor ihrer Weltraumreise ein rigoroses Training. Mit Linern bereiteten sich der Schauspieler und Regisseur vor, indem sie Zentrifugen- und Vibrationsunterstützungstests, schwerelose Trainingsflüge und Fallschirmtraining durchführten, die alle von Channel One abgedeckt wurden. Andere Kosmonauten an Bord, darunter Novitskiy, halfen aus und waren Teil der Filmcrew, da die Produktionsressourcen in der Weltraumumgebung begrenzter waren. Der Film “ist Teil eines groß angelegten wissenschaftlichen und pädagogischen Projekts, das auch eine Reihe von Dokumentarfilmen über die Unternehmen und Spezialisten der Raketen- und Raumfahrtindustrie umfasst, die an der Herstellung von Trägerraketen, d’Raumfahrzeugen und bodengestützten Raumfahrten beteiligt sind Das Projekt wird zu einem anschaulichen Beispiel dafür, wie die Raumfahrt nach und nach nicht nur Fachleuten, sondern auch einem immer breiteren Kreis von Interessierten zugänglich wird”, so Roskosmos